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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія закупила ліки для боротьби з коронавірусом на 63 млн євро, ними забезпечать близько 30 тис. пацієнтів із країн Євросоюзу

Єврокомісія закупила ліки для боротьби з коронавірусом на 63 млн євро, ними забезпечать близько 30 тис. пацієнтів із країн Євросоюзу

Європейська комісія підписала контракт із фармацевтичною компанією на поставку лікарського засобу "Ремдесівір" для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Veklury був першим дозволеним на рівні ЄС засобом для лікування COVID-19. З початку серпня і з метою задоволення негайних потреб партії Veklury будуть надані державам-членам та Великій Британії за координації та підтримки Комісії", - йдеться у заяві.

Комісія профінансує контракт на загальну суму 63 млн євро через механізм для надзвичайних ситуацій. Це забезпечить лікування приблизно 30 000 пацієнтів із вираженими симптомами COVID-19.

"Це допоможе покрити поточні потреби протягом наступних кількох місяців, забезпечивши при цьому справедливий розподіл на рівні ЄС на основі ключа розподілу з урахуванням порад Європейського центру запобігання та контролю захворювань", - пояснили в Єврокомісії.

Комісія також готує спільні закупівлі для подальших поставок ліків, які, як очікується, покриють додаткові потреби та поставки з жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія передала Україні 50 тис. капсул препарату для боротьби з COVID-19, - МОЗ

Автор: 

Єврокомісія (2182) карантин (18172) ліки (1333) Євросоюз (13648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А зеленский рассказал байку о реформах и зарплате медиков в свете оной, двести баксов, лохи, подавитесь
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29.07.2020 14:28 Відповісти
А нам? Х вам.
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29.07.2020 14:29 Відповісти
Слабонько, наші вже 60 млрд розхапали, а в нас нема 30 000 симптоматиків.
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29.07.2020 14:30 Відповісти
2000$ курс...
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29.07.2020 14:32 Відповісти
 
 