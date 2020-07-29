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Новини Коронавірус і карантин
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Данілов про пандемію COVID-19: Це перша біологічна війна, яка охопила весь світ

Данілов про пандемію COVID-19: Це перша біологічна війна, яка охопила весь світ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, який у березні бездоказово заявив, що новий коронавірус - "із секретної лабораторії", висловив думку, що пандемія COVID-19 є "біологічною світовою війною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

На його думку, "відбулася перша біологічна світова війна".

"Ми поки не можемо сказати, хто її, скажімо так, роздував, але це перша біологічна війна, вона охопила весь світ. Хто в цьому винен - ​​це питання другого ряду", - сказав Данілов, уточнивши, що на це питання "ми зараз не можемо дати відповідь, як це все сталося".

Секретар РНБО підкреслив, що в підсумку "страждає весь світ - це факт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про прогноз щодо COVID-19: Розуміння є, але людей цифрами лякати не хочу

Нагадаємо, наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2. LIGA.net веде хроніку, в якій зібрано головні новини про пандемію.

5 березня 2020 року Данілов заявив, що коронавірус "із секретної лабораторії".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) РНБО (2293) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Як на мене - ось ця зброя для України страшніша...
Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир - Цензор.НЕТ 5408
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29.07.2020 14:27 Відповісти
+12
Биологическая война в Украине - это, когда особи вида гельминтов-паразитов управляют страной.
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29.07.2020 14:28 Відповісти
+6
Наверное пересмотрел российское телевидение
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29.07.2020 14:26 Відповісти
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Наверное пересмотрел российское телевидение
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29.07.2020 14:26 Відповісти
Всё больше Раю Богатырёву напоминает, к сожалению
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29.07.2020 14:35 Відповісти
Просто не похмелился.
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29.07.2020 14:39 Відповісти
Як на мене - ось ця зброя для України страшніша...
Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир - Цензор.НЕТ 5408
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29.07.2020 14:27 Відповісти
Убодобился москалям с их бреднями про мировой заговор.
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29.07.2020 14:27 Відповісти
Биологическая война в Украине - это, когда особи вида гельминтов-паразитов управляют страной.
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29.07.2020 14:28 Відповісти
Чемберлен (пардон, Данилов) - это голова!
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29.07.2020 14:28 Відповісти
Пустая.
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29.07.2020 15:08 Відповісти
Якщо людина робить висновок про війну, мала б назвати воюючі сторони.
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29.07.2020 14:28 Відповісти
Та сторона запустила вирус в другие стороны )))))
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29.07.2020 14:31 Відповісти
Там чути сморід лаптєй.
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29.07.2020 14:34 Відповісти
Понимаешь вся проблема в том что кацапы это манкурты обыкновенные что им сказали то они и делают. Я против кацапии по трем причинам забрали они у нас Крым, захватили Донбасс и принесли своей тупость много человеческих жертв.
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29.07.2020 14:38 Відповісти
Пора уже усвоить, что любой "громкий" террор в любой точке земного шара без рахи не обходится, а тем более, что это их тема: рецин, новичек..., ковид!

https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c У нас все ходы записаны (видео): рукожопые решили провести учения с применением бак. оружия в реальных условиях (использовав своих лохов, как подопытных) и похоже сильно спешили, т.к. не знали всех его "прелестей" по инкубации и заражению..., а когда поняли, что само собой этот вирус не остановится, то по тв сообщили, что мол авария на "векторе".
Аварии в совке и в рахе были всегда и про них никогда не сообщали, а наоборот засекречивали. -Потому как авария это одно, а использование -это совсем другое...
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29.07.2020 17:44 Відповісти
И эти клоуны сейчас у власти и ответственены за нацбезопасность
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29.07.2020 14:29 Відповісти
Его любезность была почти так же ошеломительна, как и грубость. Чего стоила одна его благодушная улыбка!
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29.07.2020 14:32 Відповісти
Всемирная война Z
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29.07.2020 14:32 Відповісти
Идиот..
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29.07.2020 14:35 Відповісти
Хуже,деятельный идиот.
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29.07.2020 14:42 Відповісти
на рахунок роботи даної"солодкої парочки"(Юрочкі с Прівєтом) на цЕнзорі :

оні счас усілєнно учат английский...

AP и The New York Times рассказали о российских фейках про коронавирус. Их распространяют сайты, связанные с бывшими сотрудниками ГРУ

Россия организовала кампанию по дезинформации о пандемии коронавируса через несколько англоязычных сайтов, связанных с бывшими сотрудниками военной разведки. Об этом написали https://apnews.com/3acb089e6a333e051dbc4a465cb68ee1 Associated Press (AP) и https://www.nytimes.com/2020/07/28/us/politics/russia-disinformation-coronavirus.html The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
По словам источников, к кампании по дезинформации причастно российское информационное агентство «Инфорос», которое управляет тремя сайтами: InfoRos.ru (имеет русско- и англоязычные версии), Infobrics.org и OneWorld.press (имеют только англоязычные версии). С конца мая до начала июля эти сайты опубликовали о пандемии более 150 материалов, часть из которых была направлена на «поддержку России и очернение США».
Внимание американских официальных лиц привлекли, в частности, статьи «США используют пандемию, чтобы навязать свое видение мирового порядка» (в ней процитировано заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США нагнетают конфронтацию в мире) и «Пекин считает COVID-19 биологическим оружием» (в ней приведены подозрения МИД Китая о том, что коронавирус в Ухань могли принести американские военные).
По словам источников AP и The New York Times, эти сайты действуют по схеме, схожей с отмыванием денег. Их статьи, написанные на хорошем английском языке и отражающие пророссийскую точку зрения, распространяются по другим сайтам, чтобы скрыть источник информации и повысить доверие к ней.
Кампания по дезинформации о коронавирусе вызывает беспокойство в США в преддверии выборов президента в ноябре, пишет AP. Источники агентства не связали напрямую дезинформацию о COVID-19 и президентские выборы, но издание отмечает, что некоторые публикации на InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press направлены против главного соперника Дональда Трампа, демократа Джо Байдена.
По версии американских властей, к кампании по дезинформации о коронавирусе причастны двое россиян - Денис Тюрин и Александр Старунский. Как пишет AP, раньше они занимали руководящие посты в агентстве «Инфорос». Издание называет их бывшими сотрудниками российской военной разведки (ГРУ) и утверждает, что они до сих пор имеют связи в ведомстве.
В 2018 году The Washington Post писал о связи агентства «Инфорос» с одним из подразделений ГРУ - войсковой частью № 54777, которая специализируется на ведении «психологической войны». В июне 2020 года проект EU DisinfoLab - некоммерческая организация, созданная для выявления фейков о Евросоюзе, - сообщила, что с агентством «Инфорос» связаны OneWorld.press и франкоязычный сайт ObservateurContinental.fr.
Издание OneWorld.press отвергло связи с ГРУ.
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29.07.2020 21:40 Відповісти
Дайте цьому Зеленому дебілу, підручник із історії... Де їх тільки беруть?
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29.07.2020 14:43 Відповісти
Я тоже не верю ни в какие панголины и летучих мышей. Больше верю в искусственное заражение всей планеты китайцами.
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29.07.2020 14:44 Відповісти
"Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не все равно:
«Удивительное рядом -
Но нам оно запрещено!»"

https://www.youtube.com/watch?v=t5TcSSRO6WY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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29.07.2020 14:54 Відповісти
Тут скорее "Песня о слухах".
Конкретно Данилов "раскопал коньячную струю".
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29.07.2020 15:01 Відповісти
Только совсем простые избиратели (Из большинства !) до сих пор не поняли ,что на волю вырвался рукотворный монстр. Может и случайно...... ,но разработка военная и это только начало!
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29.07.2020 15:04 Відповісти
Я бы сказал, что это не биологическая, а скорее психологическая война.
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29.07.2020 15:04 Відповісти
Психологическая война ведется правительствами всего мира, но никто не в состоянии сказать о ее цели. А цель есть - изучить предел влияния запугивания и террора власти на терпимость населения. Цель, кажется мне одна- до какого состояния моно довести толпу чтобы без бунта. А то, что вирус искусственного происхождения -это несомненно.Об этом говорит и то, что во всем мире никто не знает как с ним бороться, кроме советов носить грязные маски и стоять один от другого на расстонии полтора метра в магазине и прочих помещениях. А в транспорте можно олько сидеть. Вам , читающим это, не смешно?
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29.07.2020 16:02 Відповісти
Мне это давно смешно. С таким же успехом можно носить к примеру шапочки из фольги. От них по крайней мере будет меньше вреда чем от грязной и мокрой от пота маски. А она таковой становится буквально через десять минут в летнюю жару на улице.
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29.07.2020 16:49 Відповісти
Cui prodest?
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29.07.2020 15:06 Відповісти
а ось кому..
Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
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29.07.2020 15:28 Відповісти
биологическая.- Данилов и биология. / Данилов во время службы в СА наверняка слышал песню про издевательства над медведем: Мы е… медведЯ! Мы е…. медведЯ! Обому…..ля! Обому…ля.! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. сильно напрягал! Ж… сильно напрягал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! После службы в СА Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда.В биологии он понимает.
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29.07.2020 15:14 Відповісти
О! Хоть ветеринаром отработал. Это норм. А то все больше у нас "выдающиеся политики" после предыдущего места работы "мальчик/дефачка в школе". А все записи в трудовой делали мамы/папы. В Харькове, например, мером когда-то стал такой суперхозяйственник добкин. Его Гернес вписывал в штат ранее. А потом этот еврейский мальщик сам поверил в свое мировое преднаначение. Вот даже поехал на мАтАцикле в меры Киева, к памятнику Лебиди (см. клип). А тут она мише и говорит человечьим голосом - нах ты сюда приехал, пархатый, пиз*дуй нах. С таким лицом, короче, никто денех не даст.
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29.07.2020 15:37 Відповісти
Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд/Да что там разрабатывать, говорит ветеринар-секретарь Совета нацбезопасности и обороны : Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов
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29.07.2020 16:05 Відповісти
Вы серьезно воспринимаете слова этого "специалиста" про вакцину? Он вообще знает что такое вирус? Вы думаете, что вакцину можно создать, собрав бабло? А вот он действительно так думает. Не требуйте много от чела, которого избрал "нарід". Он тупой, недалекий, но типа "честный". Что Вы еще от него хочете? Чтоб давал результат? Так он ничего и никому не обещал. Утритесь.
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29.07.2020 16:13 Відповісти
назначивший Данилова на должность секретаря СНБО Коломойский гнида с юмором-вот вам , бараны-терпилы, ветеринар.
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29.07.2020 16:11 Відповісти
Психологическая война ведется правительствами всего мира, но никто не в состоянии сказать о ее цели. А цель есть - изучить предел влияния запугивания и террора власти на терпимость населения. Цель, кажется мне одна- до какого состояния моно довести толпу чтобы без бунта. А то, что вирус искусственного происхождения -это несомненно.Об этом говорит и то, что во всем мире никто не знает как с ним бороться, кроме советов носить грязные маски и стоять один от другого на расстонии полтора метра в магазине и прочих помещениях. А в транспорте можно олько сидеть. Вам , читающим это, не смешно?
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29.07.2020 16:05 Відповісти
Вот еще один спец по вирусам и кацапской конспирологии, вещающей про "мировую закулису". Послушаем Иго!
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29.07.2020 16:14 Відповісти
смеялісь долго презіденти..
Бразилии и США...
Бразилии -тот даже на протести
на улицу пошел..
Но вирусу начхать
с високой горки -
смеется президент иль
форумний дебил....... ))
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29.07.2020 21:48 Відповісти
Ну это НЕ первая биологическая мировая война....причем в одни ворота! Предыдущие были нами проиграны. И.... не последняя!!! Такова специфика....биоробототехники.
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29.07.2020 18:24 Відповісти
Чего потер все свои опусы? Восстановить для всенародного обозрения?
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29.07.2020 20:02 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/c/b/2/ecb2d423e2f8fdb9c8eeec7e9a15e834/original.jpgСекретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, який у березні бездоказово заявив, що новий коронавірус - "із секретної лабораторії", висловив думку, що пандемія COVID-19 є "біологічною світовою війною

 прохання лише уточнити фігурантів


ХТО
проти КОГО ?


звичайно привід війни відомий ..
для першої світової це було Вбивство ексгерцога Фердинанада,
тепер -загадкова поїздка Зе в Оман.. тоді все і почалося...
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29.07.2020 21:45 Відповісти
 
 