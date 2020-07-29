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Новини Коронавірус і карантин
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Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4

В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс утричі порівняно з початком червня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 29 липня показник захворюваності на COVID-19 становив 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності - 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1650 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, що під час пандемії COVID-19, навіть в умовах послаблення карантину, слід відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити життя і здоров'я громадян.

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Нагадаємо, станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становив 59,3 на 100 тис. населення.

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4 01
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4 02

Автор: 

карантин (18172) епідемія (218) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Уряд думає, що люди - причина поширення вірусу, а не ресурс для стримування цього поширення. Спостерігаємо. Бережемо себе.
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29.07.2020 14:35 Відповісти
хто би сумнівався. Я це передбачав відразу, як вам ЄС 1,5 лярда додаткових на "боротьбу" виділив...
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29.07.2020 14:42 Відповісти
А можно методику расчетов озвучить? Чтобы т.с. можно было бы убедится что это действительно так.
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29.07.2020 15:02 Відповісти
Скорее всего махлюют, это не заболеваемость, а только результат тестирования.
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29.07.2020 15:25 Відповісти
дебіл степанов і його команда придумали новий показник - захворюваність на сто тисяч населення (161 на 100 тис). Багато це чи мало? В одному мільйоні - десять по 100 тис. Множимо на сорок: 161Х400=64400
з них 1650 померло. 1650/64400=2,56% - це летальність. Не дуже відрізняється від вказаної у інформації -2,4%. Але: це по інфікованих виявлених. Інші, хто переніс ковід і не помітив не увійшли у степанівську статистику зовсім. Тобто летальність значно менша, може навіть вдесятеро. Гнать степашку поганою мітлою. Бо як ми бачимо ніхто із вищої влади загрозу вже всерйоз не сприймає. А от для рабів у них є лякалки степанова. Аби й далі мародерити на коронавірусі.
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29.07.2020 15:38 Відповісти
немає ніякої пандемії

це звичайна мутація сезонного вірусу грипу

розводять весь Світ як лохів
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29.07.2020 15:54 Відповісти
Мне кажется проблема просто в некомпетентности правительства. Во всех отраслях какие-то проходимцы и медицина не исключение. На этот коронавирус тестируют всех, кроме тех кто болеет. Человек с температурой сидит дома и по вайберу общается с врачом. И лишь если становится так плохо, что не чем дышать и дома оставаться уже нельзя, человека везут в больницу и там делают тест. А тех кто с ним контактировал конечно же не тестируют, а предлагают посидеть на самоизоляции и алгоритм как и в первом случае. При таком подходе весь этот "карантин" будет продолжаться годами.
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29.07.2020 16:25 Відповісти
"Отдельное спасибо - спонсору коронавируса укрзализнице!" Обещал им , свои обещания нужно выполнять!
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29.07.2020 16:38 Відповісти
 
 