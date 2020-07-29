49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19, - опитування

49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Зокрема, на питання, як респонденти ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року, 9,9% відповіли, що повністю підтримують, 22,4% - швидше підтримують, 25,1% - швидше не підтримують, 24,6% - категорично не підтримують, а 18% не змогли відповісти на питання.

Також на питання, з якими проблемами зіткнулася родина опитаного під час дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 в березні-травні 2020 року, 26,1% відповіли, що зі зниження рівня успішності дітей, 21,6% - недолік уваги вчителів до потреб дітей під час навчання, 19% - недостатність або відсутність пристроїв (комп'ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках, 21,3% - погана якість домашньої інтернет-зв'язку під час навчання, 13,3% - надмірна завантаженість дітей завданнями, 5% - недостатнє навантаження дітей завданнями, 16,1% - формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання, 2% - інше, 5,5% - жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло, 42,1% - ці проблеми не стосуються моєї сім'ї (немає дітей, діти не ходять до школи), а 3,4% не змогли відповісти на питання.

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Крім того, на питання, хто несе головну відповідальність за якість освіти і підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії COVID-19, 11,1% відповіли, що президент, 3,7% - Верховна Рада, 8,5% - Кабінет Міністрів, 56,6% - Міністерство освіти і науки, 3,6% - місцеві держадміністрації, 1,7% - місцеві голови, 5,9% - педагоги, 0,2% - громадські організації, 2,1% - батьки, 0,3% - інше, а 6,3% не змогли відповісти на питання.

Дослідження проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.