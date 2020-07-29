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Новини
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Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань

Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань

500 тисяч доларів біткоїнами вимагали терористи за те, щоб припинити підривати бомби в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Заступник міністра нагадав, що 17 липня на ст. метро "Шулявська" о 20:10 у сміттєвій урні стався вибух саморобного вибухового пристрою. У результаті чого випадковий перехожий зазнав поранення обох ніг.

21 липня на номер "102" надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що на ст. метро "Мінська" між двома автомобілями жовтого кольору закладено вибуховий пристрій. І що цей вибух безпосередньо пов'язаний з вибухом на ст. метро "Шулявська".

На місце негайно виїхали оперативники, кінологи і вибухотехніки. Інформація підтвердилася в повній мірі. На місці було знайдено саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено шляхом контрольованого вибуху.

Також Геращенко повідомив, що того ж дня об 11:40 на електронну пошту СБУ надійшла заява про те, що в арці на вул. Лесі Українки, 24, закладено вибуховий пристрій. Однак ця інформація не підтвердилася.

Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань 01

"Терористи грали на нервах киян і правоохоронців. А правоохоронці не спали ночами і рили землю для того, щоб вирахувати терористів. Адже їхньою мішенню міг стати будь-який киянин або гість міста - дитина, жінка, пенсіонер", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля станції метро "Мінська" в Києві пролунав вибух. ВIДЕО

За словами Геращенка, було проаналізовано сотні відеозаписів з камер спостереження, проведено моніторинг тисяч телефонів, і сьогодні в ході спільної операції поліції та СБУ затримано двох громадян України, обоє кияни, 1960 і 1961 р.н.

"Ці громадяни з корисливих мотивів, бажаючи отримати близько 500 тисяч доларів США, здійснювали терористичні акти, сподіваючись залишитися невідомими і безкарними. Попри свій поважний вік, вони вивчили досвід використання криптовалюти злочинцями всіх мастей і сподівалися залишитися безкарними, отримавши гроші на електронний гаманець. З моменту вибуху першої бомби правоохоронцям знадобилося лише 10 днів на встановлення осіб і затримання негідників", - повідомив заступник міністра.

"Дякую всім співробітникам поліції та СБУ, які не покладаючи рук шукали і знайшли небезпечних терористів. Дякую вам за роботу, хлопці!" - додав Геращенко.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі.

Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань 02

Автор: 

вибух (4518) Київ (19646) МВС (3511) Метрополітен (1419) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+8
Підривачі бімб зловлені. Вилизувач тарілок на коні.
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29.07.2020 12:13 Відповісти
+8
Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 5862
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29.07.2020 12:20 Відповісти
+6
шото ваша версия, гаспадин Геращенко, оч. похожа на луцкий "терракт". И в кино было что-то похожее)
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29.07.2020 12:17 Відповісти
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29.07.2020 12:13 Відповісти
Підривачі бімб зловлені. Вилизувач тарілок на коні.
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29.07.2020 12:13 Відповісти
Зачем они рыли землю вместо того, чтобы вычислить террориста?
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29.07.2020 12:13 Відповісти
Свежо предание да верится с трудом.
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29.07.2020 12:15 Відповісти
Два дебила - это сила...
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29.07.2020 12:15 Відповісти
Одному мне кажется странным, как два 60-летних мужика смогли организовать такой шухер?
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29.07.2020 12:16 Відповісти
А почему подрывникам не дали то что они хотели, деньги, автономию и рузкий язык, как ето вы хотите сделать для террористов ОРДЛО? ети подрывники в отличии от росийских террористов никого не убили и не взорвали. Наверное поетому их и задержали.
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29.07.2020 12:17 Відповісти
шото ваша версия, гаспадин Геращенко, оч. похожа на луцкий "терракт". И в кино было что-то похожее)
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29.07.2020 12:17 Відповісти
А полтавський терорист - то постанова від Авакова чи вже ні? Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 6323
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29.07.2020 12:21 Відповісти
Згадав фільму - "Старики-разбойники"
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29.07.2020 12:31 Відповісти
Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 360
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29.07.2020 12:21 Відповісти
Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 5862
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29.07.2020 12:20 Відповісти
Що за нах? Тут за сценарієм має бути БТР!
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29.07.2020 12:49 Відповісти
кодло зеленое, в Украине не работают ********** сценарии с "террористами" для поднятия вашего убитого рейтинга.... дебилы тупые
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29.07.2020 12:25 Відповісти
ні дня без казок про казкові перемоги
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29.07.2020 12:34 Відповісти
два пенсионера с кнопочными мобилами требуют выкуп в биткоинах...... сценарист нюхнул кокса перед написанием?
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29.07.2020 12:38 Відповісти
Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань - Цензор.НЕТ 4194
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29.07.2020 12:41 Відповісти
ни дня без словленных артистов-террористов ...!!!
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29.07.2020 12:45 Відповісти
""Терористи грали на нервах киян і правоохоронців. А правоохоронці не спали ночами і рили землю для того, щоб вирахувати терористів. Адже їхньою мішенню міг стати будь-який киянин або гість міста - дитина, жінка, пенсіонер" Джерело: https://censor.net/ua/n3210721"
А що були оголошені АТО в Києві? Хто про це знав крім правоохоронців? Кому грали на нервах?
може нам зараз?
Не вірю.
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29.07.2020 12:45 Відповісти
Да, да!
Пачиму скрывали правду и не кричали из каждого утюга "спасайся кто может!" ?
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29.07.2020 12:50 Відповісти
а шо там с полтавским терорристом и бодибилдером с киевского пляжа?
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29.07.2020 13:00 Відповісти
Чергова "качка" Авакова яку виблював блюдолиз Геращенко. Брехня на брехні. Добре одне що самі поліцаї це все раді піару та показухи щоб Арсенчик втримався в кріслі міністра МВД. А якщо реальні почнуть діяти диверсанти ФСБ чи ГРУ Московії то стає страшно бо розумієш що вся правоохоронна система гнила і воняє як протухла риба.
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29.07.2020 13:42 Відповісти
а для мудрунів, що наводять аргумент по створенню паніки
маю зазначити саму форму та зміст маніпуляції в тексті Геращенка
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29.07.2020 13:43 Відповісти
Кто верит полицаям ? Верить им-себя не уважать. Нет у нас полиции а бандиты в погонах .
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29.07.2020 13:44 Відповісти
"Ведь их мишенью мог стать любой киевлянин или гость города - ребенок, женщина, пенсионер", - написал он
А мог и не стать...
А мог и ребенок-женщина-пенсионер в одном лице...
Все могло бы быть... Или не могло... Но это не точно...
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29.07.2020 14:30 Відповісти
Чесно вам скажу, таку інформацію від Геращенка я вже навідь не чітаю. Після "Лудського терориста" подібні затримання я сприймаю через ВЕЛИЧЕЗНУ лупу. Люди, які готували таку аферу, виявляється !!! зберігали телефони якими користувались. Ви зовсім О*УЇЛИ щоб ми повірили в цю маячню. Слава богу, що хочь президент пока не замішаний в "операції". Це ПОКА.!!!
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29.07.2020 14:55 Відповісти
 
 