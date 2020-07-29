К законопроекту о всеукраинском референдуме подали уже тысячу правок, - "слуга народа" Корниенко
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что к законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" подано уже более тысячи правок.
Об этом сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда".
"У нас прорабатываются сейчас законы из пакета о народовластии, референдум сейчас на втором чтении - там уже тысяча поправок. У нас есть пакет о местных инициативы, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе - мы упростили этот порядок, теперь это можно партии делать", - сказал Корниенко.
Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы. Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.
