С 1 августа Украина изменит подход к делению стран на "красную" и "зеленую" зону, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 августа Украина изменит подход к отнесению других стран в красную или зеленую зоны в связи с эпидемией коронавируса и станет обновлять списки раз в неделю.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 июля, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 августа у нас начинают действовать новые правила... Относительно приезда из заграницы – с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас обновление происходит раз в 3 дня. - Ред.). Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне. Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%", - отметил Степанов.

По его словам, по этим двум показателям мы будем это измерять – и раз в 7 дней составлять перечень стран (красной и зеленой зоны. - Ред.), чтобы более прогнозируемо и более понятно было для наших граждан пересечение границы.

"Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Так что если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию", - добавил он.

карантин (18172) Минздрав (5423) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Патріотично-налаштовані регіони Західної України будуть в червоній зоні а ватно-сепаратиські в зеленій. Зелені зрадники бояться що Майдан-3 ударить по них з Заходу але вони дуже помиляються. Вибухне вся країна. Бо на відміну від Януковича який мав значну підримку східних регіонів держави хоча це йому не допомогло Зеленський швидкими темпами втрачає останніх своїх виборців. Його вже ненавидять по всій країні.
29.07.2020 10:54 Відповісти
Они специально заражают Патриотов.
29.07.2020 12:56 Відповісти
 
 