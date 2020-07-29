Канада стежить за дотриманням перемир'я на Донбасі і закликає РФ забезпечити, щоб збройні формування дотримувалися зобов'язань, - МЗС

Канада уважно стежить за дотриманням режиму повного і всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на сході України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Канада уважно стежить за виконанням режиму припинення вогню в Східній Україні і підтримує Україну за її постійні зусилля в просуванні мирного процесу", - повідомляють у міністерстві.

Також у відомстві закликали Росію "упевнитися в тому, що збройні формування дотримуються взятих зобов'язань" і підкреслили вирішальне значення всеосяжного припинення вогню.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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Однак протягом минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.