Министерство реинтеграции инициировало создание госпредприятия для управления КПВВ, - замминистра Замлинский

Новое государственное предприятие должно будет обеспечивать благоустройство, содержание и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом и Донбассе.

Об этом рассказал первый заместитель министра Ростислав Замлинский в эфире телеканала "ДОМ", пишет Цензор.НЕТ.

"Министерство реинтеграции, Алексей Юрьевич Резников, как профильный вице-премьер, выступил с инициативой о создании отдельного государственного предприятия, в зоне ответственности которого будет содержание КПВВ", - сказал замминистра.

По его словам, речь идет о трех КПВВ на админгранице между Херсонской областью и АР Крым, четырех КПВВ в Донецкой области и трех - в Луганской, в частности "Золотое" и "Счастье", которые планируют открыть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал строить на КПВВ на Донбассе хабы с магазинами и админуслугами

"Это будет зона ответственности конкретно взятого государственного предприятия, которое будет обеспечивать и соответствующее благоустройство, и содержание", - отметил чиновник.

По его словам, на КПВВ будут магазины, комнаты для ухода з детьми, можно будет получить банковские услуги, правовую помощь, услуги ЦПАУ и другое.

Замлинский уточнил, что в министерстве понимают, что рано или поздно оккупированные территории все равно перейдут под полноценную юрисдикцию украинской власти, поэтому эти КПВВ не стационарные.

"Мы предполагаем, что они будут из модульных конструкций. И очень хотим, чтобы в ближайшее время они были на границе с Российской Федерацией. Там, где это предусмотрено в рамках международных договоренностей", - высказал позицию представитель Министерства реинтеграции.

Также смотрите: На въездах в ОРДО устанавливают стелы "Россия": "Раздражающий фактор для Киева". ВИДЕО

Напомним, 23 июля специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау сообщила, что планируется открытие двух новых КПВВ на Донбассе - в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области - не позднее 10 ноября 2020 года.

