Медреформа має передбачати поліпшення умов праці лікарів - сучасне обладнання і гідну зарплату, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що медична реформа в Україні має включати підвищення заробітної плати для лікарів і медичного персоналу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це він сказав під час відвідування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Ми маємо це зробити найближчим часом. Фундаментально. Щоб лікарі хотіли працювати… Перше, що мала зробити держава, – це (створити. – Ред.) умови. Умови складаються не тільки з техніки та обладнання. Умови складаються ще із заробітної плати, щоб підняти престиж професії лікаря, дозволити нашим медикам жити комфортно", – наголосив глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодився, що для якісного лікування медпрацівники мають бути забезпечені гідною зарплатою.

"Треба відверто визнати, що 30 років країна не звертала особливої уваги на зарплату медичних працівників. Вона завжди була на найнижчому рівні. Завдяки вам (до Президента Володимира Зеленського. – Ред.) з першого вересня ми вже піднімаємо цю зарплату. Так, це найнижчий рівень, на скільки ми можемо підняти, але те, що стосується бюджету наступного року, ми, звичайно, повинні закладати зовсім інші показники щодо зарплати наших медичних працівників", – повідомив він.

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На думку міністра, справедлива зарплатня лікаря після інтернатури має стартувати від 20-25 тис. грн.

Президент зауважив, що однієї лікарні "Охматдит" недостатньо для забезпечення якісного медичного обслуговування.

"Програма "Велике будівництво" – це не про дороги, а про те, що ми будуємо Україну. Важлива частина цієї програми – мультилікарні, які ми хочемо побудувати в п'яти-шести регіонах України, де буде все", – розповів глава держави.

Він також відзначив важливість забезпечення лікарень кваліфікованим персоналом.

"Не втратити людей, які у нас працюють – від лікаря до медсестри. Це головне завдання нашого міністра", – додав Зеленський.