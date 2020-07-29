Зміцнення гривні в 2021 р. до 28-27 грн/$ коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП, - Мінекономіки
За прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зміцнення гривні в 2021 році із закладених 29,1 грн/$1 до 28-27 грн/$1 коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови з доопрацьованим макропрогнозом на найближчі три роки.
Згідно з документом, за середньорічного курсу 27 грн/$1 приріст реального ВВП порівняно з базовим сценарієм у 2021 році скоротиться на 0,5 п.п., за курсу 28 грн/$1 - на 0,2 п.п.
"За середньорічного курсу 28 грн/$1 приріст реального ВВП скоротиться на 0,2 п.п., при цьому обсяг імпорту товарів і послуг збільшиться в реальному вимірі на 0,24 п.п., тоді як експорт товарів і послуг скоротиться на 0,21 п.п., кінцеві витрати домогосподарства - на 0,02 п.п. і валове нагромадження основного капіталу на 0,03 п.п.", - зазначило Мінекономіки в пояснювальній записці.
Проєкт відповідної постанови Кабінет Міністрів має розглянути на засіданні в середу.
Як зазначило Мінекономіки, стурбованість з приводу можливого формування в 2021 році більш міцної гривні, ніж прогнозувалося, висловив Національний банк. Таким чином, у доопрацьованому макропрогнозі були уточнені прогнозні показники курсу гривні.
"Зі свого боку, в межах оцінки фіскальних ризиків для бюджету, Мінекономіки на основі інтегральної економетричної моделі зробило симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники. За інших незмінних припущень у розрахунок було закладено курс в середньому в 2021 році на рівні 27 грн/$1 і 28 грн/$1", - зазначено в пояснювальній записці.
Будь ласка, зачекайте...
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Вони *******, када їх жостко.
сейчас слегка откатилась до 27.8... что же будет, когда она "укрепиться до 28"?
І колбасьі по 2:20, тоже?
Зєля, но тьі обєщаль.....
Напад на Україну Россіі.
Гаряча фаза війни.
20% промисловості, і 7% территорії, загарбані россієй.
Попроси, хай тобі розкаже хтось про 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=I0T7kw3Ag88 А ось ще трохи . З офіційного каналу Порошенка, за 12 квітня 2014 року.
2. 21 квітня 2014, Россія ще не почала масштабне збройне вторгнення в Україну на Сході, яке змусило кинути всі ресурси, на відновлення, знищеною Януковичем Армії України.
І на той час вже відбулось військове вторгнення Росії в Крим і його анексія, вже були збройні захоплення російськими бойовиками адмінбудівель на Донбасі і введення антитерористичних заходів. Тому відмазки про "він не знав про війну" не мають жодного сенсу.
А вот если укреплять гривню, то это означает увеличение отъемного сальдо торгового баланса и сосание лапы всеми.
Все себе в кубышку эти злые экспортеры кладут
Относительно инфляции - можете поинтересоваться у знакомых экономистов (хороших) как провести девальвацию без инфляции. Уверен они смогут предложить пару способов
Хотя лично я за контролируемую инфляцию... Если инфляция хорошо американцам, то нам сам бог велел пользоваться...
Поэтому девальавция, причем такая незначительная, сильно в карман не залезет. Более того, может даже пополнить карман Надо смотреть на действия правительства и нацбанка комплексно...
Кому ще економіки від 95 Кварталу?
2) за цією дивною логікою чим дешевша гривня - тим краще. Хм...Країнам, що у нас імпортують сировину - головне це ціна (меньша) та цікавить, щоб за 1 $ вони придбали максимум товарів.
Україні, як країні та народу ліпше коли за 1 $ = 1 грн (а то і меньше) - це буде значити, що наша валюта чогось варта та на неї можна багато чого придбати.
Українським експортерам таке не довподоби. ПДВ їм відшкодовує держава, тобто народ (аби продавали). Але їм цього мало! Треба, щоб різниця між отриманою валютою та сплаченою на теренах України була максимальною! Тоді на різниці в курсі вони платять по мінімуму до держбюджету та працівникам і постачальникам.
3) економіка - це не якась самодостатнья гра, а обслуговує потреби нашого народу. Зміцнюйте гривню за рахунок привабливо бізнес - середовища (податки, чесний суд та правоохоронці, розвиток науки та технологій виробництва, інвестиції в освіту, створюйте програми розвитку галузей, товару з більшою доданою вартістю).
4) не треба громадянину розповідати якою жертвою буде для нас утримання курса гривні (туди ідуть всі міжнародні транші!!!). Я мешкаю в Україні і платити чимдорожче не бажаю!
Догоним по ВВП Германию.