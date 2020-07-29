Україна робить усе для дотримання перемир'я, що стосується тієї сторони - все залежить від РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі, зокрема порушення режиму припинення вогню найманцями РФ попри перемир'я.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир'я. Сьогодні ми це виконуємо повністю. Що стосується тієї сторони - все залежить від РФ, чи зможе вона так само все контролювати, і чи зможуть вони дотримуватися тих домовленостей, які в нас були. Ми побачимо, якщо та сторона справді хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть", - зазначив Зеленський.
Також президент зазначив, що без припинення вогню - війна триватиме.
"Ми домовилися про припинення вогню - так. Чи можемо ми сказати, що немає будь-яких пострілів - ні. Вони є. ... Якщо буде здійснюватися якась серйозна атака і постріли, які виходять за межі, про які ми домовилися, вони (українські воїни. - Ред.) будуть дуже потужно відповідати", - додав Зеленський.
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Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» срывает все попытки действующей власти решить конфликт на Донбассе.
«Партия «Европейская солидарность» стала классическим спойлером, то есть политической силой, которая срывает любые попытки не только решить конфликт или достичь компромисса, а также предпринять шаги в этом направлении. Все объявляется изменой, сразу начинается очень неприятная, по своему эмоциональному наполнению, критика. И все это идет вопреки тому, что советует теория в этом случае. Нужно уменьшать язык ненависти, поощрять язык конструктивного диалога - все здесь делается наоборот, со стороны ЕС, политической силы которая несет ответственность за конфликты, что происходили с 2014 по 2019 год, за все минские договоренности, за то как они выполнялись, за военные действия и тд», - сказал он.
Капитоненко считает, что эта позиция вписывается в классическую позицию спойлера - политической силы, которая получает политическую или экономическую пользу от затягивания конфликта и делает все, чтобы он продолжался.
«Что касается обвинений - это настолько непрофессиональные, голословные обвинения. Мы, конечно, привыкли к этому, к сожалению, стандарты в украинской политике не очень высокие. Но зачем это распространять, заниматься этим и ставить под сомнение свой авторитет - я не понимаю.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
Це обмовка по Фрейду. Він не ототожнює себе з українськими воїнами, з українцями і зрештою з Україною. Це все для нього чуже.
«Увечері в понеділок, 27 липня, біля офісу президента України https://bykvu.com/ua/bukvy/protest-proti-umov-peremir-ja-na-donbasi-aktivisti-visunuli-umovi-zelenskomu/ зібралися сотні людей , які протестували проти умов, на яких було укладено чергову угоду про припинення вогню на лінії розмежування між українськими військами і російськими окупантами на Донбасі.
Вже тоді було відомо про обстріл української території з боку окупованих районів Донецької та Луганської областей, але військове командування і https://bykvu.com/ua/bukvy/viceprem-ier-reznikov-vvazhaie-shho-govoriti-pro-porushennja-peremir-ja-zarano/ віце-прем'єр Олексій Резніков назвали ці обстріли "несистемними" - а значить такими, які не заслуговують відповіді з української сторони.
Крім того, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в черговий раз нагадав, що Кремль не може бути гарантом припинення вогню зі свого боку - просто тому, що їх там немає і ніколи не було.
І у протестуючих виникло просте запитання: як буде дотримуватися цей мир, якщо вже в перші години після його укладення ворог відверто глумиться над його умовами?
Але фокус у тому, що Володимиру Зеленському, його найближчому оточенню і прихильникам діючого президента (яких, звичайно, з кожним днем стає все менше, але вони ще є) взагалі не потрібен ніякий мир. Їм потрібна декорація миру… Вони не можуть змусити перестати стріляти росіян і їх найманців на Донбасі. Але вони можуть щиро вважати, що мир настане, коли перестануть стріляти з українського боку - простіше кажучи, перестануть відповідати. Вони не можуть домогтися від Путіна згоди на введення миротворців в зону конфлікту. Але вони можуть послати в цю зону з української сторони українських військовослужбовців, які мають досвід роботи в миротворчих місіях, і назвати їх миротворцями ООН», - зазначає Портников.
За словами журналіста, оточення Зеленського не може домогтися, щоб ОБСЄ контролювала порушення з боку окупованих територій.
"Але вони можуть надати ОБСЄ такі можливості на своєму боці… Вони можуть сподіватися, що декорація допоможе їхнім прихильникам просто не помічати війни - саме про цю війну не будуть розповідати. Але це все марні ілюзії», - зазначає Портников.
Тогда поясни, в чем
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.
На основе
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ мнения человека с передовой.
Сможешь обосновать?
Запрет армии воевать - это программа предательства, разработанная агентом ФСБ Ермаком, и осуществляемая парой Ермак - Зеленский при попустительстве Рады и 74% тёмного народа. Два раза в истории Украина профукала свою самостоятельность, сейчас профукивает третий.
Появилась СЦКК ЛДНР.
россии нет в конфликте.
Ещё опаснее смотрится диалог зеленского и путина, о Законе об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и Закона о децентрализации, предусматривающем изменения в Конституцию.
Никакие "механизмы контроля" никогда не отменят человеческого нежелания умирать под вражеским огнем !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1288464883273662464 5 ч
я никогда так ранее не понимала профессора Преображенского, когда он слушал Шарикова и "пролетариат", пока не попыталась послушать Зеленского.... Как я профессора теперь в реале понимаю....
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
5 років Порошенко обіцяв привести до ладу національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит», однак як завжди він збрехав.
Нічого не було побудовано і як завжди кудись зникли 1,5 мільярда гривень. Не важко спрогнозувати на чиї офшорні рахунки впали вкрадені у дітей кошти.
Рівно 8 місяців тому Зеленський пообіцяв добудувати лікарню. Рівно через 8 місяців обіцянка була виконана.
Двері нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» відчинено. Шість нових відділень, ************ техніка, діагностика високого рівня - запит лікарів, дітей та їхніх батьків виконано.
«Прекрасне відчуття, що ми допомагаємо дітям не на словах, а на справах», - зазначив Президент Володимир Зеленський після огляду нового корпусу.
За два роки такі лікарні будуть в кожній області України.
Також Зеленський пообіцяв, що за 2 роки в Україні побудують 6500 кілометрів доріг.
Пройшло 7 місяців і в Україні вже побудовано 1800 кілометрів!!!
Спочатку здавалося, що це банальний політичний піар, проте за 7 місяців так і ніхто не почав піариться, а дороги почали будувати і ремонтувати по всій країні.
Від Ужгорода до Луганська і Донецька.
Примітно, що неймовірні зміни на дорогах почали помічати велотуристи.
Ось велотуристи, які не мають нічого спільного з політикою, не можуть повірити в те, що це Україна.
Нова дорога в Харківській області:
На Волині почали не просто ремонтувати дороги, а повністю знесли старий асфальт і покрили новим понад 150 кілометрів доріг!
У Луганській області покрито більше 130 кілометрів.
По всій країні відремонтовано, або повністю замінений асфальт на ділянках понад 1800 кілометрів і це всього за 7 місяців!
Мета - за два роки побудувати і провести капітальний ремонт 6,5 тис км автодоріг. Зеленський заявив, що хоче стати президентом, «після якого в Україні нарешті з'являться дороги».
Відзначимо, що під час правління злочинного угруповання Порошенко на дороги було виділено в 2 рази більше грошей, ніж зараз при Зеленському.
За 5 років правління кривавого режиму було відремонтовано 140 кілометрів доріг і побудовано 70 кілометрів нових доріг.
Гроші зникли, а потім все списали на агентів Кремля.
В 2011 році розпочалося будівництво нових корпусів лікарні.
В грудні 2017 року першу чергу оновленого комплексу було введено до експлуатації.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82#cite_note-2 [
Відтермінування відкриття нової черги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" пов'язано з тим, що в умовах коронакризи виникла затримка з постачанням імпортного медичного обладнання.
Начало девяностых, Бразилия, аэропорт Сан-Пауло… Россияне, только-только, стали ездить за кордон туристами. Одна из таких туристических групп, высаженная из автобуса, судя по панике, царящей среди горе-путешественников, не может сориентироваться в гигантском аэропорту. Решаю, по присущей мне доброте душевной, помочь. Подхожу, расспрашиваю. Они наперебой рассказывают, что их гид заболел и остался в гостинице, (уверен, что кашасой*, перепился!) а никто из них, прежде, за границей не бывал, языков ихних не знает и в надписях этих не разбирается! Смотрю на их билеты. Оказывается, что у меня и у них один и тот же рейс. На Париж. Провожу их к стойке регистрации, объясняю, что к чему. Одна из пожилых дам благодарит меня:
- Спасибо большое, выручили! - и зачем-то добавляет, - русские всегда друг другу помогут!
- А я не русский, я украинец! - говорю я, - и добавляю, - из Одессы.
Слышали бы вы, что тут началось! Что я услышал от этой, на вид приличной, дамы! И про то, что нет никаких украинцев, что нас придумали большевики, поляки, австрийцы, по отдельности и все вместе. И про то, что Одесса была, есть и останется, русским городом, а рогулям всяким надо убраться назад в тот хлев, откуда они вылезли. Представляете?! Начало девяностых. Ни Майданов, ни проспектов Степана Бандеры, ещё и близко нет. Даже Тузлы ещё не было, а мы, украинцы, - рагули и быдло!
Не стал спорить. Отошёл в сторонку. Уже позже, в полёте, ко мне подошёл один из этих российских туристов и попросил, чтобы я помог им разобраться с отлётом на Москву из "Шарля де Голля".
- Обязательно, товарищ! Обязательно! Вы по прилёту, в аэропорту, раз десять скажите: "Рагуль-рагуль" и рагуль прискачет вам на помощь!
Кацап не национальность а маниакальная убеждённость в своем мнимом превосходстве над всеми остальными национальностями и народами проживающими в бывшем СССР. Они все, все эти чурки, чукчи и чухня, а в придачу и хохлы, ни читать ни писать не умели. Да что там - читать?! Они и мыться не умели и с не подтёртыми задницами всю жизнь ходили. Пока не пришли, они - кацапы, которые, по привычке тащить всё чужое не особенно и поняв, что стащили, называют себя - русскими. (Объяснил бы кто убогим, что "русские" это - прилагательное, а не имя существительное, как прочие название народов: Вы кто? Мы французы, англичане, немцы, украинцы! А вы чьи? Мы русские, слуги русов.) И ещё то, что всё, ровным счётом наоборот, и это их, кацапов, тогда ещё даже не кацапов, а весь люд населявший болота и леса Московского царства, обучил старорускому языку царь Пётр, нахватавшийся от немецких учителей всякой ереси. Начитавшись про великих императоров и полководцев древности, Пётр и себя возомнил, таким же, могучим воином, повелевающим великой империей. Но империи не было. Пришлось лепить её из того говна, что было. История, название, флаг, герб новой империи, всё было стащено у соседей. Ближних и дальних. А жестокость и кровожадность были свои, хотя и те тоже, по большому счёту, стащены у ордынцев. И пошло-поехало! Худо-бедно, ещё двести лет на этом вранье просуществовала империя, пока не развалилась к ху..м собачим. А кацап стал называться - советским человеком, "совком", по-простому, и благополучно просуществовал ещё сотню лет, пока уже в наше время не облёк себя в завершённую форму - "кацапус перфектус", воплощающую в себе все черты "кацапуса вульгариса", но в отличие от него, кацапствующего без идеологии, он её, идеологию эту, таки получил! Идеологию "русского мира" сборную солянку (как всегда украденную у других) из немецкого нацизма, византийского православия и азиатского пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Вонючее, надо сказать, варево получилось! Аж дух зашибает!
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* кашаса - крепкая водка из сахарного тростника.
"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава" (март 2020)
чувак как минимум 25 лет живёт по сценарию
ему тексты пишут, он заучивает, потом озвучивает на сцене
поэтому его мозг не способен уже перенастроится и сочинять что то умное самостоятельно..
только это бэ мэ и остальной коксовый бред