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Новини
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Камери відеоспостереження в Києві потрібні скрізь, але все впирається у фінансування, - Крищенко

Камери відеоспостереження в Києві потрібні скрізь, але все впирається у фінансування, - Крищенко

Минулого тижня поліція Києва відпрацювала понад 50 повідомлень про виявлення підозрілих предметів, які не виявилися вибухонебезпечними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

"Лише минулого тижня понад 50 фактів було, коли громадяни нам повідомляли про невідомі підозрілі предмети, поліція, вибухотехніки та інші служби виїжджали перевіряти, нічого вибухонебезпечного там не було знайдено", - зазначив глава Нацполіція Києва.

Крищенко закликав киян і жителів столиці повідомляти про виявлення підозрілих предметів і підкреслив, що алгоритм відпрацювання інформації і у разі реальної загрози, і у разі непідтвердженої однаковий.

Відповідаючи на питання про те, скільки камер відеоспостереження необхідно встановити в столиці, щоб мати можливість оперативно встановлювати правопорушників, в тому числі з вибуховими пристроями, Крищенко сказав: "Камери потрібні скрізь. У Києві за програмою "Безпечне місто" їх встановлено трохи менше ніж 10 тисяч, а хотілося б, щоб їх було 100 тисяч або, як у Сеулі, 2 мільйони. Але все це впирається в гроші, в можливості".

Що стосується посилених заходів безпеки в столиці, то, за словами начальника поліції столиці, збільшено кількість поліцейських патрулів на вулицях Києва, додатково залучені сили Нацгвардії, посилено відпрацьовуються місця скупчення людей.

При цьому він підкреслив, що поліцейський під час перевірки конкретної людини ухвалює рішення самостійно.

Також читайте: Поліція встановила особи зловмисників, які обстріляли автомобіль в Одеській області

Автор: 

Нацполіція (15272) відеонагляд (108) камера (109) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+2
Можно сократить число полицейских - и купить камер. Камеры нужнее - они хоть пользу приносят.
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29.07.2020 12:07 Відповісти
+2
самые первые камеры должны быть установлены в кабинетах авакава, крищенка, геращенка....
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29.07.2020 12:28 Відповісти
+1
Назвіть ще хоть одне міністерство з таким бюджетом,як МВС! Грошей їм не вистачає.
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29.07.2020 12:38 Відповісти
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Можно сократить число полицейских - и купить камер. Камеры нужнее - они хоть пользу приносят.
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29.07.2020 12:07 Відповісти
хорошо бы так же дороги..
ну,как в Сеуле..
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29.07.2020 14:08 Відповісти
Государство должно вообще реализовать программу Безопасное государство через насаждение улиц камерами и тогда меньше будут преступлений
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29.07.2020 12:20 Відповісти
Наразі безкарність породжує вседозволеність...
Тож саме відсутність адекватних дій з боку правоохоронних органів є причиною того, що твориться на вулицях міст.
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29.07.2020 12:22 Відповісти
Меньше воровать надо, финансирование нормальное.
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29.07.2020 12:23 Відповісти
А гроші зі штрафів за порушення ПДР розкрадають до отримання?!
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29.07.2020 12:27 Відповісти
самые первые камеры должны быть установлены в кабинетах авакава, крищенка, геращенка....
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29.07.2020 12:28 Відповісти
В итальянском кабинете имелось в виду?
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29.07.2020 12:56 Відповісти
Назвіть ще хоть одне міністерство з таким бюджетом,як МВС! Грошей їм не вистачає.
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29.07.2020 12:38 Відповісти
Мистер Очевидность, а Я то думал что камеры с хорошим разрешением найти трудно, а оказывается грошей не хватает.
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29.07.2020 12:55 Відповісти
О нова тема ..Зачем вам камер ещё больше ?как в Москве хотят
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29.07.2020 13:17 Відповісти
Так не покупайте катера во Франции и будут деньги. Камеры видеонаблюдения в Киеве важнее, чем мутные катера где-то. Что, свои катера не можем построить? Мы же космическая держава, а не комическая.
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29.07.2020 13:17 Відповісти
Камери це добре, але якби ще у нас нормально розпізнавали по камерах? А то у справі Шеремета нібито опізнали Дугар, хоча жінка на камері товстіша і без тату на руках, які Дугар зробила давно вже...
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29.07.2020 13:30 Відповісти
Первую камеру надо установить в кабинете Крищенко. Вторую - подвесить ему на грудь без возможности снять или выключить.Чтобы фиксировала все встречи, базары, взятки. Эти две камеры уже решат в разы больше, чем сотня камер по Киеву. На эти две камеры народ скинется баблом. Даже с удовольствием.
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29.07.2020 13:59 Відповісти
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29.07.2020 14:09 Відповісти
 
 