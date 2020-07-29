УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12094 відвідувача онлайн
Новини
6 106 35

Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного в заподіянні смертельних травм бійцю "Азова" Черевку

Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного в заподіянні смертельних травм бійцю

Запорізький суд підтримав клопотання поліції і прокуратури і змінив запобіжний захід підозрюваному в заподіянні смертельних тілесних ушкоджень бійцеві полку Національної гвардії "Азов" Олегу Черевку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

Так, за даними відомства, Апеляційним судом Запорізької області обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави змінено на тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У відомстві нагадали, що 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що біля одного з торгових центрів міста з травмами голови доставили місцевого мешканця, 1991 року народження.

Працівники поліції встановили підозрюваного в завданні тяжких тілесних ушкоджень і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Районним судом Запорізької області фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді застави 40 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя

27 липня слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області у зв'язку зі смертю потерпілого підозрюваному була змінена підозра на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Того ж дня слідчі за погодженням з прокуратурою звернулися до суду з клопотанням про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гопники вбивають героя. Держава допомагає? Історія убитого в Запоріжжі "азовця". ВIДЕО

Сьогодні, 29 липня, Апеляційний суд Запорізької області задовольнив клопотання і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Автор: 

побиття (955) Нацполіція (15272) смерть (6778) Запорізька область (3732) волонтери (1339) Азов (785)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Артурчику Тарану (вбивці) треба самому проситься щоб його посадили. Інакше дуже швидко здохне
показати весь коментар
29.07.2020 12:47 Відповісти
+4
5 лет за убийство человека?????? Бинго! Хотя этому уроду целее будет в камере...пока.
показати весь коментар
29.07.2020 12:32 Відповісти
+3
У него что на лбу написано патриот-герой-азовц. Какая разница кто он? Дошло уже до того, что людей делят на неприкосаемых и лохов. Не долго осталось и до каст дойдёт.
показати весь коментар
29.07.2020 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 лет за убийство человека?????? Бинго! Хотя этому уроду целее будет в камере...пока.
показати весь коментар
29.07.2020 12:32 Відповісти
не убийство, а ч. 2 ст. 121 УК
показати весь коментар
29.07.2020 12:35 Відповісти
Читайте внимательно, изначально ему вменялось нанесение тяжких телесных, вот там 5-8 лет.
показати весь коментар
29.07.2020 12:38 Відповісти
Получается, если человека убил мгновенно, то от 8 до 15, а если он умер в больнице, после драки, то от 5 до 8?
показати весь коментар
29.07.2020 12:50 Відповісти
Это только у тебя так получается.
показати весь коментар
29.07.2020 13:09 Відповісти
А у тебя как?
показати весь коментар
29.07.2020 13:13 Відповісти
оставь это юристам. Умысел определяет квалификацию
показати весь коментар
29.07.2020 13:19 Відповісти
У нас полстраны юристов, а толку от них, как от козла молока, везде правовой нигилизм. Странная ситуация, когда "нечаянно" убил 6-х в ДТП и загораешь на Зоне, ожидая УДО и убийство одного от 8 до 15. Чудесное право в стране чудес
показати весь коментар
29.07.2020 13:23 Відповісти
болтунов и всезнаек еще больше
показати весь коментар
29.07.2020 13:26 Відповісти
ну от ти теж косиш під йуризда, а само поняття не маєш, про що пишеш.
показати весь коментар
29.07.2020 20:34 Відповісти
Просвещайся:
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5908-statya-121-umyshlennoe-tyazhkoe-telesnoe-povrezhdenie Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение

1. Умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю какого-либо органа или его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое обезображение лица, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
показати весь коментар
29.07.2020 13:23 Відповісти
Уже давно просветился без сопливых гавноюристов, не копипасти . А по существу конкретной ситуации
показати весь коментар
29.07.2020 13:25 Відповісти
Если нужно объяснять, то не надо объяснять (с)
показати весь коментар
29.07.2020 13:30 Відповісти
Вот именно, обращаешься к реальной судебной практике и сразу трезвеешь и отходишь от тупого чтения талмудов нашей юрлитературы, о том "как надо"
показати весь коментар
29.07.2020 13:32 Відповісти
Ты такой "практик-практик", что вместо 7-10 лет, предусмотренных по статье, написал 8-15.
показати весь коментар
29.07.2020 13:41 Відповісти
Если ты не понял, о чём я пишу, это ведь не моя проблема? Не влазь в споры до всирачки, если не осознаёшь написанное с первого раза и находишься на своей волне. Спасибо за внимание
показати весь коментар
29.07.2020 13:44 Відповісти
Можно сказать что этого люмпена суд спас! Пока в камере ,а он там как у себя дома,и в безопасности!
показати весь коментар
29.07.2020 12:39 Відповісти
Неужели за убийство патриота - героя накажут виновного? Это невероятно для украинского правосудия....
показати весь коментар
29.07.2020 12:43 Відповісти
У него что на лбу написано патриот-герой-азовц. Какая разница кто он? Дошло уже до того, что людей делят на неприкосаемых и лохов. Не долго осталось и до каст дойдёт.
показати весь коментар
29.07.2020 12:54 Відповісти
ублюдка взяли под охрану
показати весь коментар
29.07.2020 12:46 Відповісти
Артурчику Тарану (вбивці) треба самому проситься щоб його посадили. Інакше дуже швидко здохне
показати весь коментар
29.07.2020 12:47 Відповісти
Ну так хоть нашли его дома?
показати весь коментар
29.07.2020 12:55 Відповісти
Присоединяюсь к вопросу. Не факт, что нашли и закріли.
показати весь коментар
29.07.2020 13:08 Відповісти
он был на суде, его взяли под стражу
показати весь коментар
29.07.2020 13:20 Відповісти
Так эта особь реально в СИЗО или уже за поребриком?
показати весь коментар
29.07.2020 13:04 Відповісти
Шоб ты сыбалсо.
показати весь коментар
29.07.2020 13:26 Відповісти
судя по видосу, организм с друганом были откуда-то с казказа...
показати весь коментар
29.07.2020 13:26 Відповісти
нет, местный болван. Артур Таран. Три судимости, одна снята
показати весь коментар
29.07.2020 13:28 Відповісти
Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного в заподіянні смертельних травм бійцю "Азова" Черевку - Цензор.НЕТ 4061
показати весь коментар
29.07.2020 13:30 Відповісти
Настоящие бандеровцы уже бы давно приновор привели в исподнение.
показати весь коментар
29.07.2020 13:41 Відповісти
Надо было как то уклониться от этого удара. Доли сек. дост. чтобы понять что тебя будут бить. Сидел на поручнях с открытым еплом и дал себя так ударить. И упал с этих поручней. Видеотв ютубе. А все из-за баб. Конфликт его кажеться вообще не касался. Товарищи не пропускайте первыми такие удары!
показати весь коментар
29.07.2020 13:51 Відповісти
І відразу повино розпочатись розслідування чому двічі судимому, впевненний, що судимості не погашені, було обрано такий м'який запобіжний захід.
показати весь коментар
29.07.2020 15:05 Відповісти
Зеленому шутовскому гидранту (злостному уклонисту от призыва в военное время!) ближе и роднее такие ГОПНИКИ, чем реальные ГЕРОИ - добровольцы, АТОшники, волонтеры... Ему до них никогда не допрыгнуть, поэтому будет опускать их любыми способами до своего нулевого уровня...
показати весь коментар
29.07.2020 16:16 Відповісти
арестовали таки. где зрада?
показати весь коментар
29.07.2020 21:26 Відповісти
 
 