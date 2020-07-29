Викривач хабарників Злочевського Шевченко може отримати 525 тисяч із вилучених 6 млн доларів

Викривач хабарників ексміністра Миколи Злочевського, які передали НАБУ і САП 5 мільйонів доларів за закриття його справи, Євген Шевченко може отримати як винагороду менше 10% від цієї суми.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів викривач Євген Шевченко.

З приводу свого статусу в спецоперації він пояснив: "Якщо бути точним у визначеннях і термінології, то згідно із сьогоднішнім законодавством я "викривач", тобто людина, яка подавала заяви про корупційні злочини і співпрацювала з бюро на конфіденційній основі".

На питання, чи отримає він 10% від вилучених під час передачі хабаря 6 мільйонів доларів, Шевченко підтвердив, що претендує на винагороду:

"По ідеї так, закон вже набув чинності. Але коли це буде? Через рік або два? До того ж, у мене питання до депутатів "Слуги народу", які з абсолютно незрозумілої для мене причини обмежили максимум винагороди, тому я маю отримати на порядок менше реальних 10% - приблизно 525 тисяч доларів".

Повне інтерв'ю з Євгеном Шевченком читайте тут.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

1 січня 2020 року набув чинності Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" з приводу викривачів корупції".

Згідно зі змінами, право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, активно сприяв його розкриттю, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого в 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент скоєння злочину.

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після винесення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.