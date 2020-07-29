Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань

500 тисяч доларів біткоїнами вимагали терористи за те, щоб припинити підривати бомби в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Заступник міністра нагадав, що 17 липня на ст. метро "Шулявська" о 20:10 у сміттєвій урні стався вибух саморобного вибухового пристрою. У результаті чого випадковий перехожий зазнав поранення обох ніг.

21 липня на номер "102" надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що на ст. метро "Мінська" між двома автомобілями жовтого кольору закладено вибуховий пристрій. І що цей вибух безпосередньо пов'язаний з вибухом на ст. метро "Шулявська".

На місце негайно виїхали оперативники, кінологи і вибухотехніки. Інформація підтвердилася в повній мірі. На місці було знайдено саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено шляхом контрольованого вибуху.

Також Геращенко повідомив, що того ж дня об 11:40 на електронну пошту СБУ надійшла заява про те, що в арці на вул. Лесі Українки, 24, закладено вибуховий пристрій. Однак ця інформація не підтвердилася.

"Терористи грали на нервах киян і правоохоронців. А правоохоронці не спали ночами і рили землю для того, щоб вирахувати терористів. Адже їхньою мішенню міг стати будь-який киянин або гість міста - дитина, жінка, пенсіонер", - написав він.

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За словами Геращенка, було проаналізовано сотні відеозаписів з камер спостереження, проведено моніторинг тисяч телефонів, і сьогодні в ході спільної операції поліції та СБУ затримано двох громадян України, обоє кияни, 1960 і 1961 р.н.

"Ці громадяни з корисливих мотивів, бажаючи отримати близько 500 тисяч доларів США, здійснювали терористичні акти, сподіваючись залишитися невідомими і безкарними. Попри свій поважний вік, вони вивчили досвід використання криптовалюти злочинцями всіх мастей і сподівалися залишитися безкарними, отримавши гроші на електронний гаманець. З моменту вибуху першої бомби правоохоронцям знадобилося лише 10 днів на встановлення осіб і затримання негідників", - повідомив заступник міністра.

"Дякую всім співробітникам поліції та СБУ, які не покладаючи рук шукали і знайшли небезпечних терористів. Дякую вам за роботу, хлопці!" - додав Геращенко.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі.