За сутки в Госпогранслужбе зафиксировали 9 случаев коронавируса, всего 181 инфицированный
За прошедшие сутки подтверждены 9 новых случаев инфицирования пограничников COVID-19. Из них четыре - в Харьковской области, по два случая в Черновицкой и Львовской областях и один - в Закарпатской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По состоянию на 29 июля зафиксирован 181 положительный тест на COVID-19.
Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 116, еще 63 человека продолжают лечиться - 23 стационарно и 40 - амбулаторно. К сожалению, зафиксированы два летальных случая.
Также под контролем медиков сейчас находятся более 190 пограничников, которые контактировали с больными.
Военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей вынужден контактировать с большим количеством людей, тестируют на наличие антител к коронавирусу.
