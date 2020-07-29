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Новини Коронавірус і карантин
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49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19, - опитування

49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19, - опитування

49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Зокрема, на питання, як респонденти ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року, 9,9% відповіли, що повністю підтримують, 22,4% - швидше підтримують, 25,1% - швидше не підтримують, 24,6% - категорично не підтримують, а 18% не змогли відповісти на питання.

Також на питання, з якими проблемами зіткнулася родина опитаного під час дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року, 26,1% відповіли, що зі зниження рівня успішності дітей, 21,6% - недолік уваги вчителів до потреб дітей під час навчання, 19% - недостатність або відсутність пристроїв (комп'ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках, 21,3% - погана якість домашньої інтернет-зв'язку під час навчання, 13,3% - надмірна завантаженість дітей завданнями, 5% - недостатнє навантаження дітей завданнями, 16,1% - формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання, 2% - інше, 5,5% - жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло, 42,1% - ці проблеми не стосуються моєї сім'ї (немає дітей, діти не ходять до школи), а 3,4% не змогли відповісти на питання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батьки школярів влаштували в Запоріжжі протест проти дистанційного навчання. ФОТО

Крім того, на питання, хто несе головну відповідальність за якість освіти і підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії COVID-19, 11,1% відповіли, що президент, 3,7% - Верховна Рада, 8,5% - Кабінет Міністрів, 56,6% - Міністерство освіти і науки, 3,6% - місцеві держадміністрації, 1,7% - місцеві голови, 5,9% - педагоги, 0,2% - громадські організації, 2,1% - батьки, 0,3% - інше, а 6,3% не змогли відповісти на питання.

Дослідження проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1968) Центр Разумкова (209) навчання (591) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+3
Просто наша система освіти виявилась неготовою до дистанційного навчання, всю весну дивився цей цирк, ні планів, ні розкладу, перевірка знаннь формальна.
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29.07.2020 13:54 Відповісти
+3
А какую альтернативу предлагают 49,7%-или начнут болеть дети ,сразу начнут крайних искать и пальцем тыкать ,мы не думали ,что так будет
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29.07.2020 13:55 Відповісти
+3
У Вас есть возможность объективно это доказать?
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29.07.2020 14:57 Відповісти
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А кого це хвилює при зевладі?
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29.07.2020 13:49 Відповісти
Просто наша система освіти виявилась неготовою до дистанційного навчання, всю весну дивився цей цирк, ні планів, ні розкладу, перевірка знаннь формальна.
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29.07.2020 13:54 Відповісти
49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19, - опрос - Цензор.НЕТ 7563
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29.07.2020 14:01 Відповісти
то педкорону видали а медпредметним зв"язкам не навчили.
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29.07.2020 19:22 Відповісти
Так не готова , бо сама Країна за це не хоче платити ! В рядових школах не зарплати , а доплата до пенсії! Саме тому молоді і не хочуть йти туди працювати за зарплату 4000 грн. і відповідати за все ... Та й ще готувати всі матеріали для дистанційного навчання замість відпустки .Хто зараз згодиться працювати ЗАДАРМА , особливо молодь , яка починає жити самостійно??? Тому і їдуть в усі світи щоб заробити ! Бо вчитель в Україні - це хобі !
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29.07.2020 15:49 Відповісти
А какую альтернативу предлагают 49,7%-или начнут болеть дети ,сразу начнут крайних искать и пальцем тыкать ,мы не думали ,что так будет
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29.07.2020 13:55 Відповісти
Та багато є варіантів, 2 зміни, розсадити трохи дітей, з температурою не пускати, годування з одноразових контейнерів, скорочення програми....
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29.07.2020 13:58 Відповісти
При наличии смертельно опасного заболевания, не так уж и много вариантов ,точнее их нет вообще.Только дистанционная форма обучения, и спасла Украину от массовых вспышек заражения среди детей в начале пандемии.
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29.07.2020 14:47 Відповісти
О каком смертельно опасном заболевании ведете речь? Таких медицине известно очень много.
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29.07.2020 15:44 Відповісти
ага, у дві зміни. а якщо і до карантину вже жві було, у нічну виходити?
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29.07.2020 19:26 Відповісти
Легко. Альтернатива давным давно есть и работает в частных школах и в частных учебных заведениях высшей школы. Называется ОНЛАЙН обучение. Со всеми своими признаками, которые это обучение характеризуют. В наших государственных общеобразовательных школах дистанционного ОНЛАЙН обучения нет. Равно как и не готова учебная база для этого. Как материальная, так и наличие должного уровня специалистов.
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29.07.2020 14:00 Відповісти
Такое обучение ведет к деградации способности ребенка к коммуникации в коллективе.
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29.07.2020 15:46 Відповісти
Это почему это? Разве ребенок не коммуницирует со сверстниками, гуляя к примеру во дворе? Или ребенок находится вне социума?
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29.07.2020 16:51 Відповісти
Дворовой "социум" слишком узок и часто сомнителен по уровню моральных критериев. Это не коллектив, который контролируется и воспитывается учителями в интересах общества, а кружок по интересам, часто сомнительных и не контролируемых даже родителями.
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29.07.2020 17:17 Відповісти
Контроль учителей мне кажется Вами сильно преувеличен. Зачатую в школе ученик окружен тем же социумом что и во дворе. Те же одногодки - ученики. А воспитание ребенка начинается именно из семьи. Школа покуда еще никого не перевоспитала.
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29.07.2020 17:59 Відповісти
школа должна менять сознание, а не перевоспитьівать. давать новую інфу в новом оформлении, а она передает то, что еще родителям передали. а потом вопять школа не воспитьівает. ну да ну да. типа когда училка орет на детей "я вам покажу как родину любить" на 30 году отсутствия совка, то она воспитьівает или нет в єтот момент, и как могут в єтот момент воспитать родители, которьіх рядом нет?
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29.07.2020 19:35 Відповісти
Оглянитесь. 21 век на дворе. Средства коммуникации сейчас позволяют родителям находится в пределах досягаемости ребенка практически постоянно. И естественно влиять на его поведение. В наше время такого не было.
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30.07.2020 09:54 Відповісти
и, звонить вам так ваш деть и говорит "послушай", тьі сльішишь єтот благой мат, говоришь - не обращай внимания, развернить и уходи. єту дуру воопще порвет на кусочки??? и какой уровень "невоспитанности" получите вьі с вашим детем?
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30.07.2020 15:33 Відповісти
Воспитание ребенка начинается с первых минут его жизни и продолжается все время. Основную нагрузку и основную ответственность несут прежде всего родители. И никто более. Так было всегда и думаю так всегда и останется. На учителя основная нагрузка - обучение ребенка. Воспитание это дополнительный процесс в контексте обучения. В основном социологизация поведенческих механизмов в контексте воспитания социально адекватного члена общества. Опять же акцентирую ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ но не основной. Основной процесс воспитания в любом случае ведут родители.
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30.07.2020 16:00 Відповісти
так никто не говорит, что основной. воспитание через обучение. но учлики вопят - мьі не воспитьіваем. у куриц когнитивньій диссонанс.
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30.07.2020 22:17 Відповісти
есть у меня на виду одна такая курица. тьічет везьде своим дипломом психолога, всем лезет давать советьі, а у самой сьіночек дурачочек. она его еще рекламирует - он у меня такой холерик, такой холерик.
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30.07.2020 22:19 Відповісти
да, и еще одно: почему училки и гебня говорят мьі не воспитьіваем вашиих детей, но делают все-таки да и с нарушением прав человека?
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30.07.2020 22:30 Відповісти
В каждом отдельном случае нужно смотреть где именно нарушены права человека учителем.
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05.08.2020 11:46 Відповісти
хм, а типа в школе на перемене не тот же социум. в школе на порге детям меняют флешку в мозгу и они уже другие? В реале у вас получатеся, что ВАШ социум - єто только учитель, потому что именно он и только он несет согласно трудовому наполнению профессии нужньій вам уровень моральньіх ценностей. Но ... учитель єто может и онлайн делать.
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29.07.2020 19:31 Відповісти
А я больше скажу - учитель может и не нести тех моральных ценностей, на которые рассчитывает комментатор.
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30.07.2020 09:55 Відповісти
может не нести, общепринятьіх, но свои субьуктивьіе будут всегда. и когда ее и ваши встретятся, чей вой о невоспитанности будет громче\?
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30.07.2020 15:36 Відповісти
Это не важно. Важно адекватное поведение ребенка. Субъективные моменты восприятия второстепенны.
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30.07.2020 16:00 Відповісти
так адекватное тоже в училок вьізьівает шизу про неуважение. она другого ожидала.
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30.07.2020 22:15 Відповісти
Ну учитель тоже человек со всеми присущими как достоинствами так и недостатками. Посему он априори не может быть объективен. Можно говорить только об определенной степени объективности.
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05.08.2020 11:48 Відповісти
хаха, тот ти не бачив, як вчилки починають викручуватися, аби тільки їх об"єктивність стала легітимною.
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29.08.2020 14:16 Відповісти
от наврядчи ти пробував якісну дистанційку перед тим як ляпать язиком.
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29.07.2020 19:27 Відповісти
https://censor.net/user/472787 Ця фейкова пандемія може тривати ще пару років.
Якраз встигне підрости покоління ледь читаючих ідіотів.
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29.07.2020 15:55 Відповісти
А нє пох? 49 не 73, та й майданів не буде через це.
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29.07.2020 13:56 Відповісти
Для того й створили школи, щоб не вчитися вдома. Але зелене кволе чмо, яке ніколи не вчилося, й у школі отримувало лише підсрачники - має інакшу думку.
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29.07.2020 13:57 Відповісти
Как можно поддерживать то, чего нет впринципе. В Украине НЕТ дистанционного обучения в школах. Ту породию, что типа назвали "дистанционным обучением" на самом деле хорошо можно определить понятием ЭКСТЕРН. Именно так и никак иначе. Потому как были нарушены почти все принципы обучения - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, НАГЛЯДНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЕМЫХ. Не нужно самыливать. Нужно иметь силы и смелость признать, что начиная с декабря прошлого года и до лета обучение школьников если и происходило, то в режиме экстерна. Можно вполне определенно говорить, что учебный процесс 2019-2020 учебный год был сорван.
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29.07.2020 13:57 Відповісти
Почему начиная с декабря, если карантин начался в марте, а до этого дети ходили в школу?!
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29.07.2020 14:01 Відповісти
Нет. Для детей карантин начался традиционно в конце декабря 2019 года. По крайней мере в школах нашего города так. А потом плавно перетек во всеобщий.
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29.07.2020 14:03 Відповісти
Ну и что с того,что учебный процесс был сорван???!!! Жёсткий карантин в начале пандемии буквально спас тысячи жизней украинцев!
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29.07.2020 14:52 Відповісти
У Вас есть возможность объективно это доказать?
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29.07.2020 14:57 Відповісти
Ця брехня. У дітей найменше шансів померти від барановірусу.
А старих коли вони були молодими, ніхто дома на рік на закривав, та і зараз вони дома не сидять.
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29.07.2020 15:59 Відповісти
Не ну в принципе это положительная динамика)
Количество даунов, которое не может пользоваться компом у нас постепенно сокращается.
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29.07.2020 14:01 Відповісти
При чем тут комп?? Понятно что можно и даже нужно организовать дистанционное обучение старшекласникам...а что делать с первоклашками??
Дети которые еще не знают что такое школа...уроки...
Как по мне то от 1-го...и минимум до 3-го класса дистанционное обучение делать нельзя...
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29.07.2020 14:15 Відповісти
Как ни странно, но у детей восприятие компьютера развито хорошо. И дистанционное обучение само по себе зашло бы им прекрасно. Но полное отсутствие материальной и дидактической базы сводит подобное обучение к нулю.
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29.07.2020 14:17 Відповісти
Я не буду с этим спорить...это все правильно...
Проблема в другом...первоклашки еще не знают что такое школа...они еще все в играх...в садике...еще не выработана какая то дисциплина...еще нет понимая что такое уроки...кто такой учитель...
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29.07.2020 14:19 Відповісти
Понимание строится на общении. В данном контексте не важно какими средствами данное общение обустроено. Главное интерактивность. Связь учитель-ученик.
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29.07.2020 14:21 Відповісти
Где столько учителей взять?? Класс это еласс...дети вот они...и дистанционно ну с одним...ну с двумя или тремя одновременно....а с десятком как??? Да ни как...
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29.07.2020 14:24 Відповісти
Стандартная академгруппа из 15 человек детей вполне посильна для онлайн обучения при наличии соответствующего уровня учителя и соответствующих дидактических материалов. Ну плюс часть организации учебного процесса в части воспитательной работы должны брать на себя родители в таком возрасте. Т.е. присутствовать с детьми на занятиях. Потому как в таком возрасте ребенку самоорганизация еще недоступна.
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29.07.2020 14:28 Відповісти
а ребенок 6 лет от рождения будет сидеть перед монитором?
кто из родителей должен уволиться, чтобы быть с ребенком?
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29.07.2020 15:42 Відповісти
Ну плюс часть организации учебного процесса в части воспитательной работы должны брать на себя родители в таком возрасте. Т.е. присутствовать с детьми на занятиях.

Я же это указал. По моему мнению возрасте до 6 лет ребенок должен быть под постоянным контролем родителей. Да и потом тоже. Просто степень контроля снижается. Объективно ребенок не готов к самоконтролю до возраста 12-14 лет (зависит от индивидуальных особенностей ребенка). И таки да. Желательно чтобы ребенок это время постоянно находился под контролем родителей. По крайней мере дистанционным.
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29.07.2020 16:55 Відповісти
если оба родителя работают - что делать?
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29.07.2020 17:10 Відповісти
Мне кажется вопрос риторический. То же самое, что делали и тогда, когда ребенок в школу ходил. Он в школе максимум до 12 часов дня (если говорить о младших классах). Продленка далеко не в каждой школе есть. Так что то же самое делать что всегда родители обычно делали. Бабушки и дедушки в помощь.
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29.07.2020 18:00 Відповісти
У меня двое внуков в этом году в первый класс идут...
Да с ними занимаемся...чтение..письмо...математика...со смартфоном и планшетом они на раз...что хошь найдут в ютубе...
Но они не были в школе...тот десяток раз что они ходили на два часа до карантина не считается...
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29.07.2020 14:22 Відповісти
У меня малые с 5 лет с компа не слазят, а когда слазят тыкают на телефончике.
Проснись, ты проспал третье тысячилетие)
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29.07.2020 16:03 Відповісти
єто не говорит о том, что они готовьі воспринимать учебную інфу. ведт тьікать пальцем не всегда шевелить мозгом.
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29.07.2020 19:47 Відповісти
Констатирую факт, что количество компьютерных "даунов", коими как правило являются более 80% школьных учителей в виду так называемого объективного "старения" профессии не сокращается никоим образом. Ибо ни способностей ни мотивации у них к этому нет.
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29.07.2020 14:16 Відповісти
А у детей вы спрашивали?
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29.07.2020 14:04 Відповісти
Мой четырнадцатилетний сын ответил, что больше такого маразма не хочет. И хотя он как и любой ребенок не любитель в школу ходить, но с радостью пойдет только ради того чтобы прекратился этот дистанционный маразм. И ему есть с чем сравнивать. Одновременно в режиме онлайн он занимался в компьютерной академии "Шаг". И у него к этим онлайн занятиям совсем другое отношение. Ибо там процесс обучений действительно был организован в онлайн режим со всем полагающимся интерактивом, обратной связью и дидактическими материалами. Вплоть до симуляторов и генераторов тестов. Плюс весь процесс в обязательном порядке проходил видеофиксацию для отчетности учителей. Плюс представители компании Cisco наблюдали за процессом. И как результат - сдача экзамена на сертификат Cisco Essential. Сам, будучи на карантине, я имел возможность понаблюдать и сравнить онлайн обучение в академии "Шаг" и общеобразовательной школе. Это небо и земля.
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29.07.2020 14:43 Відповісти
О чем их спрашивать, если часть во время уроков валялась на диванах, часть вообще забила.
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29.07.2020 14:53 Відповісти
Ну в данном случае явная недоработка родителей.
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29.07.2020 14:56 Відповісти
Мы, когда с уроков сбегали, родителей никто особо не винил, т.к. среди сбегавших были и отличники, и двоечники. И не всех можно дома проконтролировать.
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29.07.2020 15:03 Відповісти
Так я к тому и веду. На карантине было большинство взрослых. А своих детей не смогли проконтролировать. Ну и чья это недоработка?
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29.07.2020 15:06 Відповісти
Наверное тех, кто в это время работал? А сельские вообще без интернета целыми днями на улице.
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29.07.2020 15:09 Відповісти
начальная школа в Германии хоть и в городе, у всех инет, работала без интернета. я не визжу связи с наличием отсутстием инета, я вижу связь в отсутствии организаторских способносте у учителей.
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29.07.2020 19:50 Відповісти
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь
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29.07.2020 14:08 Відповісти
ну вот, а вы смеялись с зарплаты учителям в 4кило баксов, оставить десяток учителей-блогеров, записывать видосики уроков и выкладывать их в YouTube вот и вся школа.
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29.07.2020 14:13 Відповісти
В видосиках потеряна одна из составляющих обучения - обратная связь обучаемого с учителем. Нет интерактивной составляющей.
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29.07.2020 14:20 Відповісти
В видосиках можно за 10 минут наглядно научится тому, чему учитель палкой будет тыкать по доске целый месяц.
Многое зависит от подачи материала.
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29.07.2020 16:06 Відповісти
Научиться можно. А можно и не научиться. Все зависит на сколько понятно изложен материал для ученика в видосике. А это индивидуально. И телеку вопрос не задашь по ходу материала.
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29.07.2020 16:47 Відповісти
Особенно родители младшеклассников....
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29.07.2020 16:42 Відповісти
 
 