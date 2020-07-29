УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12049 відвідувачів онлайн
Новини
3 881 25

Обговорення Зеленським і Путіним проєкту закону про децентралізацію свідчить про спроби кулуарно ухвалити "альтернативні" законопрокти, - заява "Пропозиції"

Обговорення Зеленським і Путіним проєкту закону про децентралізацію свідчить про спроби кулуарно ухвалити

Політична партія "Пропозиція" вимагає від Верховної Ради і президента публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України, що стосується "особливого статусу" окремих територій.

У політсилі наголошують, що узгодженого законопроєкту щодо децентралізації станом на сьогодні немає.

Про це, як передає РБК Україна, йдеться в тексті заяви політичної сили.

"26 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Офіс президента повідомив, що вони обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який наразі розглядає політична підгрупа ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - сказано в документі.

У політичній партії підкреслюють, що узгодженого законопроекту щодо децентралізації станом на сьогодні немає.

"Зараз тривають консультації щодо цього документа... Україна очікує на фахові висновки експертів Ради Європи та незалежних експертів Європейської комісії за демократію через право, групи незалежних експертів Конгресу місцевих та регіональних влад. Відкритим залишається питання: який документ обговорював Президент з главою країни-агресора, що окупувала частину території України?" - кажуть в партії.

"Пропозиція" вимагає від влади публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України. Також у політсилі наполягають на продовженні широкого обговорення Закону про децентралізацію та врахуванні позиції усіх зацікавлених сторін.

Політична партія наголошує, що влада має припинити будь-які спроби кулуарно протягнути "альтернативні" законопроекти щодо децентралізації, які суттєво обмежують права місцевого самоврядування та несуть загрозу територіальній цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 26 липня. Лідери держав обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Опівночі 27 липня на Донбасі розпочалося перемир'я в рамках домовленостей "нормандської четвірки"; українські військові готові давати відсіч у разі провокацій з боку окупантів.

Автор: 

Конституція (548) Пропозиція (12)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Странно что ЗЕ по поводу украинской Конституции консультируется с ****** убившим десятки тысяч украинцев и окупировавшим украинские земли а не с украинцами. Зачем нам тогда етот президент если Украиной правят окупанты из кремля?
показати весь коментар
29.07.2020 10:56 Відповісти
+4
в раде КЛОУНЫ - которых привели к власти такие как ты
показати весь коментар
29.07.2020 10:58 Відповісти
+2
Пропозиция - это группа мэров не прогнувшихся ПОКА под зеленых клоунов
Филатов и Ко
Стыдно не знать
https://censor.net/user/136850

https://censor.net/user/410407
показати весь коментар
29.07.2020 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пропо хто? это потужную ассоциацию владельцев рельс и сборщиков металлолома так сейчас называют?
показати весь коментар
29.07.2020 10:43 Відповісти
***********. Чергові "новиємаладиєлітца".
показати весь коментар
29.07.2020 10:48 Відповісти
це партія мерів, хто не знає
- влада, озвуч позицію щодо змін у Конституцію
- ла-ла-ла-і-хі!
показати весь коментар
29.07.2020 10:43 Відповісти
Ясно, очередная партия жулиаов и воров
показати весь коментар
29.07.2020 10:56 Відповісти
тезис зеленого БОТА
"партия жуликов и воров" - это РОССИЙСКИЙ термин
показати весь коментар
29.07.2020 11:00 Відповісти
Это вообще кто? Сколько голосов в раде они имеет? Может рейтинг у них есть? Нет? Проходите мимо
показати весь коментар
29.07.2020 10:55 Відповісти
в раде КЛОУНЫ - которых привели к власти такие как ты
показати весь коментар
29.07.2020 10:58 Відповісти
Прокся ти лугандонська/ лахтинська, «Пропозиція», це партія проукраїнських мерів.
показати весь коментар
29.07.2020 10:59 Відповісти
Странно что ЗЕ по поводу украинской Конституции консультируется с ****** убившим десятки тысяч украинцев и окупировавшим украинские земли а не с украинцами. Зачем нам тогда етот президент если Украиной правят окупанты из кремля?
показати весь коментар
29.07.2020 10:56 Відповісти
ставьте вопрос ИНАЧЕ
КТО это ДЕРЬМО избрал ???
показати весь коментар
29.07.2020 10:59 Відповісти
Украинский народ избрал. Тот самый народ который в 2014 после революции делавшейся против преступников, олигархов и воров избрал олигарха и вора Парашенка и КО. Я всегда говорил что украинский народ тупой, неадекватный и продажный но меня почему то всегда банят. Видимо чтобы меня в очередной раз не забанили нужно сказать УКРАИНЦЫ- ВЫ МАЛАДЦИ. Так держать!!!
показати весь коментар
29.07.2020 11:04 Відповісти
а в 2019 году был выбор
- не очень хороший вариант - осторожный барыга,худо бедно вытаскивавший страну из пропасти
- вообще не вариант - дешевая обезьянка на подтанцовке у коломойского

кого надо было выбирать ?
Дешевую обезьянку ?
показати весь коментар
29.07.2020 11:07 Відповісти
Барыга вытаскивал Украину из пропасти? Правда? А растущие цены и тарифы с налогами не подням а по часам в десятки раз и распродажа по символической цене стратегических заводов олигархам ето разве не его рук дело? А те *зеленые тарифы* от которых еще наши внуки будут в рабстве сидеть тоже не его рук дело? Еще бы 5 лет его правления и Украины и украинцев бы не существовало.
показати весь коментар
29.07.2020 11:13 Відповісти
ты еще жив, сепар?
показати весь коментар
29.07.2020 11:45 Відповісти
Чому має боліти його душа за українців, коли він сам не є українець і не поважає Україну. Хіба не видно, що він на тій стороні.
показати весь коментар
29.07.2020 14:31 Відповісти
Пропозиция - это группа мэров не прогнувшихся ПОКА под зеленых клоунов
Филатов и Ко
Стыдно не знать
https://censor.net/user/136850

https://censor.net/user/410407
показати весь коментар
29.07.2020 10:57 Відповісти
ЭТО ХОТЯТ "ВПИХНУТЬ" ????!!!!
"- Провести выборы в местные органы власти по Конституции и законам Украины, а руководителей прокуратуры и судов назначить по особому порядку при участии новоизбранных органов власти.
- Не допускать криминального преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.
- Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни.
- Поддержать эти районы в социально-экономическом развитии: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Помочь переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.
- Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.
- В этих районах местные органы власти могут создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка."
показати весь коментар
29.07.2020 11:03 Відповісти
создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка." с танками и градами?
показати весь коментар
29.07.2020 11:30 Відповісти
А разве "они" не созданы... а как же "МГБ" ?! Вопрос только в том, чтобы " народное ополчение", "Народная милиця" "мгб" и ряд других недоотделов были на территории Украины такие же законные как МВД, СБУ, ВСУ и т.д....
показати весь коментар
29.07.2020 11:35 Відповісти
Очень хочется знать ,как у этих временных пацанов прописано в уставе, они навечно остаются в партии мэров, даже когда в тУрму сядут или как?
показати весь коментар
29.07.2020 11:23 Відповісти
Согласно Минских договоров, изменения в Конституцию независимой Украины, вносятся по согласованию с представителями ОРДЛО. Для того что бы было с кем согласовывать изменения, должны провести законные выборы согласно украинского законодательства. Когда будут выбраны законные представители, выбраны согласно украинского законодательства, вот только тогда и только с ними и можно согласовывать изменения в Конституцию Незалежной. Сколько времени будут согласовывать нигде не написано. Можно тянуть время до бесконечности, аж до следующих выборов. Но, согласно Минских договоров, после выборов, будет контроль Украины над границей. Без контроля над границей нельзя признавать выборы легитимными, так как будет нарушение Минских договоров. Без помощи России местные царьки никто и пройдет несколько выборов и с ними можно будет легко договорится.
показати весь коментар
29.07.2020 11:29 Відповісти
Це не пропозиція, це - вимога озвучити телефонну розмову.Але цього не буде, бо то не розмова, а одні вибачення.
показати весь коментар
29.07.2020 11:51 Відповісти
Собака лает - караван идет и, все ближе и ближе к киевским каштанам - Бессарабка 1944 - фото остались в истории!!!
показати весь коментар
29.07.2020 12:47 Відповісти
Собака лает - караван идет и, все ближе и ближе к киевским каштанам - Бессарабка 1944 - фото остались в истории!!!
показати весь коментар
29.07.2020 12:48 Відповісти
Тому Кучма й покинув їх.
показати весь коментар
29.07.2020 14:37 Відповісти
 
 