Водитель скорой, насмерть сбившей женщину на Харьковщине, был трезв, - полиция

60-летний водитель Renault скорой помощи прошел медицинское освидетельствование. Полиция изъяла записи с видеорегистратора авто.

Об этом журналистам сказал заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Олег Мережко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Водитель осмотрен. Проведено медицинское освидетельствование. Трезвый", - сказал Мережко.

По информации полиции, скорая ехала с пациентом в психиатрическую больницу в село Стрелечья Харьковского района.

"Скорая двигалась с проблесковыми включенными маячками, перевозили лицо в поселок Стрелечье, в психиатрическое учреждение", - сказал Мережко.

В Циркунах автомобиль насмерть сбил женщину. Пациент и водитель скорой не пострадали.

"В ходе осмотра изъято видео с видеорегистратора автомобиля скорой помощи, которое будет рассмотрено следователем, и назначена экспертиза", - пояснил он.

Напомним, 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода, она погибла на месте.

