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Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу: "Поки що мені ніхто нічого не пропонував"

Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу:

Перший президент України Леонід Кравчук відреагував на заяву нинішнього глави держави Володимира Зеленського про його можливу участь у переговорах стосовно Донбасу як керівника української делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Апостроф".

"Поки що мені ніхто нічого не пропонував", - заявив Кравчук.

За його словами, говорити про що-небудь поки зарано.

"Президент назвав мою кандидатуру. Особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс, скажуть, я буду думати, вирішувати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: На місце Кучми в ТКГ розглядається кілька кандидатур, включно з Резніковим і Кравчуком

Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Кравчук Леонід (546) Кучма Леонід (495) перемовини (3009) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+24
Ну цей здасть все що тільки можливо.
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29.07.2020 14:38 Відповісти
+14
и не надо. сиди **** комунячья дома, и не мозоль глаза людей.
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29.07.2020 14:40 Відповісти
+14
Таки да. Деменция деда не щадит, совсем кукухой двинулся.

Кравчук о своем возможном участии в переговорах по Донбассу: "Пока мне никто ничего не предлагал" - Цензор.НЕТ 4132
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29.07.2020 14:44 Відповісти
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Ну цей здасть все що тільки можливо.
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29.07.2020 14:38 Відповісти
Таки да. Деменция деда не щадит, совсем кукухой двинулся.

Кравчук о своем возможном участии в переговорах по Донбассу: "Пока мне никто ничего не предлагал" - Цензор.НЕТ 4132
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29.07.2020 14:44 Відповісти
Деменції там нема. Він завжди був сволотою.
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29.07.2020 14:47 Відповісти
Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу: "Поки що мені ніхто нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 4051Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу: "Поки що мені ніхто нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 4405http://polit.reactor.cc/post/1184318#comment4741357
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29.07.2020 16:02 Відповісти
На марксистську політекономіку набирали лише з деменцією.
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29.07.2020 14:55 Відповісти
Ще цього там не вистачало...
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29.07.2020 14:39 Відповісти
Лучше бы пороху предложили
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29.07.2020 14:39 Відповісти
ему только место в винницкой тюрме могут предложить за его мыролюбство и 144 безальтернативные реформы.
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29.07.2020 14:41 Відповісти
хай розгрібає..
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29.07.2020 14:46 Відповісти
Будет кто-то, не связанный с партией "Слуга народа". Это сделают совершенно посторонние лица, желательно, не из нашего района.. Кто-то из КГБ, типа Марчука.
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29.07.2020 14:40 Відповісти
Марчук - не самый плохой вариант в сравнении с этой проституткой.
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29.07.2020 14:44 Відповісти
Я бы все это КГБ-ФСБ-СБУ, кузницу кадров ЛНД-ДНР и Крыма, просто шлепнул бы у стенки, обязательно с Марчуком, который такой хитрый,такой умный, что аж страшно.
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29.07.2020 14:58 Відповісти
и не надо. сиди **** комунячья дома, и не мозоль глаза людей.
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29.07.2020 14:40 Відповісти
Новое Лицо!?
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29.07.2020 14:41 Відповісти
ага. со старыми дырками.
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29.07.2020 14:42 Відповісти
Петю давай !!!
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29.07.2020 14:43 Відповісти
100%..
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29.07.2020 14:44 Відповісти
А скока $$ хотелось шоб предложили??
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29.07.2020 14:43 Відповісти
молодость ))) в обмен на хитрость и изворотливость )))
если бы молодость знала
если бы старость могла
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29.07.2020 14:47 Відповісти
У этого старого козла мозги уже давно атрофировались...и глаза только купюры видят...и то если они в пачках и зеленого цвета..
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29.07.2020 14:44 Відповісти
в переговорах по Донбассу/ В театре статисты изображая волнующийся народ суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить.
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29.07.2020 14:44 Відповісти
Логично на эти переговоры от Украины назначить Путина. Хотя бы потому, что в команде Зеленского нет желающих благополучия в Украине, или даже хотя бы элементарных патриотов. Или просто у них благополучие - это что-то из личного.
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29.07.2020 14:45 Відповісти
ах вот так!))) возгордился?
хочешь чтоб рыбка золотая жабка с булавою
сама прискакала б к тебе...с шаурмой? )))
так не бывать этому))))
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29.07.2020 14:45 Відповісти
Кравчук этот старый, выживший из ума маразматик которому пора думать о вечном будет решать судьбу страны. Это равносильно, что поставить Медведчука с Сивохой. Сдаст Украину оптом.
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29.07.2020 14:46 Відповісти
О! Я ж вчора казала, шо цей олдфакєр замість рудого буде. Цей Зебіл ще гірший, ніж Кучма.
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29.07.2020 14:48 Відповісти
старе бездарне пердало, яке просрало Чорноморський флот
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29.07.2020 14:49 Відповісти
Кравчука надо лишить всех для начало всех государственных наград от имени Украины на участие в ОПГ под названием кп ссср которая убила миллион людей
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29.07.2020 14:51 Відповісти
Странно что Кравчук не хочет поехать у Будапешт где он сдал ядерное чтобы потребовать выплнить договоренности там подписанные. Все что нужно знать о мировом порядке ето то что главный в етом мире тот кто имеет ядерную дубинку и деньги. А бумажками вы можете жопу подтереть. Вот и вся ваша дерьмократия.
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29.07.2020 14:58 Відповісти
тебе ще там тільки не хватало.....
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29.07.2020 14:59 Відповісти
Медвечуковська прислуга... Скоро з нашої сторони будуть ті самі люди, що із кацапської?
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29.07.2020 15:02 Відповісти
Как в фильме: ,..в твоем доме будет играть музыка,но ты ее не услышишь. Грустно,но все идет к этому.
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29.07.2020 15:11 Відповісти
Шош такое ? Никто ничего не предлагает? Та поставьте старому клистир и дайте выпить хины. Ему к земле надо привыкать, а он всё про политику.
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29.07.2020 15:07 Відповісти
Цей старий комуняцький мотлох давно вже дошки має готувати, а не бігати по телеефірах, а тим паче милитися в ТКГ
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29.07.2020 15:08 Відповісти
А как у Кравчука со здоровьем,пусть сначала анализы сдаст.Кучме ,понятное дело,нужно было переседеть в ТКГ пока подзабудется дело Гонгадзе,иначе нафиг оно б ему было надо, работа нервная,нужно подписи ставить,такщо Леонид Макарович краще займайтеся онуками,без вас якось владнается...
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29.07.2020 15:08 Відповісти
Кучма пересидел в ТКГ пока его зятёк с московитами не утряс вопросы по своему бизнесу в Параше. Торгует на крови, мразь.
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29.07.2020 15:33 Відповісти
Повії, а тим більше політичні, такі, як Кравчук, завжди затребуваний товар і не важливий їх вік, бажаючі завжди знайдуться. Питання ціни.
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29.07.2020 15:14 Відповісти
а бедосик сказал что "идут переговоры с кравчуком2 от пздло вонючее
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29.07.2020 15:16 Відповісти
кравчук вже давно замочений в нафталіні..
чим він допоможе Україні ?
нормального президента з його допомогою ми вже позбулись.
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29.07.2020 15:24 Відповісти
Украине ни чем. А вот своим детям и внукам поможет. Материально. Деньги не пахнут. Для него.
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29.07.2020 15:32 Відповісти
Такой он и сякой, но ка.цапы всё-таки знают, что он их обдурит по-любому. Они его считают сильно хитромудрым, поэтому уши навострят. В этом наш минус.
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29.07.2020 15:28 Відповісти
В 86 лет стоит радоваться каждому наступившему дню. Проводить больше времени с правнуками.
Нужно отказываться, Леонид Макарович! Даже если предложат.)
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29.07.2020 15:28 Відповісти
Однажды Пятачок решил пойти в журналисты. Его приняли и первым заданием
ему дали взять интервью у Снежного человека. Взял диктофон и ушел. И
пропал. Пошел Вини Пух на поиски Пятачка. Нашел пещеру и около нее
Пятачка с порванным ртом и рядом диктофон. Включает диктофон и слышит
диалог:
- Простите, это вы будете Снежный Человек?
- Да, я.
- Извините, а можно у вас взять интервью?
- Да, бери.
- Ой, это же не интервью!
- Бери, бери.
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29.07.2020 15:29 Відповісти
Ооооо, всплыло г..но. Из хатынки в Швейцараа вещает? Как сдол ЯО так и сдаст Украину. Как продал Черноморское пароходство, так и Украину продаст, эта старая сволочь.
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29.07.2020 15:30 Відповісти
Цікаво, а Янукович також є в цьому "списку кандидатів"?
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29.07.2020 15:36 Відповісти
та нахер ты еще там нужен
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29.07.2020 15:41 Відповісти
Зеленский хочет купить участие Кравчука в "минской ТКГ" за установление персональной президентской надбавки к пенсии.
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29.07.2020 15:47 Відповісти
двух колесную тачку нах.
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29.07.2020 15:49 Відповісти
Для повноти не вистачає там старого маразматіка. Там і Кучми, який здав ядерну зброю в обмін на папер для туалету вистачало.
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29.07.2020 15:49 Відповісти
З ядерною зброєю там не так однозначно. Україна не мала (і не має дотепер) механізмів та інструментів до її підтримання та використання. Не повторюйте цю глупоту необізнаної черні (наріда).
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29.07.2020 16:08 Відповісти
Ти такий вже великий гуру з підтримання ядерної зброї? Не кизди краще, йолупе, ти лайно дурне, бо спеціалисти краще тебе знають, що віддала Україна за безцінь (які ядерні матеріали та технології) і тим повністю роззброїлась перед ворогами в обмін на якісь "гарантії" безглузді. Забув, що українські спеціалисти ще багато років підтримували "Сатану" на бойовому чергуванні в рашці?
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29.07.2020 20:57 Відповісти
"Глава государства", как обычно, пиз*дит, как дышит. Потому ничего удивительного. Ему холуйятник имел в виду готовый к демонтажу памятник Щорсу на бульваре Шевченко. Его лепили с Кравчука. Имелось в виду, что повезут в Минск памятник.
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29.07.2020 16:06 Відповісти
Леонiд Макарович видатний винахiдник який винайшов "кравчучку" i економiст, який доказав можливiсть роками iснувати на зарплату 7 доларiв. Вiн саме та особистiсть яка мусить бути на цих переговорох.
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29.07.2020 16:18 Відповісти
Економіст в нього була минула дружина, дуже непогана жіночка, а він був секретарем ЦК по ідеології і не самим поганим чоловіком. Але пердизиденська мантія і гетьманська булава скурвили цю людину зовсім, і він таких скурвлений не один, а всі, що були при владі без ніяких винятків.
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29.07.2020 21:05 Відповісти
я не дочекаюсь коли вже цій комуняцькій падлі кравчучку на могилі поставлять !
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29.07.2020 16:30 Відповісти
зельц совсем уху поел? этот комуняка сдаст Украину гнидам из рашки
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29.07.2020 16:49 Відповісти
господи. 86 років маразматику. який з нього толк?
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29.07.2020 17:15 Відповісти
Його до стінки ставить треба.
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29.07.2020 17:24 Відповісти
Дідусь, пішов ти в сраку, ти вже зробив свою справу ядерного роззброєння України, то не п"зди вже комуняцька курва.
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29.07.2020 20:50 Відповісти
Читаешь историческую хронику от ... любого историка, будь то Соловьев или Карамзин, везде и всегда масковиты тянули резину на переговорах, чуть что-- "отправились во-своясе, ни о чем не договорившись" и так много десятилетий... Надо Кравчуку с зелей на ночь прочесть.
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02.08.2020 10:02 Відповісти
 
 