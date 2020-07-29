2 380 14
В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ
ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости среди молодежи в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил Ханс Клюге, европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения.
Клюге отметил, что властям нужно больше общаться с молодежью, ведь в Европе зафиксирован рост числа инфицированных среди молодежи.
"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", - отметил представитель ВОЗ.
По словам Клюге, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками".
Пусть чернож*пый гоменид Гейбреисус донесет до европейской молодежи, что маски одеты для того, чтобы не целовались, перчатки rезиновые надеты для того, чтобы не обнимались, а сексом лучше вообще не заниматься, а поступать, как Кива в Верховной Раде.
Одной из целей ношения масок является снижение рождаемости белой расы, а вы что думали?
Зачем европейцам плодиться, им африканцев завезут, их в Африке много, и нет заражения макароновирусом.
Що мав на увазі цей клюге? Скільки хворих із молодих попали в лікарню? Скільки померло і які в померлих були аномалії? Без цих подробиць висер клюге - висер засранця із гівняної воз.