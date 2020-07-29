Україна робить усе для дотримання перемир'я, що стосується тієї сторони - все залежить від РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі, зокрема порушення режиму припинення вогню найманцями РФ попри перемир'я.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир'я. Сьогодні ми це виконуємо повністю. Що стосується тієї сторони - все залежить від РФ, чи зможе вона так само все контролювати, і чи зможуть вони дотримуватися тих домовленостей, які в нас були. Ми побачимо, якщо та сторона справді хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть", - зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що без припинення вогню - війна триватиме.

"Ми домовилися про припинення вогню - так. Чи можемо ми сказати, що немає будь-яких пострілів - ні. Вони є. ... Якщо буде здійснюватися якась серйозна атака і постріли, які виходять за межі, про які ми домовилися, вони (українські воїни. - Ред.) будуть дуже потужно відповідати", - додав Зеленський.

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