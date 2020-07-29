Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу: "Поки що мені ніхто нічого не пропонував"
Перший президент України Леонід Кравчук відреагував на заяву нинішнього глави держави Володимира Зеленського про його можливу участь у переговорах стосовно Донбасу як керівника української делегації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Апостроф".
"Поки що мені ніхто нічого не пропонував", - заявив Кравчук.
За його словами, говорити про що-небудь поки зарано.
"Президент назвав мою кандидатуру. Особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс, скажуть, я буду думати, вирішувати", - зазначив він.
Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.
Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.
"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.
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если бы молодость знала
если бы старость могла
хочешь чтоб
рыбка золотаяжабка с булавою
сама прискакала б к тебе...с шаурмой? )))
так не бывать этому))))
чим він допоможе Україні ?
нормального президента з його допомогою ми вже позбулись.
Нужно отказываться, Леонид Макарович! Даже если предложат.)
ему дали взять интервью у Снежного человека. Взял диктофон и ушел. И
пропал. Пошел Вини Пух на поиски Пятачка. Нашел пещеру и около нее
Пятачка с порванным ртом и рядом диктофон. Включает диктофон и слышит
диалог:
- Простите, это вы будете Снежный Человек?
- Да, я.
- Извините, а можно у вас взять интервью?
- Да, бери.
- Ой, это же не интервью!
- Бери, бери.