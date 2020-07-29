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Новини Коронавірус і карантин
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Українці можуть полетіти на відпочинок до Туреччини, Албанії, Єгипту, Болгарії, Чорногорії та Хорватії, - Криклій

Українці можуть полетіти на відпочинок до Туреччини, Албанії, Єгипту, Болгарії, Чорногорії та Хорватії, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на сьогодні.

Про це він розповів у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Болгарія - за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття.

Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень.

Чорногорія - 14-денна самоізоляція після прибуття в Україну.

Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест під час в'їзду, зроблений протягом останніх 48 годин.

"Нагадую, ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлено ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування. Дані щодо в`їзду змінюються щодня залежно від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою обов`язково перевіряйте інформацію", - підсумував Криклій.

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Автор: 

карантин (18172) відпочинок (231) туризм (1564) Криклій Владислав (548) туристи (276) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Почти бесплатно))) от 700 до 1500 грн в зависимости от области)
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29.07.2020 11:48 Відповісти
+2
Ты хотел сказать ********* ?
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29.07.2020 12:01 Відповісти
+1
Та вже летять косяками
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29.07.2020 11:27 Відповісти
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Так Албания же со вчерашнего дня в "красной" зоне? Возвращение без ограничений?
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29.07.2020 11:23 Відповісти
Та вже летять косяками
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29.07.2020 11:27 Відповісти
"Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования, мы же Европа, тесты надеюсь делают бесплатно как в Германии?
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29.07.2020 11:28 Відповісти
Почти бесплатно))) от 700 до 1500 грн в зависимости от области)
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29.07.2020 11:48 Відповісти
Почему в статье об этом ни гу гу?
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29.07.2020 12:57 Відповісти
В Україні не треба розбудовувати власну туристичну зону відпочинку? Криклій хвалиться нашими розумними сусідами? А у Криклія розуму нема?
Зєлю геть. Зелену шоблу "крикліїв" на нари з конфіскацією. Дострокові.
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29.07.2020 11:38 Відповісти
У кого то есть сомнения что мы действительно живём в стране ДУРАКОВ И ДОЛБОДЯТЛОВ ?
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Ты хотел сказать ********* ?
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29.07.2020 12:01 Відповісти
А Бубочка розсекретив номер рейсу до Оману? Він же там про щось домовлявся...
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29.07.2020 12:15 Відповісти
зэбилы вперед! на отдых! за короной!
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29.07.2020 12:36 Відповісти
депутатам от прислуги, этот список передай.
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29.07.2020 16:14 Відповісти
 
 