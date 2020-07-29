Камери відеоспостереження в Києві потрібні скрізь, але все впирається у фінансування, - Крищенко

Минулого тижня поліція Києва відпрацювала понад 50 повідомлень про виявлення підозрілих предметів, які не виявилися вибухонебезпечними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

"Лише минулого тижня понад 50 фактів було, коли громадяни нам повідомляли про невідомі підозрілі предмети, поліція, вибухотехніки та інші служби виїжджали перевіряти, нічого вибухонебезпечного там не було знайдено", - зазначив глава Нацполіція Києва.

Крищенко закликав киян і жителів столиці повідомляти про виявлення підозрілих предметів і підкреслив, що алгоритм відпрацювання інформації і у разі реальної загрози, і у разі непідтвердженої однаковий.

Відповідаючи на питання про те, скільки камер відеоспостереження необхідно встановити в столиці, щоб мати можливість оперативно встановлювати правопорушників, в тому числі з вибуховими пристроями, Крищенко сказав: "Камери потрібні скрізь. У Києві за програмою "Безпечне місто" їх встановлено трохи менше ніж 10 тисяч, а хотілося б, щоб їх було 100 тисяч або, як у Сеулі, 2 мільйони. Але все це впирається в гроші, в можливості".

Що стосується посилених заходів безпеки в столиці, то, за словами начальника поліції столиці, збільшено кількість поліцейських патрулів на вулицях Києва, додатково залучені сили Нацгвардії, посилено відпрацьовуються місця скупчення людей.

При цьому він підкреслив, що поліцейський під час перевірки конкретної людини ухвалює рішення самостійно.

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