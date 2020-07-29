ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань відзвітувало про свою роботу за першу половину 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Держбюро розповіли про результати роботи за чотирма напрямами.

Неправомірна вигода. На третину більше повідомлень про підозру і вдвічі більше обвинувальних актів направлено до суду.

Тиск на бізнес. На чверть більше повідомлень про підозру і вдвічі більше обвинувальних актів направлено до суду щодо співробітників правоохоронних органів.

Катування. Повідомлено втричі більше підозр і майже вчетверо більше обвинувальних актів направлено до суду щодо протизаконних дій силовиків.

Арештоване майно. З метою відшкодування завданих збитків слідчі ДБР заарештували майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік.