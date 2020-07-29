Рішення ВАКС щодо запобіжного заходу главі ДСА Холоднюку, який проходить у справі ОАСК, свідчитиме про обґрунтованість підозр проти суддів, - Бутусов

Вищий антикорупційний суд почав обрання запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, який проходить у справі разом зі скандальним Павлом Вовком. Якщо ВАКС визнає докази достатніми, значить, підозри проти суддів ОАСК також обґрунтовані.

Про це пише у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні один із переломних моментів у справі злочинної групи суддів Окружного адмінсуду на чолі з Павлом Вовком. Сьогодні Вищий антикорупційний суд розглядає справу Зеновія Холоднюка - глави Державної судової адміністрації. Холоднюк проходить у справі разом із Вовком, але водночас не є спецсуб'єктом і для його притягнення до відповідальності не потрібен підпис генерального прокурора або його заступника. Якщо Антикорсуд визнає достатніми докази проти Холоднюка і визнає обґрунтованість підозри, значить, підозри проти суддів ОАСК також обґрунтовані, і позиція Вищої ради правосуддя, яка стала на захист Вовка, буде дискредитована", - зазначає журналіст.

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Він упевнений, що це важке випробування для Антикорупційного суду, і нагадує: "Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи заступника генпрокурора Андрія Любовича, який погодив підозри щодо Вовка наступного дня після обшуків в ОАСК. Окружний адмінсуд залишається ручним судом влади для ухвалення потрібних кадрових і адміністративних рішень. Президент Зеленський мовчить у справі Вовка, і, очевидно, відсторонення Любовича - це його позиція, і президент у цьому скандалі вирішив рятувати корисного для себе Вовка".

"ВАКС почав засідання з обрання запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації, підозрюваному в скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 КК України. НАБУ і САП клопочуть про заставу в 1,5 млн грн", - повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.