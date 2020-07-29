Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали членів злочинного угруповання, які здійснювали підриви банкоматів по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"29 липня близько 4 години ранку під час спроби вчинення крадіжки з банкомата шляхом підриву були затримані двоє жителів Донецької області. За наявною інформацією, зазначені особи причетні до вчинення низки аналогічних злочинів на території держави.

Зловмисників затримали за силової підтримки Департаменту "Корпусу оперативно-раптової дії" Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Наразі за місцем проживання фігурантів проводяться невідкладні обшуки.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).







Фото: сайт Нацполіції