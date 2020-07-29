УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12049 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
24 082 51

Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в мережі Facebook.

Крім того, правоохоронці знешкодили один із пристроїв біля метро "Мінська", а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали переказати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі передано в СБУ, - поліція Києва

Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їхнього перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили в дію вибухові пристрої в різних районах столиці.

Для вчинення терактів зловмисники використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв. З метою конспірації вони скритно пересувались містом і намагалися максимально уникати камер відеоспостереження.

Також читайте: Вранці на Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає

Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності.

Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.

Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 17 липня біля метро "Шулявська" в Києві стався вибух невідомого пристрою, постраждали 4 людини.

21 липня біля станції метро "Мінська" знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

А вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, минулося без постраждалих.

Також читайте: Поліція встановила особи зловмисників, які обстріляли автомобіль в Одеській області

Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ 01
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ 02
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ 03
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ 04
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ 05
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ 06

Автор: 

вибух (4518) Київ (19646) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12964) силовики (2515)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Я часто вижу, как пацанчики бегают, монтируют, суетятся.
А потом приходят почтенные толстые дядьки и настраивают, что бы оно работало.
Аналогично - электроснабжение, аналогично - канализация, аналогично - авиастроение и люббая другая отрасль.
Так, что дурачина, необразованная, можешь смеяться.
показати весь коментар
29.07.2020 11:19 Відповісти
+17
Насмешил.
Как раз такие и разбираются в электронике и понимают как она работает.
Дабы дрочить монстров целыми днями никаких знаний не требуется.
показати весь коментар
29.07.2020 11:08 Відповісти
+15
он ищет полтавского террориста, пока занято.
показати весь коментар
29.07.2020 11:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
))
показати весь коментар
29.07.2020 10:56 Відповісти
меня волнует такой вопрос - как им живётся с такими рожами в квадратик?
арестуйте уже всех, у кого рожа в квадратик и все преступления прекратятся
показати весь коментар
29.07.2020 11:05 Відповісти
Организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., задержаны, - СБУ - Цензор.НЕТ 9206
показати весь коментар
29.07.2020 11:01 Відповісти
старики разбойники? вспомнилось чета
показати весь коментар
29.07.2020 11:42 Відповісти
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 8668
показати весь коментар
29.07.2020 11:43 Відповісти
А БТР когда приедет?
показати весь коментар
29.07.2020 11:02 Відповісти
он ищет полтавского террориста, пока занято.
показати весь коментар
29.07.2020 11:06 Відповісти
Я так понимаю, что эти ослы все в одном интернет-магазине заказывали?
А проехать на Кардачи и скупиться ума не хватило?

Даунецкие, сразу видно.
показати весь коментар
29.07.2020 11:05 Відповісти
на фото два дядьки почтенного возраста.
С трудом верится, что они такие продвинутые в электронных гаджетах и взрывотехнике.
показати весь коментар
29.07.2020 11:06 Відповісти
Насмешил.
Как раз такие и разбираются в электронике и понимают как она работает.
Дабы дрочить монстров целыми днями никаких знаний не требуется.
показати весь коментар
29.07.2020 11:08 Відповісти
если ты такой же дядька почтенного возраста, разбирающийся в вай-фай модулях, реле и выключателях для приведения взрывных устройств в действие через интернет, тогда веселись.
А если нет, то, как известно, смех без причины-признак дурачины...
показати весь коментар
29.07.2020 11:13 Відповісти
Я часто вижу, как пацанчики бегают, монтируют, суетятся.
А потом приходят почтенные толстые дядьки и настраивают, что бы оно работало.
Аналогично - электроснабжение, аналогично - канализация, аналогично - авиастроение и люббая другая отрасль.
Так, что дурачина, необразованная, можешь смеяться.
показати весь коментар
29.07.2020 11:19 Відповісти
ты, после сантехника и интернет продвинутого взрывотехника, еще член с пальцем сравни, умник.
показати весь коментар
29.07.2020 11:27 Відповісти
Ну так оно и есть. Наступит пещерный век. Не будет ни интернета, ни канализации.
показати весь коментар
29.07.2020 11:29 Відповісти
А дрочеры только и знают - яж ничего не трогал, оно само, я только поменял адрес интерфейса...
показати весь коментар
29.07.2020 11:28 Відповісти
Ну и....
Я дядька, и не понимаю зачем идиоты из СБУ квадратиками маркировку реле на 5В заретушировали, шо, дебилы?
И чип, так тяжело догадаться - Expressif или ESP 8266, или ESP32. Понабирают мазанных в СБУ на 25-30 тысяч зарплаты и ретушируют фото для пущей важности.
показати весь коментар
29.07.2020 19:17 Відповісти
не бурчите, дедушка: наверное обязаны скрывать технические детали и рожи преступников пока их вина не будет доказана.
показати весь коментар
29.07.2020 20:05 Відповісти
Шикарно съюморил ув.Юрий Ан насчёт дядек, соображающих в электронике: очень убедительно. Если этим солидным дядькам по 48-50 лет, то в начале компьютерной эры на территории бывшего совка в 1991-92 году году они были совсем молодые: 18-20 лет возраста. То есть, у 50-летних 2/3 все жизни прошли в эпоху компов, интернета и гаджетов.

За 30 лет и совсем полный тупак сможет научиться...
показати весь коментар
30.07.2020 00:10 Відповісти
Засунути їм вибухівку в задницю і привести в дію, нехай трохи політають.
показати весь коментар
29.07.2020 11:12 Відповісти
И без окуенной красной кнопки - никак! Голливуд рулит.
показати весь коментар
29.07.2020 11:16 Відповісти
а захват власти и создание преступной организации судьями Окружного Админ суда, членами ВРП и ДСА когда будете?..
показати весь коментар
29.07.2020 11:22 Відповісти
Их на зоне убъют.
показати весь коментар
29.07.2020 11:27 Відповісти
з якого дива? Мурчащі зараз не мають ніяких "понятій", головне, щоби на хату регулярно заносив, а там, хоч підар...
показати весь коментар
29.07.2020 11:36 Відповісти
Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру Джерело: https://censor.net/ua/n3210698
а ця недолуга писулька як було отримана зазначеними органами Укрпоштою з повідомленням? чи отримали на мило?
це вже 3 - й терорист з якоюсь дивною історію виникнення та затримання.
показати весь коментар
29.07.2020 11:35 Відповісти
Gsm розетка. Рабочий вариант.
показати весь коментар
29.07.2020 11:44 Відповісти
Это же тайна следствия. Не, не слышали?
показати весь коментар
29.07.2020 11:47 Відповісти
взять на службу, забросить к кацапам! пущай там "диверсионят"!
показати весь коментар
29.07.2020 11:50 Відповісти
удивляют не эти лица на фото. и даже не лица на должностях, которые за это всё заплатили.
удивляют недоучившиеся "политтехнологи", которые это всё придумывают.
показати весь коментар
29.07.2020 11:52 Відповісти
совершенно с вами согласен. и тут вспомнилось, ссср ловил последних бандеровцев до 1956. ДО 1956 ГОДА, КАРЛ. А Зеленского уже ненавидят 30 млн. человек.
показати весь коментар
29.07.2020 18:45 Відповісти
Тупо слепленые постановочные дела - минеры, теракты, заложники в автобусе... Что Арсенборисыч придумает в следующей серии - угон самолета, похищение президента (ну а вдруг?)? Было бы смешно, конечно, глядя на этот бльадский цирк в нашей жизни, но почему-то грустно
показати весь коментар
29.07.2020 11:54 Відповісти
Да до Пети им далеко, вот ПЯТЬ артскладов разлетелось во все стороны вот это самое то. И главное НИКОГО не нашли (или даже не искали)...
показати весь коментар
29.07.2020 12:32 Відповісти
Зе-амёбы хавают) Но любой мало-мальски разумный чел понимает - если бы захотели...
показати весь коментар
29.07.2020 18:47 Відповісти
кто задержал??? бенино муСорини саБаков, после "освобождения" заложников.......
показати весь коментар
29.07.2020 12:09 Відповісти
Не стертая история в браузере как на показ. Все компоненты гуглились в порядке монтажа устройств?
показати весь коментар
29.07.2020 12:16 Відповісти
Смастерить бомбы, управляемые через интернет ...
А замести следы ума не хватило?
показати весь коментар
29.07.2020 12:32 Відповісти
После тошнотворного спектакля с террористом в Луцке слабо верится , что поймали реальных преступников .Хотя бы им морды не замазывали для правдоподобности.
показати весь коментар
29.07.2020 14:31 Відповісти
Отведите хто-нибудь авакова в детский садик "Вишенка", там дети более правдоподобно смогут придумать...
показати весь коментар
29.07.2020 14:34 Відповісти
Кто поверит гнойным мусорам,
Телефоны ... ,
Мусор мрази, сами всё организовали
показати весь коментар
29.07.2020 14:41 Відповісти
А эти "минеры" не круче ли тех которых в тюрьме сей час держат по делу Шеремета?
показати весь коментар
29.07.2020 14:51 Відповісти
А ведь Аваков отдаст приказ стрелять в народ, не задумываясь
показати весь коментар
29.07.2020 18:48 Відповісти
конфеная методичка: "спиктакыль. вы всё врётииии"
показати весь коментар
29.07.2020 17:03 Відповісти
Сейчас порохоботня пережует шоколад и затянет: "Спектакль. Сами все организовали. Выборы приближаются. Вы все врете и т.д."
показати весь коментар
29.07.2020 17:41 Відповісти
мусорской гавнитофон в стиле геращенко
это всё поделки мусорских спецЫалистов
фсбу и мусора работают полагаясь на опыт кремлядей,
не зря Патрушев зеленского в омане принимал
показати весь коментар
29.07.2020 18:01 Відповісти
по стопам овоща! Помню в Днепре серия взрывов, потом учителей поймали, целых 5 тыщ вымогали
показати весь коментар
29.07.2020 20:52 Відповісти
Негатив против всем известного армянина резко будоражит шапито разных террористов и мафиози. Насколько богат штат цирка-Авакян...
показати весь коментар
29.07.2020 21:35 Відповісти
Баканов тоже клоун оказывается))
показати весь коментар
29.07.2020 21:43 Відповісти
у ГБістів бабло вимагали ...вони що самогубці ?
показати весь коментар
29.07.2020 21:48 Відповісти
Какие-то у них бомбы гламурные - управляются WiFi выключателями, прямо как у меня бойлер. Видимо бомба должна была сначала подключиться к ближайшему WiFi хотспоту, чтобы ей смогли подать команду на подрыв - только лохи используют для этого GSM модули. Да и такой вопрос - нахрена им коллоидная сера? Они собирались лечить псороптоз крупного рогатого скота или каких то иксодовых клещей?
показати весь коментар
29.07.2020 22:50 Відповісти
мутная контора
веры никакой
показати весь коментар
29.07.2020 23:16 Відповісти
 
 