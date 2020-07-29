С 1 августа Украина изменит подход к делению стран на "красную" и "зеленую" зону, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 августа Украина изменит подход к отнесению других стран в красную или зеленую зоны в связи с эпидемией коронавируса и станет обновлять списки раз в неделю.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 июля, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 августа у нас начинают действовать новые правила... Относительно приезда из заграницы – с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас обновление происходит раз в 3 дня. - Ред.). Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне. Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%", - отметил Степанов.

По его словам, по этим двум показателям мы будем это измерять – и раз в 7 дней составлять перечень стран (красной и зеленой зоны. - Ред.), чтобы более прогнозируемо и более понятно было для наших граждан пересечение границы.

"Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Так что если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию", - добавил он.

