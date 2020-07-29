РФ повернула Україні без розгляду ноту протесту через парад в окупованому Криму
Росія повернула Україні без розгляду ноту протесту, передану напередодні через "морський парад" в окупованому Севастополі.
Про це заявили журналістам у МЗС РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно надійшла на нашу адресу, ми відповідно зі сформованою практикою повернули її українській стороні без розгляду у зв'язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати на своїй території паради, святкування й інші заходи на свій розсуд, без погодження з іноземними державами", - зазначили в дипвідомстві.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з проведенням так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 26 липня 2020 року.
Крім того, Україна звернулася до генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії і чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням "морського параду" в окупованому Криму.
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