В США выявили еще три российских сайта, распространяющих дезинформацию о коронавирусе, - AP

Российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса.

По словам представителей правительства США, говоривших с AP на условиях анонимности, два занимавших руководящие должности в ГРУ РФ россиянина определены как ответственные за дезинформацию, направленную на охват американской и западной аудитории, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, на трех информационных ресурсах - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press - в течение последних трех месяцев вышли около 150 фейковых материалов о коронавирусе.

Например, сообщалось, как российское медицинское оборудование в США якобы способствует улучшению отношений между странами, а также цитировали несуществующее заявление официального Пекина, что коронавирус - биологическое оружие.

На этих сайтах также в специфическом ключе освещают события в США и мире. Например, утверждалось, что история с сыном Джо Байдена и украинской газовой компанией "продолжает разворачиваться с новой силой".

За работу веб-ресурсов отвечали Денис Тюрин и Александр Старунский. Они также работали в подразделении ГРУ, которое специализировалось на военно-психологической разведке.

В докладе, опубликованном в прошлом месяце неправительственной организацией ЕС DisinfoLab, рассматривались связи между InfoRos и One World с российской военной разведкой. Исследователи выявили технические признаки, связывающие сайты с Россией, и выявили некоторые финансовые связи между InfoRos и правительством.

