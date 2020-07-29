Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - "запікування матюків" глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Адвокат глави Окружного адмінсуду Києва Пала Вовка замовив експертизу, яка встановила, що записи прослушки його клієнта детективами НАБУ є фальшивими. При цьому вивчають не оригінали записів, а їхні копії.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Ця експертиза досліджувала не ті записи, які наявні у слідства, а скачані з youtube фрагменти записів, які НАБУ розмістило у себе на сайті. У підсумку експертиза не змогла встановити участь Вовка П.В. у розмовах через "непридатність фономатеріалу"", - написав юрист.

Маселко при цьому висміює висновки експертизи про те, що надані записи "мають ознаки монтажу": "Прям сенсація. Очевидно, що НАБУ розмістило на сайті лише фрагменти розмов і, звісно, що це монтаж".

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Він зазначає, що окремі висновки про "монтаж" звучать особливо смішно.

"Для прикладу, експерт виявив цілий ряд монтувань запису у проміжку з 55 хв. 12 сек. по 55 хв. 56 сек. А тепер подивіться про що йдеться – запікування матюків, якими рясно присмачена розмова між суддями", - пише Маселко, публікуючи копії висновків екпертизи.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.