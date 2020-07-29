Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу: "Поки що мені ніхто нічого не пропонував"

Перший президент України Леонід Кравчук відреагував на заяву нинішнього глави держави Володимира Зеленського про його можливу участь у переговорах стосовно Донбасу як керівника української делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Апостроф".

"Поки що мені ніхто нічого не пропонував", - заявив Кравчук.

За його словами, говорити про що-небудь поки зарано.

"Президент назвав мою кандидатуру. Особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс, скажуть, я буду думати, вирішувати", - зазначив він.

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Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.