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Місцеві вибори будуть проведені в прифронтових населених пунктах на Донбасі у разі гарантії безпеки, - Разумков

Місцеві вибори будуть проведені в прифронтових населених пунктах на Донбасі у разі гарантії безпеки, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях будуть проведені і в прифронтових населених пунктах за умов забезпечення гарантій безпеки.

Про це сказав Разумков на брифінгу на КПВВ "Майорське" (Донецька область) в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про підходи військово-цивільних адміністрацій... Якщо буде можливість, я впевнений, вони будуть допомагати і робити все можливе, щоб вибори відбулися, якщо ні, якщо це ставить під ризик життя і здоров'я людей, вибори не варті того", - сказав Разумков.

Він наголосив, що вибори можуть відбутися за дотримання певних умов - це демократія, вільне волевиявлення і безпека.

"Це три основні позиції, які мають бути під час проведення будь-яких виборів, як у Києві і у Львові, так і на територіях прифронтових. Я прихильник того, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів, їх треба проводити, проте на користь політичного піару цього робити не можна", - зазначив Разумков.

Також читайте: Луганщина виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні області, - голова ОДА Гайдай

Автор: 

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угу))))Команда "професіоналів" Зеленського спромоглася збільшити лише за місяць державний борг на 60 млрд гривень.
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29.07.2020 13:08 Відповісти
Я думаю, вони проведуть такі ж вибори, як в Україні - нечесні, тобто можна й не голосувати - процентне співвідношення буде однакове. Чи ви дурні, й не розумієте, чому головні підрахуї багатіють і за які кошти замки будують.
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29.07.2020 13:09 Відповісти
зекандидат не сможет одержать победу даже в родном для зекретина Кривом Роге. . На сегодняшний день они не могут выиграть ни одного мэра областного центра.
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29.07.2020 13:18 Відповісти
Головне не як голосують, а як підраховують - "Серьожа - підрахуй" буде тихенько відпочивати у куточку!
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29.07.2020 13:24 Відповісти
Вам, курва, мало прикладів "гарантіїї безпеки"? То згадайте останній, коли під гарантії безпеки вийшла група порятунку за тілом загиблого військовика. Чим ті "гарантії безпеки" закінчилися, сподіваюсь, нікому нагадувати немає потреби?
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29.07.2020 13:45 Відповісти
Місцеві вибори будуть проведені в прифронтових населених пунктах на Донбасі у разі гарантії безпеки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8803
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29.07.2020 14:24 Відповісти
Поясните, пожалуйста, как понимать такие выборы? Разве анексированная кремлём территория Украины уже возвращена под её суверенитет.
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29.07.2020 14:58 Відповісти
 
 