49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19, - опитування
49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
Зокрема, на питання, як респонденти ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року, 9,9% відповіли, що повністю підтримують, 22,4% - швидше підтримують, 25,1% - швидше не підтримують, 24,6% - категорично не підтримують, а 18% не змогли відповісти на питання.
Також на питання, з якими проблемами зіткнулася родина опитаного під час дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року, 26,1% відповіли, що зі зниження рівня успішності дітей, 21,6% - недолік уваги вчителів до потреб дітей під час навчання, 19% - недостатність або відсутність пристроїв (комп'ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках, 21,3% - погана якість домашньої інтернет-зв'язку під час навчання, 13,3% - надмірна завантаженість дітей завданнями, 5% - недостатнє навантаження дітей завданнями, 16,1% - формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання, 2% - інше, 5,5% - жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло, 42,1% - ці проблеми не стосуються моєї сім'ї (немає дітей, діти не ходять до школи), а 3,4% не змогли відповісти на питання.
Крім того, на питання, хто несе головну відповідальність за якість освіти і підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії COVID-19, 11,1% відповіли, що президент, 3,7% - Верховна Рада, 8,5% - Кабінет Міністрів, 56,6% - Міністерство освіти і науки, 3,6% - місцеві держадміністрації, 1,7% - місцеві голови, 5,9% - педагоги, 0,2% - громадські організації, 2,1% - батьки, 0,3% - інше, а 6,3% не змогли відповісти на питання.
Дослідження проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
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Якраз встигне підрости покоління ледь читаючих ідіотів.
А старих коли вони були молодими, ніхто дома на рік на закривав, та і зараз вони дома не сидять.
Количество даунов, которое не может пользоваться компом у нас постепенно сокращается.
Дети которые еще не знают что такое школа...уроки...
Как по мне то от 1-го...и минимум до 3-го класса дистанционное обучение делать нельзя...
Проблема в другом...первоклашки еще не знают что такое школа...они еще все в играх...в садике...еще не выработана какая то дисциплина...еще нет понимая что такое уроки...кто такой учитель...
кто из родителей должен уволиться, чтобы быть с ребенком?
Я же это указал. По моему мнению возрасте до 6 лет ребенок должен быть под постоянным контролем родителей. Да и потом тоже. Просто степень контроля снижается. Объективно ребенок не готов к самоконтролю до возраста 12-14 лет (зависит от индивидуальных особенностей ребенка). И таки да. Желательно чтобы ребенок это время постоянно находился под контролем родителей. По крайней мере дистанционным.
Да с ними занимаемся...чтение..письмо...математика...со смартфоном и планшетом они на раз...что хошь найдут в ютубе...
Но они не были в школе...тот десяток раз что они ходили на два часа до карантина не считается...
Проснись, ты проспал третье тысячилетие)
Чему-нибудь и как-нибудь
Многое зависит от подачи материала.