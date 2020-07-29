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Зеленський: На місце Кучми в ТКГ розглядається кілька кандидатур, включно з Резніковим і Кравчуком

Зеленський: На місце Кучми в ТКГ розглядається кілька кандидатур, включно з Резніковим і Кравчуком

Президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

Про це він розповів на брифінгу в середу після відвідування лікарні "Охматдит", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.

За його словами, всі розглянуті кандидатури тією чи іншою мірою братимуть участь у роботі з досягнення миру на Донбасі або в ролі радника, або в інших ролях.

Також читайте: Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма представляв країну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах у Мінську.

У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження в ТКГ віцепрем'єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатися поновлення складу делегацій з обох сторін і потім уже ухвалювати рішення.

5 травня Зеленський оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Водночас її і надалі очолив Леонід Кучма.

28 липня стало відомо, що Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+24
Кравчука назначит. Как-раз для зелени "достойный" кандидат. Дед уже давно кукухой поехал

Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука - Цензор.НЕТ 8719
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29.07.2020 11:48 Відповісти
+24
якщо хтось забув)
Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука - Цензор.НЕТ 7198
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29.07.2020 11:56 Відповісти
+21
Кучма решил не мараться до конца в зеленые фекалии и сбежать пока еще есть возможность. А то бить потом за предательство будут больно.
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29.07.2020 11:46 Відповісти
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Зерно миші з*Їли.
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29.07.2020 16:18 Відповісти
https://censor.net/news/315884/nalichie_yadernogo_orujiya_v_ukraine_usugubilo_by_agressiyu_rossii_kravchuk

Наличие ядерного оружия в Украине усугубило бы агрессию России,
- Кравчук
Кравчук - партійнономенклатурний працівник, член КПРС. Масол -
партноменклатурний працівник, член КПРС. Фокін - партноменклатурний працівник,
член КПРС. Кучма - партноменклатурний працівник, член КПРС. Звягільский -
партійногосподарчій працівник, член КПРС. Лазоренко - партійнономенклатурний
працівник, член КПРС. Пустовойтенко - партійногосподарчій працівник, член КПРС.
Марчук - чекистський працівник, номенклатура ЦК КПРС. Кінах -
партійнономенклатурний працівник, член КПРС. Ющенко - партійногосподарчій
працівник, член КПРС. ЯНУКОВИЧ - партійногосподарчій працівник, член КПРС.
СИМОНЕНКО - партійнономенклатурний
працівник, член КПРС. Литвин - партійнономенклатурний працівник, член КПРС.
ТИГИПКО - партійно-комсомольський номенклатурний працівник, член КПРС.

Как видим бывших коммунистов не бывает!

97 лет пудрят народам мира мозги о счастливом будущем ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !И это их будущее настало. Обманули всех..Разграбили у народов .. В С Е !
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29.07.2020 14:46 Відповісти
Німці не дурні, стріляли цю червону чуму, не вступаючи в переговори.
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29.07.2020 15:26 Відповісти
Опыт у него "богатый" Переобуться может на ходу.. Проскочит , пролавирует между капельками дождя и не намочится.. Партийная школа. Он об одном и том же через пять минут может говорить прямо противоположное. Он и Януковича хвалил и Порошенко и Зеленского.. А потом говорил прямо противоположное. и обратно. В ближайших друзяках браты Суркисы из ОПЗЖопса и т.д со всеми "вась- вась" и за "белых и за красных и за зеленых и за жовто- блакитних". Он может призывать к борьбе за Украину и может так же спокойно потом рассказать, про вечную дружбу с Россией, великом деятеле ВВП.. Что нам с западом не по пути..И Крым можно оставить за скобками, и федерализация не так уж страшна.. Как там в фильме " Белое солнце пустыни" -" Хороший дом, хорошая жена, ( хорошие бабки) что еще нужно что бы спокойно встретить старость" Если честно хотя и Кучма еще тот фрукт но Кравчуку веры еще меньше.
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30.07.2020 13:18 Відповісти
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