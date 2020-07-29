Обговорення Зеленським і Путіним проєкту закону про децентралізацію свідчить про спроби кулуарно ухвалити "альтернативні" законопрокти, - заява "Пропозиції"
Політична партія "Пропозиція" вимагає від Верховної Ради і президента публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України, що стосується "особливого статусу" окремих територій.
У політсилі наголошують, що узгодженого законопроєкту щодо децентралізації станом на сьогодні немає.
Про це, як передає РБК Україна, йдеться в тексті заяви політичної сили.
"26 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Офіс президента повідомив, що вони обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який наразі розглядає політична підгрупа ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - сказано в документі.
У політичній партії підкреслюють, що узгодженого законопроекту щодо децентралізації станом на сьогодні немає.
"Зараз тривають консультації щодо цього документа... Україна очікує на фахові висновки експертів Ради Європи та незалежних експертів Європейської комісії за демократію через право, групи незалежних експертів Конгресу місцевих та регіональних влад. Відкритим залишається питання: який документ обговорював Президент з главою країни-агресора, що окупувала частину території України?" - кажуть в партії.
"Пропозиція" вимагає від влади публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України. Також у політсилі наполягають на продовженні широкого обговорення Закону про децентралізацію та врахуванні позиції усіх зацікавлених сторін.
Політична партія наголошує, що влада має припинити будь-які спроби кулуарно протягнути "альтернативні" законопроекти щодо децентралізації, які суттєво обмежують права місцевого самоврядування та несуть загрозу територіальній цілісності та суверенітету України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 26 липня. Лідери держав обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.
Опівночі 27 липня на Донбасі розпочалося перемир'я в рамках домовленостей "нормандської четвірки"; українські військові готові давати відсіч у разі провокацій з боку окупантів.
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- влада, озвуч позицію щодо змін у Конституцію
- ла-ла-ла-і-хі!
"партия жуликов и воров" - это РОССИЙСКИЙ термин
КТО это ДЕРЬМО избрал ???
- не очень хороший вариант - осторожный барыга,худо бедно вытаскивавший страну из пропасти
- вообще не вариант - дешевая обезьянка на подтанцовке у коломойского
кого надо было выбирать ?
Дешевую обезьянку ?
Филатов и Ко
Стыдно не знать
https://censor.net/user/136850
https://censor.net/user/410407
"- Провести выборы в местные органы власти по Конституции и законам Украины, а руководителей прокуратуры и судов назначить по особому порядку при участии новоизбранных органов власти.
- Не допускать криминального преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.
- Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни.
- Поддержать эти районы в социально-экономическом развитии: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Помочь переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.
- Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.
- В этих районах местные органы власти могут создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка."