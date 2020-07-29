Данілов про пандемію COVID-19: Це перша біологічна війна, яка охопила весь світ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, який у березні бездоказово заявив, що новий коронавірус - "із секретної лабораторії", висловив думку, що пандемія COVID-19 є "біологічною світовою війною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

На його думку, "відбулася перша біологічна світова війна".

"Ми поки не можемо сказати, хто її, скажімо так, роздував, але це перша біологічна війна, вона охопила весь світ. Хто в цьому винен - ​​це питання другого ряду", - сказав Данілов, уточнивши, що на це питання "ми зараз не можемо дати відповідь, як це все сталося".

Секретар РНБО підкреслив, що в підсумку "страждає весь світ - це факт".

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Нагадаємо, наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2. LIGA.net веде хроніку, в якій зібрано головні новини про пандемію.

5 березня 2020 року Данілов заявив, що коронавірус "із секретної лабораторії".