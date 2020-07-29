Ільяшенко з детективом НАБУ хвилину стояли один навпроти одного з пістолетами, - викривач Шевченко про спецоперацію із затримання хабарників Злочевського

Під час спецоперації із затримання хабарників, які передали САП і НАБУ 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра Миколи Злочевського, могла виникнути перестрілка. Зокрема, перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко, який передав хабар, вихопив пістолет.

Про деталі спецоперації в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів викривач Євген Шевченко (подаємо мовою оригіналу). Хабар передавався 12 червня на парковці ГУ Державної податкової служби м.Києва.

"У меня по легенде было 4 охранника. На самом деле один из них был детективом, а остальные трое - парни из спецназа НАБУ. Трое спецназовцев оставались на улице — они были на моей легендарной "Вольво" с логотипом батальона "Донбасс", на которой я всю войну отъездил. А на нижний паркинг я заехал своим "Мерседесом". Когда мы спустились во второй раз (после завершения сделки - Ред.), я на всякий случай еще раз поочерёдно открыл чемоданы с деньгами, чтобы убедиться, что всё на месте, и затем перегрузил их в багажник – два по 20 килограмм, один – 10 кг. 1 миллион долларов кэша весит 10 кг.

И я поехал. Моей задачей было остановиться сразу за шлагбаумом и заблокировать выезд из паркинга. Я это сделал, и вот именно в тот момент начал бешено волноваться, хотя до этого был абсолютно спокоен. Дело в том, что наших по факту только 4 человека – один остался внизу на паркинге и трое наверху. А их человек 5-6, плюс водитель и сам Ильяшенко с наградным пистолетом — то есть численный перевес на их стороне. Под рукой я имел только винтовку Z-15, но я не знал, могу ли применить её в случае необходимости и что вообще делать, если они начнут стрелять?

Их охрана на улице выскочила из машин - когда я остановился, они поняли, что что-то не так. Выезд из паркинга также заблокировали и мои "охранники" на Вольво - на тот случай, если меня сзади будет таранить микроавтобус с охраной Злочевского. Ясное дело, я переживал за обе свои машины. Ну а если бы они начали стрелять… В нашем плане финал, когда деньги уже были у нас, был проработан, но мы проговорили всё, кроме одного: можно ли мне по закону открывать ответный огонь в данной ситуации, ведь по сути - я гражданское лицо", - сообщил он.

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По словам Шевченко, подкрепление НАБУ стояло в сторне, чтобы их не вычислили поблизости.

"...В тот момент я уже был на грани, ведь у меня в багажнике $5 млн, и штурмовая винтовка, из которой я не знаю, могу ли стрелять, то есть состояние было не паническое, но адреналин зашкаливал. И я снова смотрю налево – никого. Смотрю направо – и там никого. А сзади меня уже подпер бус Злочевского и я вижу, как он уже звонит кому-то, наверное Киче, и докладывает, что мы заблокировали выезд.

Парень из Управления специальных операций НАБУ, якобы один из моих охранников, который стоял у моей машины, сказал: "Жека, сиди спокойно, все ровно - ждем ещё 30-40 секунд". У меня в этот момент уже сердце выскакивало. Боялся, что начнется стрельба и всё превратится в кровавую баню. И так могло быть, потому что, как я узнал позже, Ильяшенко выхватил боевой пистолет, наградной кстати, и направил на детектива, который остался на паркинге...

По идее он должен был сесть со мной в машину и выехать наверх вместе со мной. Но детектив уже по ходу ситуации принял решение остаться там один, чтобы не выпустить из виду Ильяшенко и тот миллион долларов, который он загрузил в свою машину. И вот Ильяшенко понял, что все идит не по плану, развернулся к детективу и навел на него свой боевой пистолет. Детектив тоже выхватил пистолет, а другой рукой – удостоверение. В этом момент сзади на шею ему набросился охранник Ильяшенко. Детектив его сбросил и кричит: "Бросайте оружие! Я детектив НАБУ! Вы арестованы!" И так детектив с Ильяшенко, наверное, с минуту, не меньше, стояли с пистолетами друг напротив друга, пока подлетал спецназ. Ильяшенко уже, по ходу, был невменяемым от такого поворота событий, но слава Богу, он не стрельнул".

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.