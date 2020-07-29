Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4

В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс утричі порівняно з початком червня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 29 липня показник захворюваності на COVID-19 становив 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності - 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1650 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.



У Центрі нагадали, що під час пандемії COVID-19, навіть в умовах послаблення карантину, слід відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити життя і здоров'я громадян.

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Нагадаємо, станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становив 59,3 на 100 тис. населення.



