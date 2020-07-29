Украинцы пока не имеют права въезжать в Германию по безвизу, - посольство

В связи с введенными в ЕС эпидемиологическими ограничениями пока граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в ФРГ в Facebook.

"В соцсетях распространяется информация о перевозке украинских пассажиров частными перевозчиками через польскую раницу при наличии исключительно биометрического паспорта - "по "безвизу".

Еще раз подчеркиваем, что в связи с введенными в ЕС эпидемиологическими ограничениями пока что граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью.

Право на въезд на территорию стран ЕС имеют граждане Украины - владельцы вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, которые имеют юридическую силу вида на жительство", - сказано в сообщении.

Как отметили в посольстве, польские пограничники тщательно проверяют документы на границе: "Поэтому въехать только по биометрическим паспортам нереально, учитывая существующие ограничения. Однако реальными являются ситуации, когда эти перевозчики, которые не несут никакой ответственности за продажу билетов, несмотря на указанные ограничения, после принятия отрицательного решения на въезд польскими пограничниками оставляют наших граждан на границе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью

В посольстве также обратились с просьбой к гражданам внимательно и взвешенно относиться к таким предложениям в соцсетях и не подвергать опасности себя и близких.

"Чтобы не нарушать законодательство ЕС, влекущее за собой неприятные последствия, просим воздержаться от указанных предложений частных перевозчиков. В чрезвычайных ситуациях (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения с семей, обучение, лечение от тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний, сезонных работ предусмотрен, как исключение, въезд, в частности, в Германию, при предъявлении соответствующих официальных документов.

Профессиональную консультацию Вы получите исключительно у сотрудников Посольства ФРГ в Украине, но ни в коем случае не у "экспертов" в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с 1 августа вводит "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии и еще 4 стран

Мы прекрасно понимаем, что данная эпидемиологическая ситуация внесла колоссальные коррективы в Ваши планы. Руководство государства и МИД Украины ведут постоянные переговоры с ЕС о снятии запрета на въезд для граждан Украины. Решение ЕС обусловлено исключительно актуальным состоянием эпидемиологической ситуации как в странах Европейского Союза, так и в нашей стране. Как только количество новых заболеваний COVID-19 пойдет на спад (расчет идет по формулировке ВОЗ), ЕС пересмотрит свое решение. При этом остается право каждой из стран Евросоюза по корректировке общего списка", - говорится в сообщении ведомства.



