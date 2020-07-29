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Новини Силовики
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ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік. ІНФОГРАФІКА

ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань відзвітувало про свою роботу за першу половину 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Держбюро розповіли про результати роботи за чотирма напрямами.

Неправомірна вигода. На третину більше повідомлень про підозру і вдвічі більше обвинувальних актів направлено до суду.

ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік 01

Тиск на бізнес. На чверть більше повідомлень про підозру і вдвічі більше обвинувальних актів направлено до суду щодо співробітників правоохоронних органів.

ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік 02

Катування. Повідомлено втричі більше підозр і майже вчетверо більше обвинувальних актів направлено до суду щодо протизаконних дій силовиків.

ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік 03

Арештоване майно. З метою відшкодування завданих збитків слідчі ДБР заарештували майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік.

ДБР розповіло про результати роботи за 6 місяців: Арештовано майна щонайменше вп’ятеро більше, ніж за весь 2019 рік 04

Автор: 

звіт (414) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) ДБР (3554)


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Арест имущества - это еще не конфискация. Нашли чем хвастаться. Соберите доказательную базу, доведите до срока и конфискации, вот тогда и хвастайтесь.
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29.07.2020 11:07 Відповісти
весна закончилась, посадок нет
оце й усе, остальное от лукавого
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29.07.2020 11:12 Відповісти
И это значит только одно - ровно в 5 раз больше снятых арестов в будущем))
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29.07.2020 11:15 Відповісти
На дурнів разраховано)). Арешт тільки може знизити надходження податків до соціяальних фондів країни. Це ж не конфіскація, а звичайна дурня.
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29.07.2020 11:22 Відповісти
А можно, как то по проще, в 19 том в казну поступило 30000 тыс. в этом в пять раз больше, хотя бы так.
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29.07.2020 11:25 Відповісти
А коли ДБР почало працювати? Кого ви дурите?
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29.07.2020 11:43 Відповісти
Арестовали картины Порошенко?
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29.07.2020 11:57 Відповісти
По законам математики
Любая цифра умноженная на 0 дает 0
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29.07.2020 12:09 Відповісти
 
 