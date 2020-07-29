Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного в заподіянні смертельних травм бійцю "Азова" Черевку

Запорізький суд підтримав клопотання поліції і прокуратури і змінив запобіжний захід підозрюваному в заподіянні смертельних тілесних ушкоджень бійцеві полку Національної гвардії "Азов" Олегу Черевку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

Так, за даними відомства, Апеляційним судом Запорізької області обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави змінено на тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У відомстві нагадали, що 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що біля одного з торгових центрів міста з травмами голови доставили місцевого мешканця, 1991 року народження.

Працівники поліції встановили підозрюваного в завданні тяжких тілесних ушкоджень і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Районним судом Запорізької області фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді застави 40 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя

27 липня слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області у зв'язку зі смертю потерпілого підозрюваному була змінена підозра на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Того ж дня слідчі за погодженням з прокуратурою звернулися до суду з клопотанням про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гопники вбивають героя. Держава допомагає? Історія убитого в Запоріжжі "азовця". ВIДЕО

Сьогодні, 29 липня, Апеляційний суд Запорізької області задовольнив клопотання і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.