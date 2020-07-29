Місцеві вибори будуть проведені в прифронтових населених пунктах на Донбасі у разі гарантії безпеки, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях будуть проведені і в прифронтових населених пунктах за умов забезпечення гарантій безпеки.

Про це сказав Разумков на брифінгу на КПВВ "Майорське" (Донецька область) в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про підходи військово-цивільних адміністрацій... Якщо буде можливість, я впевнений, вони будуть допомагати і робити все можливе, щоб вибори відбулися, якщо ні, якщо це ставить під ризик життя і здоров'я людей, вибори не варті того", - сказав Разумков.

Він наголосив, що вибори можуть відбутися за дотримання певних умов - це демократія, вільне волевиявлення і безпека.

"Це три основні позиції, які мають бути під час проведення будь-яких виборів, як у Києві і у Львові, так і на територіях прифронтових. Я прихильник того, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів, їх треба проводити, проте на користь політичного піару цього робити не можна", - зазначив Разумков.

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