Зеленський: На місце Кучми в ТКГ розглядається кілька кандидатур, включно з Резніковим і Кравчуком

Президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

Про це він розповів на брифінгу в середу після відвідування лікарні "Охматдит", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.

За його словами, всі розглянуті кандидатури тією чи іншою мірою братимуть участь у роботі з досягнення миру на Донбасі або в ролі радника, або в інших ролях.

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Другий президент України Леонід Кучма представляв країну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах у Мінську.

У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження в ТКГ віцепрем'єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатися поновлення складу делегацій з обох сторін і потім уже ухвалювати рішення.

5 травня Зеленський оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Водночас її і надалі очолив Леонід Кучма.

28 липня стало відомо, що Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу.