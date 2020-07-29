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Новини Силовики
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Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали членів злочинного угруповання, які здійснювали підриви банкоматів по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"29 липня близько 4 години ранку під час спроби вчинення крадіжки з банкомата шляхом підриву були затримані двоє жителів Донецької області. За наявною інформацією, зазначені особи причетні до вчинення низки аналогічних злочинів на території держави.

Зловмисників затримали за силової підтримки Департаменту "Корпусу оперативно-раптової дії" Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні 01

Наразі за місцем проживання фігурантів проводяться невідкладні обшуки.

Також дивіться: Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція. ФОТОрепортаж

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні 02
Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні 03
Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні 04
Фото: сайт Нацполіції

Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій Україні 05

Автор: 

затримання (4355) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) банкомат (128)


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Топ коментарі
+7
Лугандон, кто бы сомневался
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29.07.2020 12:52 Відповісти
+7
Рядовые украинцы - это типа таие пролы-коммуняки вроде тебя?
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29.07.2020 12:55 Відповісти
+2
Посадовити їх на ті бімби і нехай політають.
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29.07.2020 12:55 Відповісти
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Рядовым украинцам неинтересно, что какие-то бедолаги взрывали банкоматы олигархов.
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29.07.2020 12:52 Відповісти
Рядовые украинцы - это типа таие пролы-коммуняки вроде тебя?
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29.07.2020 12:55 Відповісти
это типо попы-комуняки, как ты, дебил
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29.07.2020 12:56 Відповісти
Голы босы, горлохваты и как старший брат скрепны и высокодуховны. Подходишь под этот портрет?
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29.07.2020 13:37 Відповісти
пеньок дурнуватий - відчепись
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29.07.2020 13:40 Відповісти
Да, нах вы , дауны, кому нужны! )))
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29.07.2020 13:50 Відповісти
даун, не равняй всех по себе. Не завидуй другим людям - сиди у мамы в ящике, кушай кашу, дебил.
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29.07.2020 13:51 Відповісти
Ну, вот! Без методички никаких собственных мыслей у дауна туповатого, Тодько повторять!
Данбассянин?
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29.07.2020 14:02 Відповісти
з таким дебілом-недорослем як ти говорити - себе не поважати. Мені навіть все одно, який даун тебе породив, бо вродився ти ідіотом. Відвали, сказав же.
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29.07.2020 14:17 Відповісти
Ого, как заколотило болезного. Пена сейчас попрет!
Да, не напрягайся ты так, дятлом был, дятлом и помрешь!
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29.07.2020 15:03 Відповісти
іди поодрочи на порносайті, даун, ти не туди потрапив
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29.07.2020 15:44 Відповісти
Ти, дурашка чі вирішив ним притворитись? А можливо ти взагалі із-за порєбрика. Підривались не банкомати олігархів, придурок, а ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І СПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ КОНТРОЛЮВАТИ ЛАД. Тільки в кацапні на уму олігархи. Раніше був Порох тепер олігархи.
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29.07.2020 15:13 Відповісти
Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы.
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29.07.2020 12:52 Відповісти
Лугандон, кто бы сомневался
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29.07.2020 12:52 Відповісти
Может это и не банда, а борцы за демократию.
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29.07.2020 12:53 Відповісти
зкспропраторы
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29.07.2020 15:24 Відповісти
Посадовити їх на ті бімби і нехай політають.
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29.07.2020 12:55 Відповісти
А где ушлёпок Сытник? Ещё не сидит?
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29.07.2020 12:57 Відповісти
Як тільки посадять вашого ушльопка Соловйова поговоримо пронаших.
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29.07.2020 15:19 Відповісти
кацапе, ти обісрався?
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29.07.2020 15:45 Відповісти
те, що ти урод із-за порєбрика тут і до ворожки ходити не потрібно. Так що закрий свій щіхлєбатєль, не хочу на таке чмо час витрачати.
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29.07.2020 19:37 Відповісти
сереш ти знатно, сери далі, ліліпуте
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29.07.2020 19:41 Відповісти
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29.07.2020 22:14 Відповісти
жадность фраера погубит)))
или таки на этих недотеп-косоруких-неудачников... все "удачные" повесят ? )))
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29.07.2020 12:59 Відповісти
https://lenta.ru/news/2020/07/29/belchvk/ В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК
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29.07.2020 13:10 Відповісти
это дамбас. и дамбасяне всю галактику кормящие.
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29.07.2020 13:17 Відповісти
"Кормильцы" донецкие приехали получить обратно свои кровные...
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29.07.2020 13:19 Відповісти
То есть безработное, бухое донецкое быдло приехало в Винницу и вместо того, чтобы устроиться на работу, донецкое быдло занялось привычным для себя делом.
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29.07.2020 14:12 Відповісти
Як тільки якась дрянь - так лугандон і крим. Одні будують, працюють і наповнюють бюджет, а ті скоти тільки руйнують, крадуть і жирують, та ще стали "повстанцами", щоб під їх "прапори" москалі тут вбивали.
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29.07.2020 14:28 Відповісти
Это сознательные бойцы "народных республик". Когда-то будущий вождь и лучший друг физкультурников тоже промышлял грабежом почтовых фургонов...Всё для революции ! А революция для лучшей жизни ! Скорее бы начиналось строительство комуниза!
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29.07.2020 15:19 Відповісти
 
 