Українці можуть полетіти на відпочинок до Туреччини, Албанії, Єгипту, Болгарії, Чорногорії та Хорватії, - Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на сьогодні.
Про це він розповів у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Болгарія - за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття.
Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень.
Чорногорія - 14-денна самоізоляція після прибуття в Україну.
Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест під час в'їзду, зроблений протягом останніх 48 годин.
"Нагадую, ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлено ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування. Дані щодо в`їзду змінюються щодня залежно від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою обов`язково перевіряйте інформацію", - підсумував Криклій.
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