В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ

ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости среди молодежи в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил Ханс Клюге, европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения.

Клюге отметил, что властям нужно больше общаться с молодежью, ведь в Европе зафиксирован рост числа инфицированных среди молодежи.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", - отметил представитель ВОЗ.

По словам Клюге, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир столкнулся с "одной большой волной" коронавируса, которая будет то ускоряться, то замедляться, - ВОЗ