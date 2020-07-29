Найманці РФ від початку доби не порушували режим припинення вогню, зафіксовано одну ворожу провокацію, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі влаштували провокацію біля н.п. Шуми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12:00 поточної доби фактів порушення режиму припинення вогню не було.

28 липня одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета зафіксували в районі населеного пункту Шуми. Варто зазначити, що цей обстріл не був прицільним і мав провокаційний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.

Бойових втрат з боку українських захисників немає.

Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони і в разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців готові надати адекватну відповідь.

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