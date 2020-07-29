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Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4
В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс утричі порівняно з початком червня.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 29 липня показник захворюваності на COVID-19 становив 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності - 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1650 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нагадали, що під час пандемії COVID-19, навіть в умовах послаблення карантину, слід відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити життя і здоров'я громадян.
Нагадаємо, станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становив 59,3 на 100 тис. населення.
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з них 1650 померло. 1650/64400=2,56% - це летальність. Не дуже відрізняється від вказаної у інформації -2,4%. Але: це по інфікованих виявлених. Інші, хто переніс ковід і не помітив не увійшли у степанівську статистику зовсім. Тобто летальність значно менша, може навіть вдесятеро. Гнать степашку поганою мітлою. Бо як ми бачимо ніхто із вищої влади загрозу вже всерйоз не сприймає. А от для рабів у них є лякалки степанова. Аби й далі мародерити на коронавірусі.
це звичайна мутація сезонного вірусу грипу
розводять весь Світ як лохів