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Новини
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Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - "запікування матюків" глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу -

Адвокат глави Окружного адмінсуду Києва Пала Вовка замовив експертизу, яка встановила, що записи прослушки його клієнта детективами НАБУ є фальшивими. При цьому вивчають не оригінали записів, а їхні копії.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Ця експертиза досліджувала не ті записи, які наявні у слідства, а скачані з youtube фрагменти записів, які НАБУ розмістило у себе на сайті. У підсумку експертиза не змогла встановити участь Вовка П.В. у розмовах через "непридатність фономатеріалу"", - написав юрист.

Маселко при цьому висміює висновки експертизи про те, що надані записи "мають ознаки монтажу": "Прям сенсація. Очевидно, що НАБУ розмістило на сайті лише фрагменти розмов і, звісно, що це монтаж".

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Він зазначає, що окремі висновки про "монтаж" звучать особливо смішно.

"Для прикладу, експерт виявив цілий ряд монтувань запису у проміжку з 55 хв. 12 сек. по 55 хв. 56 сек. А тепер подивіться про що йдеться – запікування матюків, якими рясно присмачена розмова між суддями", - пише Маселко, публікуючи копії висновків екпертизи.

Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - запікування матюків глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко 01

Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - запікування матюків глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко 02

Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - запікування матюків глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко 03

Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.

Автор: 

НАБУ (5092) прослуховування (208) експертиза (218) Вовк Павло (300) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+10
Судебная власть в Украине - организованная преступная группировка, действующая совместно с правоохранительными органами и Президентом и его окружением на личное обогащение и на олигархов.
Они боятся только НАБУ (США).
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29.07.2020 14:08 Відповісти
+8
Ну а если хотят запороть експертизу то делают как сделали
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29.07.2020 14:07 Відповісти
+7
Экспертиза делается с ОРИГИНАЛОВ, а не копий, тем более с Ютуба
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29.07.2020 14:02 Відповісти
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Экспертиза делается с ОРИГИНАЛОВ, а не копий, тем более с Ютуба
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29.07.2020 14:02 Відповісти
Ну а если хотят запороть експертизу то делают как сделали
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29.07.2020 14:07 Відповісти
Очередной развод зе🤢🤡лохтората! Зельцман мочу отказался сдать международным независимым экспертам !😜
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29.07.2020 16:14 Відповісти
рафик нєвіноват, савсєм нєвіноват
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29.07.2020 14:02 Відповісти
зато теперь зебилы поднимут вой что это "монтаж")) Для чего, собственно, и нужна была эта "Ыкспертиза"))
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29.07.2020 14:04 Відповісти
Т.е. для какой-то кем-то экспертизы были использованы материалы не имеющие отношения к делу - говоря сухим языком.
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29.07.2020 14:06 Відповісти
При этом всем сторонам было изначально, заведомо известно, что они смонтированные.
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29.07.2020 14:09 Відповісти
Да надо звать лучших ТРЕХ экспертов ВСЕХ времен и народов..
Месье Гильотин Товарищ Маузер Калашников...
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29.07.2020 14:22 Відповісти
И тут за мистера Кольта даже как-то обидно стало...)
Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - "запікування матюків" глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1760
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29.07.2020 14:30 Відповісти
1911 это не инструмент экзекуции - для грязной работы нужен Наган
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29.07.2020 15:07 Відповісти
Судебная власть в Украине - организованная преступная группировка, действующая совместно с правоохранительными органами и Президентом и его окружением на личное обогащение и на олигархов.
Они боятся только НАБУ (США).
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29.07.2020 14:08 Відповісти
💯%
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29.07.2020 16:07 Відповісти
зе мусор
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29.07.2020 14:18 Відповісти
Ну так на те вони і захисники Це ж Україна! Який рівень суспільства, Законів і т.п., такі і адвокати... (в переважній більшості)
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29.07.2020 14:21 Відповісти
Официальный язык судебной ветви власти в Украине - русский матерный...)))
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29.07.2020 14:28 Відповісти
Шо заказали то и палучили...😎
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29.07.2020 14:38 Відповісти
это шоу на долго, а только цирк пойдет нах, вся эта свора малороссов свалит за поребрик.
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29.07.2020 15:55 Відповісти
Экспертизу для суда, дети мои, делается в соответствии с законом о судебной экспертизе:

Стаття 10. Особи, які можуть бути судовими експертами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1992-15 № 1992-IV від 09.09.2004 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1992-15 № 1992-IV від 09.09.2004 }
До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.
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29.07.2020 16:30 Відповісти
 
 