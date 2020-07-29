Найманці РФ від початку доби не порушували режим припинення вогню, зафіксовано одну ворожу провокацію, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська на Донбасі влаштували провокацію біля н.п. Шуми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Станом на 12:00 поточної доби фактів порушення режиму припинення вогню не було.
28 липня одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета зафіксували в районі населеного пункту Шуми. Варто зазначити, що цей обстріл не був прицільним і мав провокаційний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.
Бойових втрат з боку українських захисників немає.
Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони і в разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців готові надати адекватну відповідь.
Топ коментарі
+15 Привет
показати весь коментар29.07.2020 13:07 Відповісти Посилання
+10 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар29.07.2020 13:04 Відповісти Посилання
+9 Валерій Atman
показати весь коментар29.07.2020 13:13 Відповісти Посилання
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Щас для нихглавное зеленую жабку не огорчать!
В отчёт ОБСЕ за 28-е пошла информация с вечера 26-го до вечера 27-го, причём практически все обстрелы были вечером 26-го. Читайте отчёт ОБСЕ на их сайте, на цензоре есть ссылка.
Це не дрібничка... це державна зрада!
Сравните 10-ю страницу с 11-й предыдущего отчёта:
https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
https://youtu.be/H4_yqGHBARc
Вы следующий раз давайте ссылку на одношарийцев, там веселее - у этого старпёра скушно, да и дёрганый он какой-то, плагиатор этот.
Ну шож бывает, как говорится jedem das seine