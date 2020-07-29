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Новини Окуповані території
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РФ повернула Україні без розгляду ноту протесту через парад в окупованому Криму

РФ повернула Україні без розгляду ноту протесту через парад в окупованому Криму

Росія повернула Україні без розгляду ноту протесту, передану напередодні через "морський парад" в окупованому Севастополі.

Про це заявили журналістам у МЗС РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно надійшла на нашу адресу, ми відповідно зі сформованою практикою повернули її українській стороні без розгляду у зв'язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати на своїй території паради, святкування й інші заходи на свій розсуд, без погодження з іноземними державами", - зазначили в дипвідомстві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з проведенням так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 26 липня 2020 року.

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Крім того, Україна звернулася до генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії і чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням "морського параду" в окупованому Криму.

Автор: 

Крим (14189) МЗС рф (967) парад (396) росія (66021)


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Топ коментарі
+12
Зеля видит мир в глазах путина. Зебилы верят в эту дичь. Господи штож такое то...
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29.07.2020 11:32 Відповісти
+8
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен



Видео для Гааги. Июль 2014, Луганск. Российские террористы ведут миномётный огонь прямо из под окон многоэтажек. В этом вся суть "русского мира"



https://www.youtube.com/watch?v=HAwSFhIVVbw&feature=youtu.be
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29.07.2020 11:34 Відповісти
+5
Потрібно постійно сіпати запаребрік за Крим. Шоб не забували що вкрали.
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29.07.2020 11:34 Відповісти
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Зеля видит мир в глазах путина. Зебилы верят в эту дичь. Господи штож такое то...
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29.07.2020 11:32 Відповісти
они просто безбожники
????
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Коли вже ту нечисть камнями засипе.
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29.07.2020 11:33 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен



Видео для Гааги. Июль 2014, Луганск. Российские террористы ведут миномётный огонь прямо из под окон многоэтажек. В этом вся суть "русского мира"



https://www.youtube.com/watch?v=HAwSFhIVVbw&feature=youtu.be
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29.07.2020 11:34 Відповісти
РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6690
А тут ще цікавіше.
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29.07.2020 11:38 Відповісти
літом 14-го витягнули міномет ліфтом на дах 9-ти етажки!! (Паркова-99) і звідти пробували дістати по краматорському аеродрому.
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29.07.2020 11:44 Відповісти
Бачив це відео, але гіфки не робив з нього.
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29.07.2020 11:55 Відповісти
Потрібно постійно сіпати запаребрік за Крим. Шоб не забували що вкрали.
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29.07.2020 11:34 Відповісти
Мавзолейное Братское быдло типа одиннарод всегда поступает одинаково в ЛЮБОЙ ситуации... это дерьмо ВИЗЖИТ...нас там нет и не было....,шакал он и Африке ШАКАЛ....
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29.07.2020 11:35 Відповісти
РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1509
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29.07.2020 11:35 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman



Знайомтесь, голова громадської ради Міністерства з питань реінтеграції Донбасу

РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6010
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29.07.2020 11:36 Відповісти
И что он сказал не так? Особенно последний абзатц.
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29.07.2020 12:59 Відповісти
Конечно не рассматривали - у власти, в Украине, Клоуны и все на них хрен ложили.
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29.07.2020 11:40 Відповісти
Обьічная тактика Москвьі , не стоит обращать внимание. Главное , наш МИД не должен оставлять без официальной реакции ни одно подобное действие РФ в Крьіму. Иначе они сразу начнут кричать , что , мол "Крьім Украине уже стал не нужен!".
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Жернова Господа мелют медленно но верно. россия заплатит за каждый день оккупации украинского Крыма.
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Хабаровская Народная Республика для РАБссии потеряна Фургала в президенты Мавзолея...
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Усім українцям, кого не спитаєш - глибоко до дупи ті заварушки у Хабаровську. Танці навколо локального бета-самця і не більше.
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29.07.2020 11:50 Відповісти
Знаешь сколько живет украинцевв Хабаровском крае?и сколько их там похоронено начиная с 1940 года?Дупа ты тупа
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29.07.2020 11:53 Відповісти
>50% (нехай разом з лиовцями та поляками?) Чи все ж на порядок менше?
Проведи експерс-опитування серед загальної маси хабаровців: "Чий крим" і "яка війна в Україні".
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29.07.2020 13:15 Відповісти
воры в законе
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29.07.2020 11:43 Відповісти
Пару дней назад уже говорил,каким способом Сралин и сраный ссср спасли нацистскую Германию от плного краха начиная с 1924 года и по 1941 год до 22 июня......спасал...,почему напал Гитлер на брата...вот главный ВОПРОС 20 столетия... брат замесил брата...РФ повернула Україні без розгляду ноту протесту через парад в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8849
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29.07.2020 11:51 Відповісти
Одним словом, послали на йух.
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29.07.2020 11:58 Відповісти
Когда начнется заседание Гаагаского Трибунала по Боингу....вам будет не до Крыма и Донбасса...с вас снимут последние штаны...Крысы Мавзолейные.....
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29.07.2020 12:05 Відповісти
Україна нагадує дошкільнятко, у якого гопник РФ віджав мобілу, а на слова мовляв то моє отримав щигля в лоба. Зелені колаборанти вимінюють Донбас на Крим. Тому і не розглядають там в Ерефії заяви остолопів.
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29.07.2020 13:32 Відповісти
В уголовном законодательстве, такое присоединение "своей территории" называется разбой.
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29.07.2020 13:36 Відповісти
типа послала нах, а все облизнулись, халуи позорные.
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29.07.2020 16:13 Відповісти
 
 