Прокурор Києва Кіпер: Я звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до мене вже не застосовується
Прокурор Києва Олег Кіпер підтвердив факт роботи позаштатним радником глави Офісу Президента до виконання рішення суду про поновлення його в органах прокуратури і підкреслює, що термін "люстрований" до нього вже не застосовується.
Про це розповів Кіпер у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Після люстрації для мене, як і для моєї сім'ї, були скрутні часи... У 2016 році я отримав свідоцтво про право на провадження адвокатської діяльності, після цього заснував адвокатське об'єднання ... З квітня 2019 року надавав професійну допомогу Офісу президента з питань діяльності правоохоронних органів. І вже на початку 2020 року отримав пропозицію стати одним із позаштатних радників на громадських засадах голови Офісу Президента. На посаді радника також консультував з питань діяльності правоохоронних органів", - розповів Кіпер.
При цьому він наголосив: "Звільнився я з Офісу Президента після виконання рішення суду про моє поновлення в органах прокуратури".
Відповідаючи на запитання про те, як він реагує на випади про призначення "люстрованого" на посаду прокурора Києва, Кіпер сказав: "У вересні 2019 року суд визнав, що звільнення мене з посади відповідно до закону "Про очищення влади" незаконне та безпідставне. Жодних фактів незаконних дій з мого боку або допомоги в узурпації влади не було, люстрація відбулася виключно через посаду, зазначену в законі".
"Суд, визнавши, що люстрація щодо мене було незаконною, також зобов'язав вилучити моє прізвище зі списку люстрованих осіб Міністерства юстиції. Тому до мене термін "люстрований" уже не застосовується", - підсумував він.
27 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури м. Київ нового керівника - Олега Кіпера.
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А потом пришли зебилы и у люстрированых рыгов жизнь наладилась...
В декларации Олега Кипера указано, что его жена имеет гражданство России.
В собственности семейства зарегистрированы несколько квартир, земельных участков и домов отдыха, Rolex, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
"Достойный" борцун с коррупцией на службе у Ермака!
А теперь ниче все харашо.
Серп и Молот
Тьма и Голод
Навсегда!
За что?
Зачем?
И для чего?
Лозунг дремучий,
Вперед к победе!
Для кого?
Партийных крыс?
А Народ?
Забыли?
Народ и партия едины?
Тогда вперед,к Беде!...
Ноябрь. 1967 года.
Зебилы вы сделали это...гордитесь твари..
Він не вважає фактами переслідування майданівців на початку 2014-го