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Прокурор Києва Кіпер: Я звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до мене вже не застосовується

Прокурор Києва Кіпер: Я звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін

Прокурор Києва Олег Кіпер підтвердив факт роботи позаштатним радником глави Офісу Президента до виконання рішення суду про поновлення його в органах прокуратури і підкреслює, що термін "люстрований" до нього вже не застосовується.

Про це розповів Кіпер у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Після люстрації для мене, як і для моєї сім'ї, були скрутні часи... У 2016 році я отримав свідоцтво про право на провадження адвокатської діяльності, після цього заснував адвокатське об'єднання ... З квітня 2019 року надавав професійну допомогу Офісу президента з питань діяльності правоохоронних органів. І вже на початку 2020 року отримав пропозицію стати одним із позаштатних радників на громадських засадах голови Офісу Президента. На посаді радника також консультував з питань діяльності правоохоронних органів", - розповів Кіпер.

При цьому він наголосив: "Звільнився я з Офісу Президента після виконання рішення суду про моє поновлення в органах прокуратури".

Відповідаючи на запитання про те, як він реагує на випади про призначення "люстрованого" на посаду прокурора Києва, Кіпер сказав: "У вересні 2019 року суд визнав, що звільнення мене з посади відповідно до закону "Про очищення влади" незаконне та безпідставне. Жодних фактів незаконних дій з мого боку або допомоги в узурпації влади не було, люстрація відбулася виключно через посаду, зазначену в законі".

"Суд, визнавши, що люстрація щодо мене було незаконною, також зобов'язав вилучити моє прізвище зі списку люстрованих осіб Міністерства юстиції. Тому до мене термін "люстрований" уже не застосовується", - підсумував він.

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27 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури м. Київ нового керівника - Олега Кіпера.

Автор: 

Київ (19646) прокуратура (3702) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+9
Я смотрю Зеленский все гнид решил подобрать,😡 люстрированный к нему не подходит ,.....😡
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29.07.2020 14:10 Відповісти
+9
"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена
А потом пришли зебилы и у люстрированых рыгов жизнь наладилась...
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29.07.2020 14:11 Відповісти
+8
До недавнего времени Олег Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака
В декларации Олега Кипера указано, что его жена имеет гражданство России.
В собственности семейства зарегистрированы несколько квартир, земельных участков и домов отдыха, Rolex, ювелирные украшения и дорогие автомобили.

"Достойный" борцун с коррупцией на службе у Ермака!
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29.07.2020 14:18 Відповісти
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Я смотрю Зеленский все гнид решил подобрать,😡 люстрированный к нему не подходит ,.....😡
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29.07.2020 14:10 Відповісти
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 8700
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29.07.2020 14:40 Відповісти
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 2167
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29.07.2020 14:41 Відповісти
роже дебила у него на фото глядя...........
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29.07.2020 14:49 Відповісти
Згадалося: "Холоп слово ругательное и попрошу его комне не применять!" (С)
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29.07.2020 14:10 Відповісти
бедная Украина как и сто лет обратно ,не чему история не учит ,печально
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29.07.2020 14:10 Відповісти
Всех поздравляем, теперь отлюстрированные опять в теме и в схеме. Старые проверенные кадры. Аж как-то затосковал по Поклонской, помните такую? С Царём в голове
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29.07.2020 14:10 Відповісти
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 6777
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29.07.2020 14:43 Відповісти
"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена
А потом пришли зебилы и у люстрированых рыгов жизнь наладилась...
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29.07.2020 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dk1IUv2mbG4 эта роль ругательная и прошу ее ко мне не применять ...
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29.07.2020 14:11 Відповісти
Эстония Латвия Литва давно следом за Польшей люстрировали краснопузых на 100 лет вперед..... типа ТОМОС-НАТО-ЕС,А ВЫ ЖРИТЕ СВОЙ//// кпSS
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29.07.2020 14:13 Відповісти
До недавнего времени Олег Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака
В декларации Олега Кипера указано, что его жена имеет гражданство России.
В собственности семейства зарегистрированы несколько квартир, земельных участков и домов отдыха, Rolex, ювелирные украшения и дорогие автомобили.

"Достойный" борцун с коррупцией на службе у Ермака!
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29.07.2020 14:18 Відповісти
После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена...
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29.07.2020 14:23 Відповісти
Вспоминается истошний вой медиашлюх про жену Семочки. Порошенку даже пидозру слепили.
А теперь ниче все харашо.
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29.07.2020 14:23 Відповісти
Короче варила баба борщ, все очистки и гниліе помидорі отобрала и вікинула. Приплелся зеленый гном, пособирал говна с мусора и закинул в борщ. Прямо сказочная история. Зато чсотрите сколько труда вложено - и бабка, и гном. А результат украинский.
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29.07.2020 14:22 Відповісти
Cтих отца Сенатора, когда меня еще на Свете не было...
Серп и Молот
Тьма и Голод
Навсегда!
За что?
Зачем?
И для чего?
Лозунг дремучий,
Вперед к победе!
Для кого?
Партийных крыс?
А Народ?
Забыли?
Народ и партия едины?
Тогда вперед,к Беде!...
Ноябрь. 1967 года.
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29.07.2020 14:25 Відповісти
Все гавно находит себе пристанище в зеленом стаде...
Зебилы вы сделали это...гордитесь твари..
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29.07.2020 14:31 Відповісти
А термин "сказочный"?
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 1727
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29.07.2020 14:35 Відповісти
Кипер люстрированный. А есть обратный процесс? Делюстрация? Или восстановление невинности после люстрации?
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29.07.2020 14:36 Відповісти
"Гляди, заново невинной сделаем, жилами воловьими, что на струны идут: а то нитки на тебе лопаться будут…"(с)
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29.07.2020 14:41 Відповісти
"В сентябре 2019 года ВОВЧИЙ СУД признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и безосновательно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за занятия должности, указанной в законе"
Він не вважає фактами переслідування майданівців на початку 2014-го
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29.07.2020 14:41 Відповісти
Подобное к подобному
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29.07.2020 15:10 Відповісти
Так а таки шо, уже можно?Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 6859
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29.07.2020 15:12 Відповісти
Ось вже і Трипер, прибився до венеричної зграї.
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29.07.2020 15:27 Відповісти
"С апреля 2019 оказывал профессиональную помощь Офису Президента", теперь понятно почему "суд" отменил люстрацию, оказался классово близким новой власти.
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29.07.2020 17:33 Відповісти
Якщо буде ще одна революція, то люстрації вже не буде, а буде кастрація!!!
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30.07.2020 08:39 Відповісти
Очень срочно нужен Сашко Билый. И тогда эта прокурорская гнида всё подробно расскажет.
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30.07.2020 12:15 Відповісти
Ты воды не разводи, отвечай чётко: сколько дел против Порошенко ты будешь открывать в месяц?
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30.07.2020 12:23 Відповісти
 
 