Зміцнення гривні в 2021 р. до 28-27 грн/$ коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП, - Мінекономіки

За прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зміцнення гривні в 2021 році із закладених 29,1 грн/$1 до 28-27 грн/$1 коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови з доопрацьованим макропрогнозом на найближчі три роки.

Згідно з документом, за середньорічного курсу 27 грн/$1 приріст реального ВВП порівняно з базовим сценарієм у 2021 році скоротиться на 0,5 п.п., за курсу 28 грн/$1 - на 0,2 п.п.

"За середньорічного курсу 28 грн/$1 приріст реального ВВП скоротиться на 0,2 п.п., при цьому обсяг імпорту товарів і послуг збільшиться в реальному вимірі на 0,24 п.п., тоді як експорт товарів і послуг скоротиться на 0,21 п.п., кінцеві витрати домогосподарства - на 0,02 п.п. і валове нагромадження основного капіталу на 0,03 п.п.", - зазначило Мінекономіки в пояснювальній записці.

Проєкт відповідної постанови Кабінет Міністрів має розглянути на засіданні в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Як зазначило Мінекономіки, стурбованість з приводу можливого формування в 2021 році більш міцної гривні, ніж прогнозувалося, висловив Національний банк. Таким чином, у доопрацьованому макропрогнозі були уточнені прогнозні показники курсу гривні.

"Зі свого боку, в межах оцінки фіскальних ризиків для бюджету, Мінекономіки на основі інтегральної економетричної моделі зробило симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники. За інших незмінних припущень у розрахунок було закладено курс в середньому в 2021 році на рівні 27 грн/$1 і 28 грн/$1", - зазначено в пояснювальній записці.