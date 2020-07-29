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Новини Коронавірус і карантин
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Лікування COVID-19 у середньому триває близько місяця, найшвидше одужують діти і молодь, - Кличко

Лікування COVID-19 у середньому триває близько місяця, найшвидше одужують діти і молодь, - Кличко

Більшість інфікованих коронавірусом лікуються вдома, на самоізоляції під контролем медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Коронавірус, за словами фахівців, підступний іще й тим, що від нього довго одужують. У середньому лікування триває близько місяця. Більшість хворих лікуються вдома, на самоізоляції і під контролем медиків", - зауважив мер.

Кличко зазначив, що в медзаклади столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на COVID-19. Найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день. Найшвидше ж одужують діти і молоді люди.

"Але в нас є і приємні рекорди. Нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Її днями виписали з лікарні. А раніше вилікувалася киянка, якій 95 років", - додав Кличко.

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Автор: 

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Судьба ласкает молодых и рьяных,
Весь мир для них,
Весь мир для них,
Весь мир для них!
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29.07.2020 12:32 Відповісти
Все пишут всевремя о смертности, а заболеть всей семье на месяц, учитывая стоимость лечения и непонятные последствия для здоровья всей семьи много хорошего? Почему никто не говорит об этом? Неговоря о том, что лечение могут себе позволить не все молодые.
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29.07.2020 13:18 Відповісти
 
 