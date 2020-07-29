УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7100 відвідувачів онлайн
Новини Коронавирус и карантин
372 1

За сутки в Госпогранслужбе зафиксировали 9 случаев коронавируса, всего 181 инфицированный

За сутки в Госпогранслужбе зафиксировали 9 случаев коронавируса, всего 181 инфицированный

За прошедшие сутки подтверждены 9 новых случаев инфицирования пограничников COVID-19. Из них четыре - в Харьковской области, по два случая в Черновицкой и Львовской областях и один - в Закарпатской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По состоянию на 29 июля зафиксирован 181 положительный тест на COVID-19.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 116, еще 63 человека продолжают лечиться - 23 стационарно и 40 - амбулаторно. К сожалению, зафиксированы два летальных случая.

Также под контролем медиков сейчас находятся более 190 пограничников, которые контактировали с больными.

Военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей вынужден контактировать с большим количеством людей, тестируют на наличие антител к коронавирусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лечение COVID-19 в среднем длится около месяца, быстрее всего идут на поправку дети и молодежь, - Кличко

Автор: 

Госпогранслужба (6428) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От як вимруть митники й прикордонники від коронавірусу - відразу українському народу стане жити легше.
показати весь коментар
29.07.2020 13:38 Відповісти
 
 