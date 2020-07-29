Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в мережі Facebook.
Крім того, правоохоронці знешкодили один із пристроїв біля метро "Мінська", а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.
Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали переказати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.
Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їхнього перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили в дію вибухові пристрої в різних районах столиці.
Для вчинення терактів зловмисники використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв. З метою конспірації вони скритно пересувались містом і намагалися максимально уникати камер відеоспостереження.
Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності.
Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.
Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.
Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 17 липня біля метро "Шулявська" в Києві стався вибух невідомого пристрою, постраждали 4 людини.
21 липня біля станції метро "Мінська" знешкодили два саморобні вибухові пристрої.
А вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, минулося без постраждалих.
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арестуйте уже всех, у кого рожа в квадратик и все преступления прекратятся
А проехать на Кардачи и скупиться ума не хватило?
Даунецкие, сразу видно.
С трудом верится, что они такие продвинутые в электронных гаджетах и взрывотехнике.
Как раз такие и разбираются в электронике и понимают как она работает.
Дабы дрочить монстров целыми днями никаких знаний не требуется.
А если нет, то, как известно, смех без причины-признак дурачины...
А потом приходят почтенные толстые дядьки и настраивают, что бы оно работало.
Аналогично - электроснабжение, аналогично - канализация, аналогично - авиастроение и люббая другая отрасль.
Так, что дурачина, необразованная, можешь смеяться.
Я дядька, и не понимаю зачем идиоты из СБУ квадратиками маркировку реле на 5В заретушировали, шо, дебилы?
И чип, так тяжело догадаться - Expressif или ESP 8266, или ESP32. Понабирают мазанных в СБУ на 25-30 тысяч зарплаты и ретушируют фото для пущей важности.
За 30 лет и совсем полный тупак сможет научиться...
а ця недолуга писулька як було отримана зазначеними органами Укрпоштою з повідомленням? чи отримали на мило?
це вже 3 - й терорист з якоюсь дивною історію виникнення та затримання.
удивляют недоучившиеся "политтехнологи", которые это всё придумывают.
А замести следы ума не хватило?
Телефоны ... ,
Мусор мрази, сами всё организовали
это всё поделки мусорских спецЫалистов
фсбу и мусора работают полагаясь на опыт кремлядей,
не зря Патрушев зеленского в омане принимал
веры никакой