Місцеві вибори будуть проведені в прифронтових населених пунктах на Донбасі у разі гарантії безпеки, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях будуть проведені і в прифронтових населених пунктах за умов забезпечення гарантій безпеки.
Про це сказав Разумков на брифінгу на КПВВ "Майорське" (Донецька область) в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми говоримо про підходи військово-цивільних адміністрацій... Якщо буде можливість, я впевнений, вони будуть допомагати і робити все можливе, щоб вибори відбулися, якщо ні, якщо це ставить під ризик життя і здоров'я людей, вибори не варті того", - сказав Разумков.
Він наголосив, що вибори можуть відбутися за дотримання певних умов - це демократія, вільне волевиявлення і безпека.
"Це три основні позиції, які мають бути під час проведення будь-яких виборів, як у Києві і у Львові, так і на територіях прифронтових. Я прихильник того, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів, їх треба проводити, проте на користь політичного піару цього робити не можна", - зазначив Разумков.
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