УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12049 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
761 9

Канада стежить за дотриманням перемир'я на Донбасі і закликає РФ забезпечити, щоб збройні формування дотримувалися зобов'язань, - МЗС

Канада стежить за дотриманням перемир'я на Донбасі і закликає РФ забезпечити, щоб збройні формування дотримувалися зобов'язань, - МЗС

Канада уважно стежить за дотриманням режиму повного і всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на сході України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Канада уважно стежить за виконанням режиму припинення вогню в Східній Україні і підтримує Україну за її постійні зусилля в просуванні мирного процесу", - повідомляють у міністерстві.

Також у відомстві закликали Росію "упевнитися в тому, що збройні формування дотримуються взятих зобов'язань" і підкреслили вирішальне значення всеосяжного припинення вогню.

Також читайте: У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню

Канада стежить за дотриманням перемиря на Донбасі і закликає РФ забезпечити, щоб збройні формування дотримувалися зобовязань, - МЗС 01

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Також дивіться: Унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі поранено мирного мешканця, - директор "Схід-SOS" Реуцький. ФОТО

Однак протягом минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.

Автор: 

Канада (2216) росія (66021) Донбас (22357) перемир’я (993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порошки, а почему ни один союзник Украины не осуждает это "продажное" перемирие?????
показати весь коментар
29.07.2020 11:05 Відповісти
Може "жму руку" більше не хочуть-короновіРусу бояться?
показати весь коментар
29.07.2020 11:11 Відповісти
Потому что им нас рать,если б сосед например США начала на канадской стороне какую то заворушку то они бы не молчали бы точно а отвоевывали своё а не тупо наблюдать чтоб не стреляли,и надолго?или орки рассосутся или сами уйдут с донбаса?им и европе главное больше не разжигать пламя пусть будет хоть на этом уровне,поэтому приветствуют такое перемирие
показати весь коментар
29.07.2020 11:12 Відповісти
О каком перемирии речь? ***** заявил что не подписывал нискем никакого перемирия и ответственности не несет. А ето уже любой суд скажет что договор не дейцствителен. С кем ЗЕ подписал перемирие? Сам с собой?
показати весь коментар
29.07.2020 11:07 Відповісти
Ну,ти кацап зовсім так тупо палишся-всіляким ****** моржовим довіряєш.https://www.youtube.com/watch?v=mWF39hK6Lts Їх вже й москаляки самі травлять.
показати весь коментар
29.07.2020 11:17 Відповісти
Песков - пургомет , действительно , что-то заявил. Цена такому заявлению -0.0% , єто просто банальньій зондаж , не более. Путин ничего сейчас не "заявляет" , т.к. его заставили взять определенньіе обязательства в Париже. Приятно , что заставили Франция с Германией , по ИНИЦИАТИВЕ Украиньі. Процесс политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украиньі наконец-то сдвинулся с мертвой точки.
показати весь коментар
29.07.2020 11:21 Відповісти
Песков вообще то ето не х***й с горы а официальное лицо президента РФ. Так что можете самообманываться дальше что вы там что то подписали и договорились с окупантами
показати весь коментар
29.07.2020 11:39 Відповісти
Сам понял , что написал? Песков - пресс-секретарь для общения с прессой , как Мендель у Зеленского. Не более...
показати весь коментар
29.07.2020 11:43 Відповісти
Ну если Канада внимательно следит, то конечно........
показати весь коментар
29.07.2020 11:40 Відповісти
 
 