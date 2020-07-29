Підозру Злочевському про надання хабаря НАБУ і САП за закриття справи проти нього було вручено за місцем прописки - розписалася за отримання його мати, - викривач Шевченко

Справу про надання НАБУ і САП рекордного в історії Європи хабаря готівкою за закриття провадження проти ексміністра Миколи Злочевського планують передати в суд через кілька місяців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів викривач Євген Шевченко.

"Слідство рухається успішно - протягом найближчих 2-3 місяців детективи планують передати справу до суду. Підозру Злочевському було вручено за місцем прописки - розписалася за отримання його мати.

Двоє підозрюваних вийшли під заставу: Кіча вніс 40 млн грн, Мазурова - 120 млн грн, у СІЗО залишився лише один підозрюваний - Ільяшенко, який поки не зміг зібрати 80 млн грн", - зазначив він.

Вилучена сума хабаря в 6 мільйонів доларів на цей момент заарештована.

"Майна заарештовано багато і різного: близько двадцяти квартир, машини, будинки. Так, у Ільяшенка справді п'ятиповерхова квартира - дві дворівневі квартири, з'єднані між собою, і добудований мансардний поверх - як у одіозного прокурора Кулика. Також відомо, що у Ільяшенка є нерухомість у Криму, але заарештувати її зі зрозумілих причин поки не вдається", - додав він.

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.