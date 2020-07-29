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Новини
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Медреформа має передбачати поліпшення умов праці лікарів - сучасне обладнання і гідну зарплату, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що медична реформа в Україні має включати підвищення заробітної плати для лікарів і медичного персоналу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це він сказав під час відвідування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Ми маємо це зробити найближчим часом. Фундаментально. Щоб лікарі хотіли працювати… Перше, що мала зробити держава, – це (створити. – Ред.) умови. Умови складаються не тільки з техніки та обладнання. Умови складаються ще із заробітної плати, щоб підняти престиж професії лікаря, дозволити нашим медикам жити комфортно", – наголосив глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодився, що для якісного лікування медпрацівники мають бути забезпечені гідною зарплатою.

"Треба відверто визнати, що 30 років країна не звертала особливої уваги на зарплату медичних працівників. Вона завжди була на найнижчому рівні. Завдяки вам (до Президента Володимира Зеленського. – Ред.) з першого вересня ми вже піднімаємо цю зарплату. Так, це найнижчий рівень, на скільки ми можемо підняти, але те, що стосується бюджету наступного року, ми, звичайно, повинні закладати зовсім інші показники щодо зарплати наших медичних працівників", – повідомив він.

Також читайте: 332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

На думку міністра, справедлива зарплатня лікаря після інтернатури має стартувати від 20-25 тис. грн.

Президент зауважив, що однієї лікарні "Охматдит" недостатньо для забезпечення якісного медичного обслуговування.

"Програма "Велике будівництво" – це не про дороги, а про те, що ми будуємо Україну. Важлива частина цієї програми – мультилікарні, які ми хочемо побудувати в п'яти-шести регіонах України, де буде все", – розповів глава держави.

Він також відзначив важливість забезпечення лікарень кваліфікованим персоналом.

"Не втратити людей, які у нас працюють – від лікаря до медсестри. Це головне завдання нашого міністра", – додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) лікарі (1289) медреформа (129) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+8
ЗеДятлы, из числа будущих пап мам, примите мои поздравления всвяз с тем, что вашим избранником и членограем прекращено финансирование программы одноразовой натуральной помощи (беби-бокс), которую выдавали еще в роддоме молодым родителям. Программа была запущена в августе 2018 года на базе финского опыта аналогичных боксов (и не только финского!) совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, с предоставлением отдельного бюджетного финансирования. В бюджете-2020 финансирование включено в общесоциальные программы, но деньги не выделялись. Дети и защитники Родины Зеленскому не нужны. Нужен распил на дорогах и "креативные технологии".
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29.07.2020 13:33 Відповісти
+6
Его медреформа все включает, кроме эффективной медпомощи населению. Оно конченое и об этом не думает. Медицина сейчас что есть что нет, разве что аппендицит вырежут и то за большие деньги.
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29.07.2020 13:38 Відповісти
+5
Ну всё эпоха бедности у врачей закончится
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29.07.2020 13:29 Відповісти
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Щоб ти з"їв та не п*здів.
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29.07.2020 13:29 Відповісти
Ліпше би воно вдавилося.
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29.07.2020 13:38 Відповісти
(шаурмя с сальмонелой или ботулотоксином ? )))
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29.07.2020 13:40 Відповісти
краще з "новачком"
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29.07.2020 13:46 Відповісти
Ну всё эпоха бедности у врачей закончится
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29.07.2020 13:29 Відповісти
Его медреформа все включает, кроме эффективной медпомощи населению. Оно конченое и об этом не думает. Медицина сейчас что есть что нет, разве что аппендицит вырежут и то за большие деньги.
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29.07.2020 13:38 Відповісти
По моему главная задача медицинской реформы и оценка работы медиков это здоровье граждан. Но у Зели на первом месте бабло. Причем так чтобы его можно было просто украсть.
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29.07.2020 13:30 Відповісти
Медреформа должна включать улучшение условий труда врачей - современное оборудование и достойную зарплату, - Зеленский.

Ну и лох

Медреформа должна включать улучшение условий труда врачей - современное оборудование и достойную зарплату, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4495
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29.07.2020 13:32 Відповісти
Гроші ідуть за лікарями!!
Уррря!!
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29.07.2020 13:32 Відповісти
именно так - им мало - просто нет слов
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29.07.2020 14:00 Відповісти
ЗеДятлы, из числа будущих пап мам, примите мои поздравления всвяз с тем, что вашим избранником и членограем прекращено финансирование программы одноразовой натуральной помощи (беби-бокс), которую выдавали еще в роддоме молодым родителям. Программа была запущена в августе 2018 года на базе финского опыта аналогичных боксов (и не только финского!) совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, с предоставлением отдельного бюджетного финансирования. В бюджете-2020 финансирование включено в общесоциальные программы, но деньги не выделялись. Дети и защитники Родины Зеленскому не нужны. Нужен распил на дорогах и "креативные технологии".
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29.07.2020 13:33 Відповісти
Зебіли тоді верещали шо ті бокси їм і нафіг не потрібні.
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29.07.2020 13:38 Відповісти
и шо в тех боксах недостаточно всего необходимого чтобы содержать их дитятю до 18 лет.
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29.07.2020 14:16 Відповісти
Ого, це так і мамонти хотіли - багато їжі і теплу погоду. Але набігли дикі мавпи і їх з'їли.
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29.07.2020 13:35 Відповісти
Буба, давай без обтекаемых лозунгов "за все хорошее". "Достойная зарплата" - это сколько в цифрах?
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29.07.2020 13:37 Відповісти
5000. Гривень.
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29.07.2020 13:39 Відповісти
и не только...надо еще и о больных помнить-вспоминать...
ибо на фига нам врачи и медики если мы лечимся по интернету и у провизора в аптеке))) ???
что хорошего для простого больного без космических зарплат? (не на бамажке...а в жизни? )
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29.07.2020 13:37 Відповісти
Так выпьем за то, чтобы бедные никогда не болели, а офис потерпевшего а никогда не выздоравливал.
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29.07.2020 13:53 Відповісти
первая часть отличная.. вторая как угроза )))
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29.07.2020 14:39 Відповісти
І 5 тисяч євро зарплатні. " Верьте мне, люди"Медреформа має передбачати поліпшення умов праці лікарів - сучасне обладнання і гідну зарплату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9605
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29.07.2020 13:41 Відповісти
ВРАЧИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ - А У ЗЕЛЕНОГО ВСЕ НАОБОРОТ - ДЕБИЛ КОНЧЕНЫЙ
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29.07.2020 14:01 Відповісти
До конца года нужно погасить госдолга - 346 млрд грн + 145 млрд. процентов. Суммарно - 0,5 трлн грн., в т.ч. $5+ млрд в валюте. Ждите зарплаты, ждите зарплаты, ждите зарплаты....Оборудование тоже можно подождать. Правда сначала должен пройти дождик и обязательно в четверг. Иначе не дождетесь.
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29.07.2020 14:12 Відповісти
Чтобы врачи работали на современной аппаратуре и получали достойную зарплату, медицина должна стать платной. Как во всех развитых странах.
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29.07.2020 14:14 Відповісти
Любая реформа должна включать в себя не повышение зп!!!!
А мед реформа с точки зрения гаранта безопасности должна гарантировать защиту здоровья и жизни и улучшение мед обслуживания, прежде всего, а не закрытие больниц.
УВЕЛИЧИТЬ ЗП ЗА СЧЁТ ТОТАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ВРАЧЕЙ И НЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ - плохая идея.

Начинать мед реформу без экономического роста в начале всеравно как начинать строительство дома с окон: и окон не поставишь и дом не построишь.

ПС медики у нас не бедствуют их зп на самом деле гораздо выше, они своего не упустят, чтобы у медиков была высокая оф зп, должна быть высокая зп у их клиентов/пациентов, это сфера услуг ИНАЧЕ ВСЕ ЭТО И ДАЛЬШЕ ПРИВЕДЁТ К ЕЩЁ БОЛЬШЕМУ СОКРАЩЕНИЮ БОЛЬНИЦ, нищие будут умирать так и не получив помощи, а врачей будут сокращать, вот и вся реформа.
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29.07.2020 14:31 Відповісти
Президент много сказал о врачах и их мед сёстрах и не слова о больных, и тех врачах кто сложил голову от коронавируса.
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29.07.2020 14:45 Відповісти
бла-бла-бла, а овцы хавают.
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29.07.2020 15:59 Відповісти
матеріальне і фінансове забезпечення нічого не дасть.
Проблеми заховані значно глибше: медосвіта залежить від стану меднауки, а в тій - повний безлад. Дивіться (використовуючи вогнелис (фаєрфокс)):
https://site.ua/oles.slavchanskiy/13693-disertatsiyi-yak-dzerkalo-suchasnoyi-vitchiznyanoyi-medichnoyi-nauki/
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29.07.2020 16:00 Відповісти
Зеленський весь час проголошує якісь банальні істини, бо впевнений в розумовому рівні свого виборця.
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29.07.2020 19:59 Відповісти
 
 