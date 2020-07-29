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Новини Боротьба з корупцією
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Викривач хабарників Злочевського Шевченко може отримати 525 тисяч із вилучених 6 млн доларів

Викривач хабарників Злочевського Шевченко може отримати 525 тисяч із вилучених 6 млн доларів

Викривач хабарників ексміністра Миколи Злочевського, які передали НАБУ і САП 5 мільйонів доларів за закриття його справи, Євген Шевченко може отримати як винагороду менше 10% від цієї суми.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів викривач Євген Шевченко.

З приводу свого статусу в спецоперації він пояснив: "Якщо бути точним у визначеннях і термінології, то згідно із сьогоднішнім законодавством я "викривач", тобто людина, яка подавала заяви про корупційні злочини і співпрацювала з бюро на конфіденційній основі".

На питання, чи отримає він 10% від вилучених під час передачі хабаря 6 мільйонів доларів, Шевченко підтвердив, що претендує на винагороду:

"По ідеї так, закон вже набув чинності. Але коли це буде? Через рік або два? До того ж, у мене питання до депутатів "Слуги народу", які з абсолютно незрозумілої для мене причини обмежили максимум винагороди, тому я маю отримати на порядок менше реальних 10% - приблизно 525 тисяч доларів".

Повне інтерв'ю з Євгеном Шевченком читайте тут.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

1 січня 2020 року набув чинності Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" з приводу викривачів корупції".

Згідно зі змінами, право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, активно сприяв його розкриттю, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого в 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент скоєння злочину.

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після винесення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.

Автор: 

НАБУ (5091) хабар (4733) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+9
Шевченко наверно пока не знает, что прокурор и судья претендуют на все 6 лямов.
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29.07.2020 10:44 Відповісти
+5
Вся Европа и США живут по закону потому что есть, как ты выразился, "стукачи". Все правильно чувак сделал.
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29.07.2020 11:10 Відповісти
+4
Взагалі нічого не получиш. «Зуб дайу» (с)
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29.07.2020 10:47 Відповісти
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Шевченко наверно пока не знает, что прокурор и судья претендуют на все 6 лямов.
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29.07.2020 10:44 Відповісти
Взагалі нічого не получиш. «Зуб дайу» (с)
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29.07.2020 10:47 Відповісти
Поинтересуйся сначала значением этого выражения и теми, кто это произносил.
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29.07.2020 16:08 Відповісти
Поцікавилась вже дуже давно! Мамайклянусь!

ДовбоЗЕби обрали нам преЗЕдента, який цим блатним жаргоном розмовляє як в житті, так і в прямому ефірі Г+Г.

Ще якісь претензії чи побажання до мене є?
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29.07.2020 16:15 Відповісти
обличители они все такие))))
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29.07.2020 10:48 Відповісти
Цікавий механізм, але сирий.
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29.07.2020 10:48 Відповісти
О, за Ермака гораздо больше дадут.
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29.07.2020 10:55 Відповісти
525 это не 10% от 6 млн. зеленые и тут врут
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29.07.2020 10:57 Відповісти
А налоги?
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29.07.2020 10:59 Відповісти
Угу..Наверное комиссия за обнал.
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29.07.2020 11:03 Відповісти
Прочитать что-то кроме заголовка не пробовали?
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29.07.2020 12:33 Відповісти
Неприятное ощущение. Стукач он и есть стукач. Если, допустим, завтра "зеленые человечки" возьмут Киев, такие персонажи будут сдавать ФСБ проукраинских граждан, вопрос лишь в цене.
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29.07.2020 11:08 Відповісти
Вся Европа и США живут по закону потому что есть, как ты выразился, "стукачи". Все правильно чувак сделал.
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29.07.2020 11:10 Відповісти
"Стукач" - это совково-воровское понятие. В цивилизованном мире - каждый сознательный гражданин Государства - "стукач" и это отнюдь не негативное понятие. Негативное понятие - это коррупционер, а не тот, кто эту падаль на чистую воду выводит.
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29.07.2020 14:02 Відповісти
записываемся всенародно в павлики морозовы
конец эпохи бедности!
(в 1917 были похожие лозунги про эксплуататоров )
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29.07.2020 11:15 Відповісти
Чушь. У вас просто воровской менталитет, где государство - противник, а все ворье пытается у него что-то украсть.
У людей цивилизованных все наоборот, государство = я, я - часть государства и каждая падаль, которая ворует деньги налогоплательщиков - ворует у меня лично и моя святая обязанность при возможности поспособствовать тому, чтобы эту падаль, этого врага посадили, а украденные деньги - вернули.
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29.07.2020 14:10 Відповісти
Обличитель взяточников Злочевского Шевченко может получить/ Мы изучим всю округу,Все тропинки обойдем,То ли камень, то ли уголь Обязательно найдем! Пионер, не теряй ни минуты,Никогда, никогда не скучай.С пионерским салютом Утром солнце встречай!/ Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции.-Вознаграждение обличителю 10% от денежного размера коррупционного преступления или ущерба государству от преступления. Здесь Знающий много раз утверждал что Порошенко «накрав десятки мільярдів баксів https://censor.net/comments/locate/3129836/0192158d-6889-70f0-9631-844f85917430 Мильярд баксов-себе! Читателям цензора-поляну!
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29.07.2020 11:17 Відповісти
"на порядок меньше"- математику учи- 10%*10=100%
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29.07.2020 11:31 Відповісти
На порядок меньше, чем 10% - то есть - 1%.
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29.07.2020 14:06 Відповісти
заработают все, обличители, судьи, коррупционеры, прокуроры, кроме страны Украины.....
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29.07.2020 11:39 Відповісти
Підтримую. Це чесно зароблені гроші, на відміну від крадених грошей Злочєвського.
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29.07.2020 11:42 Відповісти
Хто тогда стучать будет, если вознаграждения не будет?
Вот вы тролли без денег "работать" будете?
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29.07.2020 11:55 Відповісти
Не стучать, а выводить коррумпированную мразь и падаль на чистую воду.
В ЕС и Штатах и забесплатно преступника "сдадут" - причем каждый первый и правильно сделают, ибо там люди считают государство своим, а любой правонарушитель для нормальных людей - враг.
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29.07.2020 14:05 Відповісти
А скільки зараз вам, тролям, в ольгіно платять?
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29.07.2020 16:16 Відповісти
Тест на IQ не пройшла, з чим і поздоровляю тебе самиця.
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29.07.2020 20:05 Відповісти
Вітати будеш своїх самиць, кнур виробник.
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29.07.2020 20:12 Відповісти
Немає такого в Україні словосполучення кнур виробник, тільки кнур(зпалилась самиця).
Я таких, як ти кацапських самиць бачив, перебачив у свій час. Ти не українка, ти падло кацапське. Спам тобі довічний і то легка міра.
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29.07.2020 23:25 Відповісти
Хворий.
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29.07.2020 23:39 Відповісти
Проти ворогів України так.
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29.07.2020 23:46 Відповісти
Орина, ти ворог України, довічний!!!
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29.07.2020 23:47 Відповісти
Маніяк несексуальний. Хронічний. Ксенію переслідував та обзивав, зараз вирішив на мене перекинутись. Ще слово гавкнеш - пошкодуєш.
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29.07.2020 23:51 Відповісти
гена з иренкою- яки вы смишни...)))
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30.07.2020 01:20 Відповісти
 
 