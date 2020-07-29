У Держспецзв'язку почали розслідування через збій у роботі сайтів президента і СБУ

Наприкінці липня фіксувалися проблеми з доступом до сайтів президента і СБУ, а представництво президента в Криму заявило про кібератаку з боку російської ФСБ.

Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України розпочало службове розслідування, в межах якого хоче з'ясувати обставини збою в роботі сайтів органів державної влади, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Попередньо встановили, що відновлення роботи сайтів зайняло багато часу через старий резервний генератор.

"Оскільки як альтернативне джерело живлення використовується генератор 2005 року випуску, належна перевірка та оновлення якого не здійснювалися вчасно, це призвело до того, що роботу сайтів органів державної влади не вдалося відновити одразу. Також з’ясовано, що тривалий час ігнорувалося забезпечення достатньою кількістю джерел безперебійного живлення державного підприємства, на базі якого розміщуються інформаційні платформи деяких державних органів. Зараз вживаються термінові заходи з додаткового резервування критично важливих ресурсів", - йдеться в повідомленні.

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Сайт президента України 27 липня був недоступний протягом п'яти годин - з 11:30 до 16:30. За даними "НВ Бізнес", причиною проблем із сайтом стало вимкнення електропостачання в одному з офісів Держспецзв'язку в Києві. Наступного дня виникли проблеми з доступом до сайту Служби безпеки України. 29 липня СБУ повідомила, що інформація на офіційному сайті тимчасово не оновлюється з технічних питань на майданчику Держспецзв'язку. "Фахівці працюють над оперативним вирішенням ситуації. Відновлювальні роботи перебувають на завершальній стадії", - повідомила спецслужба у Facebook.

Нагадаємо, представництво президента в Криму 28 липня повідомило про кібератаку з боку Федеральної служби безпеки РФ. Атаку знешкодили й усунули в межах міжвідомчого співробітництва та координації між представництвом президента та СБУ в Криму.