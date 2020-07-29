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Новини
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Зміцнення гривні в 2021 р. до 28-27 грн/$ коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП, - Мінекономіки

Зміцнення гривні в 2021 р. до 28-27 грн/$ коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП, - Мінекономіки

За прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зміцнення гривні в 2021 році із закладених 29,1 грн/$1 до 28-27 грн/$1 коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови з доопрацьованим макропрогнозом на найближчі три роки.

Згідно з документом, за середньорічного курсу 27 грн/$1 приріст реального ВВП порівняно з базовим сценарієм у 2021 році скоротиться на 0,5 п.п., за курсу 28 грн/$1 - на 0,2 п.п.

"За середньорічного курсу 28 грн/$1 приріст реального ВВП скоротиться на 0,2 п.п., при цьому обсяг імпорту товарів і послуг збільшиться в реальному вимірі на 0,24 п.п., тоді як експорт товарів і послуг скоротиться на 0,21 п.п., кінцеві витрати домогосподарства - на 0,02 п.п. і валове нагромадження основного капіталу на 0,03 п.п.", - зазначило Мінекономіки в пояснювальній записці.

Проєкт відповідної постанови Кабінет Міністрів має розглянути на засіданні в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Як зазначило Мінекономіки, стурбованість з приводу можливого формування в 2021 році більш міцної гривні, ніж прогнозувалося, висловив Національний банк. Таким чином, у доопрацьованому макропрогнозі були уточнені прогнозні показники курсу гривні.

"Зі свого боку, в межах оцінки фіскальних ризиків для бюджету, Мінекономіки на основі інтегральної економетричної моделі зробило симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники. За інших незмінних припущень у розрахунок було закладено курс в середньому в 2021 році на рівні 27 грн/$1 і 28 грн/$1", - зазначено в пояснювальній записці.

Автор: 

гривня (1760) долар (538) курс (1672) Мінекономрозвитку (2370)


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Топ коментарі
+15
2014.
Напад на Україну Россіі.
Гаряча фаза війни.
20% промисловості, і 7% территорії, загарбані россієй.
Попроси, хай тобі розкаже хтось про 2014.
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29.07.2020 10:45 Відповісти
+14
Врубите зелохам по 50грн., пусть почувствуют всю мощь экономики.
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29.07.2020 10:37 Відповісти
+10
То шо? По 8 не буде?
І колбасьі по 2:20, тоже?
Зєля, но тьі обєщаль.....
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29.07.2020 10:39 Відповісти
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Врубите зелохам по 50грн., пусть почувствуют всю мощь экономики.
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29.07.2020 10:37 Відповісти
Нє, нє ! Відразу по 100 !
Вони *******, када їх жостко.
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29.07.2020 10:41 Відповісти
при Смолие 26.7, потом "укрепилась" талантливыми назначениями шмаркли до 28.2...
сейчас слегка откатилась до 27.8... что же будет, когда она "укрепиться до 28"?
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29.07.2020 10:52 Відповісти
Закончится эпоха бедности
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29.07.2020 10:55 Відповісти
ДОВБО**БИ - Не бачені...
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29.07.2020 19:45 Відповісти
То шо? По 8 не буде?
І колбасьі по 2:20, тоже?
Зєля, но тьі обєщаль.....
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29.07.2020 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs Порошенко: після виборів курс не має бути більше 10 гривень за долар
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29.07.2020 10:41 Відповісти
2014.
Напад на Україну Россіі.
Гаряча фаза війни.
20% промисловості, і 7% территорії, загарбані россієй.
Попроси, хай тобі розкаже хтось про 2014.
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29.07.2020 10:45 Відповісти
+Приват
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29.07.2020 10:47 Відповісти
+ фекаломойский, через приват, вымывает из Украины больше 4 млдр долларов, пылесосом вытягивая их с наличного рынка, обвалив гривну в несколько раз
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29.07.2020 10:49 Відповісти
Знову і знову хтось заважав Святому Петрові проводити потужні реформи
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29.07.2020 11:04 Відповісти
хтось? да ты и армия дебилов-манкуртов в составе 73% от 62% посетивших выборы
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29.07.2020 11:07 Відповісти
Поганий нарід не оцінив рішучих реформ, ну коли вже святому Порошенку попадеться гарний нарід
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29.07.2020 11:12 Відповісти
да, 73% дебилам от 62% посетивших выборы сложно сложить два+два, даже сейчас, когда все фейки зебанатов развенчаны... в этом особая тупость половины населения, видимо совок так повлиял на рефлекторную деятельность
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29.07.2020 11:17 Відповісти
Це інтерв'ю саме за 2014 рік. Порошенка ніхто не тягнув за язика.
https://www.youtube.com/watch?v=I0T7kw3Ag88 А ось ще трохи . З офіційного каналу Порошенка, за 12 квітня 2014 року.
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29.07.2020 11:03 Відповісти
Тыц😂🌷
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29.07.2020 11:05 Відповісти
ну все, сгорел сарай - гори и хата. теперь порох еще лет 50 отдуваться будет, а потом его дети и внуки.
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29.07.2020 11:09 Відповісти
1. 21 квітня 2014 Порошенко не був Президентрм.
2. 21 квітня 2014, Россія ще не почала масштабне збройне вторгнення в Україну на Сході, яке змусило кинути всі ресурси, на відновлення, знищеною Януковичем Армії України.
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29.07.2020 11:25 Відповісти
Повторюю, Порошенко говорив і обіцяв це в рамках передвиборної кампанії у президенти України, за язика його тоді ніхто не тягнув.
І на той час вже відбулось військове вторгнення Росії в Крим і його анексія, вже були збройні захоплення російськими бойовиками адмінбудівель на Донбасі і введення антитерористичних заходів. Тому відмазки про "він не знав про війну" не мають жодного сенсу.
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29.07.2020 11:44 Відповісти
Повторюю.Тыц😂🌷
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29.07.2020 11:47 Відповісти
Завали гривню - врятуй економіку!
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29.07.2020 10:40 Відповісти
Вот это *******, ЗЕ-лосева команда просто Боги экономики
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29.07.2020 10:41 Відповісти
укрепление 28-27 ))) а сколько ж тогда "не укрепленная" ??????? )))) абалдеть
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29.07.2020 10:42 Відповісти
Петька же обещал по 100грн/доллар сделает
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29.07.2020 10:53 Відповісти
Петька уже полтора года не у власти но он все равно всему стаду зебанатов и тебе лично успевает в штаны срать. Шустрый Петя но у него ж опыт ,кацапам подъезды обыскать да вате пуканы разрывать.
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29.07.2020 10:59 Відповісти
Читайте статью! Там все написано!
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29.07.2020 10:56 Відповісти
Валите гривну нйх и снимите видосик, что это очень сильно прямо хорошо! Очередная радость для зебилов.
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29.07.2020 10:54 Відповісти
Кому нужен ваш ввп если при этом уровень жизни простых людей будет падать!
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29.07.2020 10:56 Відповісти
Как девальвация связана с уровнем жизни??? Экспортеры будут конкурентней, будут больше зарабатывать, больше платить налогов. Поднимут ЗП своим работникам, большие поступления в бюджет и пенсионный фонд позволят проиндексировать пенсии и выплаты бюджетникам...
А вот если укреплять гривню, то это означает увеличение отъемного сальдо торгового баланса и сосание лапы всеми.
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29.07.2020 11:00 Відповісти
В теорії - так, в українській реальності - ніт. Олігархи зароблять більше, гроші виведуть, а індексації може й будуть, але до них доживуть не всі.
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29.07.2020 11:06 Відповісти
Индексация пенсий прописана в законе, поэтому тут отложить сильно не получится. С зарплатами сложнее, но, очевидно, будут поднимать минималку (уже анонсировали значительное повышение). Минималка будет давить на зарплаты вынуждая работодателей к повышению зарплат, ну и цен
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29.07.2020 16:13 Відповісти
Папірців стане більше в експортерів але кому вони потрібні якщо вони нічого не будуть варті. Інфляція вдарить по кишені кожного українця!
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29.07.2020 11:07 Відповісти
Ну да, а экспортеры не платят налогов, зарплат, не покупают электричества, угля, руды, не оплачивают перевалку по ЖД, автотранспорт и тд и тп
Все себе в кубышку эти злые экспортеры кладут
Относительно инфляции - можете поинтересоваться у знакомых экономистов (хороших) как провести девальвацию без инфляции. Уверен они смогут предложить пару способов
Хотя лично я за контролируемую инфляцию... Если инфляция хорошо американцам, то нам сам бог велел пользоваться...
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29.07.2020 16:21 Відповісти
Повертаємось в славні 90-ті
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29.07.2020 18:08 Відповісти
Девальвація прямо залізе до моєї кишені на тіж самі гроші я зможу купити вже менше. Будь який хороший товар для українців це розкіш, у виграші тільки олігархи.
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29.07.2020 15:46 Відповісти
Это не совсем правда Девальвация и инфляция не одно и то же. Наиболее ярко это ощущалось где-то в 14-16х годах. Когда гривня подешевела (значительно), а цены на продукты выросли не пропорционально девальвации гривни. И только когда подняли минималку и пенсии (увеличилась покупательная способность граждан) цены существенно отыграли...
Поэтому девальавция, причем такая незначительная, сильно в карман не залезет. Более того, может даже пополнить карман Надо смотреть на действия правительства и нацбанка комплексно...
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29.07.2020 16:11 Відповісти
Давайте зробим народ бідним, щоб ніфіга не могли купити. Тоді і ціни не полізуть. ЗЕмакроекономіка
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29.07.2020 18:14 Відповісти
Да вы охренели, зебильные экономисты.
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29.07.2020 11:00 Відповісти
за доллар мы сможем получить больше гривен!! вы не понимаете просто.
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29.07.2020 11:04 Відповісти
зеля хороший! зеля зэбилов ниабманит!
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29.07.2020 12:43 Відповісти
Гіперінфляція зробить нас міліардерами! Ура!

Кому ще економіки від 95 Кварталу?
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29.07.2020 11:13 Відповісти
А во сколько обойдется НЕ укрепление, посчитали? Прохвесоры.
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29.07.2020 11:32 Відповісти
Не понимаю не понимаю. Так давайте вообще до 40 опустим курс гривны к доллару. Всё дело в том что от грамотной экономической политики курс должен укрепляться за счёт импортозамещения. К примеру нужно свой газ добывать а не закупать за границей. Нужно в Украине строить корабли и катера а не покупать за границей. Нужно научиться покупать украинское.
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29.07.2020 12:18 Відповісти
1) всі ці мудруни - аналітики не відповідають за результат: коли модель розходиться з прогнозною - вони просто вигадують причини. Точний прогноз в ******** умовах майже неможлива річ. Не варто за таке братися.
2) за цією дивною логікою чим дешевша гривня - тим краще. Хм...Країнам, що у нас імпортують сировину - головне це ціна (меньша) та цікавить, щоб за 1 $ вони придбали максимум товарів.
Україні, як країні та народу ліпше коли за 1 $ = 1 грн (а то і меньше) - це буде значити, що наша валюта чогось варта та на неї можна багато чого придбати.
Українським експортерам таке не довподоби. ПДВ їм відшкодовує держава, тобто народ (аби продавали). Але їм цього мало! Треба, щоб різниця між отриманою валютою та сплаченою на теренах України була максимальною! Тоді на різниці в курсі вони платять по мінімуму до держбюджету та працівникам і постачальникам.
3) економіка - це не якась самодостатнья гра, а обслуговує потреби нашого народу. Зміцнюйте гривню за рахунок привабливо бізнес - середовища (податки, чесний суд та правоохоронці, розвиток науки та технологій виробництва, інвестиції в освіту, створюйте програми розвитку галузей, товару з більшою доданою вартістю).
4) не треба громадянину розповідати якою жертвою буде для нас утримання курса гривні (туди ідуть всі міжнародні транші!!!). Я мешкаю в Україні і платити чимдорожче не бажаю!
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29.07.2020 12:19 Відповісти
Так давайте сделаем курс 300 грн!
Догоним по ВВП Германию.
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29.07.2020 12:51 Відповісти
 
 