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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби не порушували режим припинення вогню, зафіксовано одну ворожу провокацію, - Міноборони

Найманці РФ від початку доби не порушували режим припинення вогню, зафіксовано одну ворожу провокацію, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі влаштували провокацію біля н.п. Шуми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12:00 поточної доби фактів порушення режиму припинення вогню не було.

28 липня одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета зафіксували в районі населеного пункту Шуми. Варто зазначити, що цей обстріл не був прицільним і мав провокаційний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.

Бойових втрат з боку українських захисників немає.

Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони і в разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців готові надати адекватну відповідь.

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Автор: 

Міноборони (7475) Донбас (22357) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+15
А чем эти скоты должны ******* что бы это был обстрел?? 152 мм?? Зеленый скот вертится как жаба на сковородке....
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29.07.2020 13:07 Відповісти
+10
а 111 вибухів від ОБСЄ то наговарюють на братушок, буржуї?
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29.07.2020 13:04 Відповісти
+9
а, тепер зрозуміло, раніше то називалось обстрілами, а тепер провокація! Раніше росія агресор, а нині - та старана!
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29.07.2020 13:13 Відповісти
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Гранатомёт-это провокация?
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29.07.2020 13:03 Відповісти
Да , вьістрел из "подствольника" в небо - провокация , не более.
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29.07.2020 13:06 Відповісти
А если из 120 миномета...в небо...это тоже будет провокация??
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29.07.2020 13:09 Відповісти
а 111 вибухів від ОБСЄ то наговарюють на братушок, буржуї?
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29.07.2020 13:04 Відповісти
111 нарушений, а взрывов было 21, причём до начала "тишины": 3-4 км к В зафиксировала 21 Н/Д боеприпас ЮЮЗ-ССВ Н/Д 26.07, 21:54 https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
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30.07.2020 01:25 Відповісти
обстрелов нет одни "провокации".
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29.07.2020 13:04 Відповісти
https://censor.net/news/3210653/v_pervyyi_den_tishiny_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_v_donetskoyi_oblasti_111_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
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29.07.2020 13:06 Відповісти
Смотрите подробный отчёт, я вам его скинул выше.
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30.07.2020 01:27 Відповісти
А чем эти скоты должны ******* что бы это был обстрел?? 152 мм?? Зеленый скот вертится как жаба на сковородке....
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29.07.2020 13:07 Відповісти
Неделю без остановки 152/122, или влепить в ОПУ ***********.
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29.07.2020 14:38 Відповісти
Главное , число погибших и раненньіх солдат ВСУ равно нулю. Обнадеживающий итог.
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29.07.2020 13:08 Відповісти
Так вони і не скажуть що загинуть від обстрілу, побутова травма.
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29.07.2020 13:14 Відповісти
Как и 1 вместо 111? Узнаем позже.
Щас для нихглавное зеленую жабку не огорчать!
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29.07.2020 14:40 Відповісти
3-4 км к В зафиксировала 21 Н/Д боеприпас ЮЮЗ-ССВ Н/Д 26.07, 21:54



В отчёт ОБСЕ за 28-е пошла информация с вечера 26-го до вечера 27-го, причём практически все обстрелы были вечером 26-го. Читайте отчёт ОБСЕ на их сайте, на цензоре есть ссылка.
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30.07.2020 01:31 Відповісти
Вот гады-сепары! Не нарушают, а ведь парахнявым так надо повонять!!!!
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29.07.2020 13:10 Відповісти
Взагалі то написано рівно навпаки, що стріляли з гранатомета. Ну нехай тоді так не порушують по вашій хаті.
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29.07.2020 13:13 Відповісти
Как же вам, шЫколадным мразям, хочется чтобы кто ******* погиб. Вот же твари!
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29.07.2020 13:21 Відповісти
Угребище, нагадую що вже загинуло більше 10 000 через вас, мордовських покидьків.
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29.07.2020 13:23 Відповісти
Ты скоро собственным ядом захлебнёшься!
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29.07.2020 13:53 Відповісти
Смотрите, что было раньше, а что после "тишины":

Найманці РФ від початку доби не порушували режим припинення вогню, зафіксовано одну ворожу провокацію, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5313
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30.07.2020 03:15 Відповісти
а, тепер зрозуміло, раніше то називалось обстрілами, а тепер провокація! Раніше росія агресор, а нині - та старана!
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29.07.2020 13:13 Відповісти
Ви не уважно слухаєте Зеленського! Росія не та сторона, Росія, має вплинути на ту сторону.
Це не дрібничка... це державна зрада!
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29.07.2020 13:16 Відповісти
Прогресс явно на лицо: https://www.osce.org/files/2020-07-29%20Daily%20Report_RUS.pdf
Сравните 10-ю страницу с 11-й предыдущего отчёта:
https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
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30.07.2020 02:00 Відповісти
і це нарахувала група підтримки Віктора Кашшаї ,що ж тоді по факту було ?
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29.07.2020 13:18 Відповісти
Насторожує "бойових втрат немає". А що, неьойові є? Травмовані?
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29.07.2020 13:19 Відповісти
Это какой то трэш,защитники выгораживают,оправдывают,называют провокацией врага,не говоря чтоб вообще защищять свою териториию от врага,а не просто стоять и не продвигаться и радоватся тем что враги хотябы не постреливают
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29.07.2020 13:29 Відповісти
Лучше посмотрите какое Зе ********* трусливое создание
https://youtu.be/H4_yqGHBARc
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29.07.2020 13:31 Відповісти
Вы из партии Шария?! Одношарийцы вместе с главным шаром такую же хрень несут. Ничего что Кады выступил 18-го, а Зе позвонил 26-го?! Ничего что перед этим звонком ТКГ достигла соглашения о "тишине", и окончательное слово было за президентами?! Ничего, что об этом сказали заранее, дескать после соглашения в ТКГ президенты должны будут договориться?!

Вы следующий раз давайте ссылку на одношарийцев, там веселее - у этого старпёра скушно, да и дёрганый он какой-то, плагиатор этот.
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30.07.2020 02:12 Відповісти
А Вы наверное из партии Зе

Ну шож бывает, как говорится jedem das seine
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30.07.2020 11:42 Відповісти
Я не принадлежу ни к каким партиям. I'm independent. To each his own.
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03.08.2020 09:21 Відповісти
Регулярні найманці з РФ? А може окупаційні війська РФ?
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29.07.2020 13:35 Відповісти
Вражеская провокация - это снять разведку,снайперов и беспилотники с фронта.
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29.07.2020 13:43 Відповісти
Снятие разведки с переднего края, в нарушение боевых уставов, есть непрофессионализм командования высшей степени..Оно отрицательно влияет на боеготовность передовых подразделений ВСУ в силу отсутствия у командиров подразделений необходимых сведений о противнике для принятия соответсвующих решений при обострении обстановки и срыву зе-перемирия..
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29.07.2020 14:31 Відповісти
Ну так нашего Верховного Главнокомандующего учили в военно-цирковом училище.
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29.07.2020 14:37 Відповісти
Эт, точно!
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29.07.2020 14:40 Відповісти
На КВНах!
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29.07.2020 14:43 Відповісти
Сядь в окоп на передовой,и после каждого выстрела снимай штаны и показывай видосик,а мы определять будем это был обстрел или провокация.
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29.07.2020 15:30 Відповісти
На 10:00 уже было 7 обстрелов. TZi
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29.07.2020 15:44 Відповісти
Дебилы? А... ЗЕБИЛЫ!!!
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29.07.2020 16:16 Відповісти
Дебилы зехейтеры, изучайте инфографику, хотя она и не для ваших пустопорожних черепных коробок:

Найманці РФ від початку доби не порушували режим припинення вогню, зафіксовано одну ворожу провокацію, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9610
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30.07.2020 03:10 Відповісти
Ой впихнёт нам Путин ОРДЛО, ой впихнёт....
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03.08.2020 09:55 Відповісти
 
 