865 19

К законопроекту о всеукраинском референдуме подали уже тысячу правок, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что к законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" подано уже более тысячи правок.

Об этом сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

"У нас прорабатываются сейчас законы из пакета о народовластии, референдум сейчас на втором чтении - там уже тысяча поправок. У нас есть пакет о местных инициативы, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе - мы упростили этот порядок, теперь это можно партии делать", - сказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы. Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

поправки (83) референдум (629) Корниенко Александр (666)
+5
главная поправка должна быть такая - "Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких поводах НЕ разрешать проводить референдумы мудрому и простому нариду Украины! НИКОГДА! "
29.07.2020 14:22 Відповісти
29.07.2020 14:22 Відповісти
+4
73% населения наголосуют. Аж страшно.
29.07.2020 14:28 Відповісти
29.07.2020 14:28 Відповісти
+2
Мабуть закон такий - що там і тисячі правок мало.
29.07.2020 14:18 Відповісти
29.07.2020 14:18 Відповісти
Коментувати
Будемо вирішувати чи відкривати ринок землі.
29.07.2020 14:18 Відповісти
29.07.2020 14:18 Відповісти
Мабуть закон такий - що там і тисячі правок мало.
29.07.2020 14:18 Відповісти
29.07.2020 14:18 Відповісти
Человек - полный идиот. Утром встаёт - ворчит, ложится спать - ворчит. Вечно всем недоволен, хрюкает, ненавидит всех. Говорят - характер.
29.07.2020 14:19 Відповісти
29.07.2020 14:19 Відповісти
А як це відповідає Конституції України?
Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы. Источник: https://censor.net/n3210756
29.07.2020 14:20 Відповісти
29.07.2020 14:20 Відповісти
Наверное, все правки - от ОПЗЖ Медведчука, Портнова и Кремля
29.07.2020 14:21 Відповісти
29.07.2020 14:21 Відповісти
главная поправка должна быть такая - "Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких поводах НЕ разрешать проводить референдумы мудрому и простому нариду Украины! НИКОГДА! "
29.07.2020 14:22 Відповісти
29.07.2020 14:22 Відповісти
Наридидиот
29.07.2020 14:46 Відповісти
29.07.2020 14:46 Відповісти
Взагалі-то, обізнані люди говорять, що через референдум можна будь-який закон протягти...
29.07.2020 15:31 Відповісти
29.07.2020 15:31 Відповісти
Я о том же. Что вложать на г+г в пустые головы то и наголосуют. Последние выборы как пример
29.07.2020 16:15 Відповісти
29.07.2020 16:15 Відповісти
Это будет самый фатальный закон для Украины.
29.07.2020 14:27 Відповісти
29.07.2020 14:27 Відповісти
73% населения наголосуют. Аж страшно.
29.07.2020 14:28 Відповісти
29.07.2020 14:28 Відповісти
По сути Порошенко неплохо с Вовком президентил,
Но и зегниды тоже приспосабливаются
29.07.2020 14:33 Відповісти
29.07.2020 14:33 Відповісти
до чого це? в яку це степь?
29.07.2020 14:38 Відповісти
29.07.2020 14:38 Відповісти
На...ера этот закон нужен, вам мало было референдумов в 2014 году???
29.07.2020 14:34 Відповісти
29.07.2020 14:34 Відповісти
Не дивно, що більше тисячі. Це ж "https://censor.net/news/3202817/rada_podderjala_v_pervom_chtenii_prezidentskiyi_zakonoproekt_o_referendume
https://censor.net/news/3202817/rada_podderjala_v_pervom_chtenii_prezidentskiyi_zakonoproekt_o_referendumeДивно інше - лише більше 1(!) тисячи. У мовний, здаесться, юільше 2-х було.
29.07.2020 14:43 Відповісти
29.07.2020 14:43 Відповісти
классная партия-одни поцседатели
и первые заместители поцседателей..
запутаться можно -кто деньги берет
29.07.2020 14:51 Відповісти
29.07.2020 14:51 Відповісти
- А куда мы идем?
- Свинью **@ть.
- А она даст?
- А кто вас, свиней спрашивать будет.
Вот такое народовластие.
29.07.2020 15:00 Відповісти
29.07.2020 15:00 Відповісти
овцам выбравших клоуна на трон, еще референдум, во будет цирк.
29.07.2020 15:52 Відповісти
29.07.2020 15:52 Відповісти
 
 