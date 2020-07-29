УКР
В США выявили еще три российских сайта, распространяющих дезинформацию о коронавирусе, - AP

Российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса.

По словам представителей правительства США, говоривших с AP на условиях анонимности, два занимавших руководящие должности в ГРУ РФ россиянина определены как ответственные за дезинформацию, направленную на охват американской и западной аудитории, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, на трех информационных ресурсах - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press - в течение последних трех месяцев вышли около 150 фейковых материалов о коронавирусе.

Например, сообщалось, как российское медицинское оборудование в США якобы способствует улучшению отношений между странами, а также цитировали несуществующее заявление официального Пекина, что коронавирус - биологическое оружие.

На этих сайтах также в специфическом ключе освещают события в США и мире. Например, утверждалось, что история с сыном Джо Байдена и украинской газовой компанией "продолжает разворачиваться с новой силой".

За работу веб-ресурсов отвечали Денис Тюрин и Александр Старунский. Они также работали в подразделении ГРУ, которое специализировалось на военно-психологической разведке.

В докладе, опубликованном в прошлом месяце неправительственной организацией ЕС DisinfoLab, рассматривались связи между InfoRos и One World с российской военной разведкой. Исследователи выявили технические признаки, связывающие сайты с Россией, и выявили некоторые финансовые связи между InfoRos и правительством.

Турок Эрдоганенко вошел ударной группировкой в Азербайджан. Кацы малчат, патамушта пердаки- гарят!
29.07.2020 10:35 Відповісти
руссня - это нация-террорист! могут только 3.14-здеть и ломать
29.07.2020 10:59 Відповісти
В США выявили еще три российских сайта, распространяющих дезинформацию о коронавирусе, - AP - Цензор.НЕТ 1340
29.07.2020 10:36 Відповісти
Что за бред. Интернет на то он и интернет, что половина всего что там пишут полная ахинея. Совсем уже на почве русских крыша поехала.
29.07.2020 11:09 Відповісти
русофил? товарищь?
29.07.2020 11:21 Відповісти
там тоже их нет? песков, ау!
пока контора у власти и нефтедоллары на спецсчетах - не ждите другого
29.07.2020 11:20 Відповісти
Упевнений, що до і, особливо, після Майдану 1, після при приходу до влади пана *****, російською ********** були скуплені частоти національних каналів, на яких сьогодні розміщені мертвячуковскіе мусорки - 112, ньюсван, Наш і ЗІК. Співвласники у них змінювалися часто, але контрольний пакет завжди залишався у гру / фсб ерефіі. Головним бенефіціаром завжди був мертвячук, через підставних осіб. Тепер він отримав стусан під сраку від свого господаря, який сказав йому: вистачить сидіти в засідці. Пора.
29.07.2020 11:36 Відповісти
 
 