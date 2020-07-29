УКР
Новини Коронавирус и карантин
В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ

ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости среди молодежи в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил Ханс Клюге, европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения.

Клюге отметил, что властям нужно больше общаться с молодежью, ведь в Европе зафиксирован рост числа инфицированных среди молодежи.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", - отметил представитель ВОЗ.

По словам Клюге, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир столкнулся с "одной большой волной" коронавируса, которая будет то ускоряться, то замедляться, - ВОЗ

ВОЗ (775) Европа (2015) карантин (18172) молодежь (132) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
+4
Ага. И все безсимптомные
29.07.2020 14:54 Відповісти
+2
29.07.2020 14:54 Відповісти
+2
29.07.2020 14:55 Відповісти
звісно, потрібно презерватив натягати!
29.07.2020 14:46 Відповісти
Родителям раньше надо было, а теперь если только на голову...
29.07.2020 14:51 Відповісти
29.07.2020 14:54 Відповісти
ну таки короновирусные вечеринки - когда собираются толпой с одним заражённым . скидываются деньгами и тот кто первый заразился из собравшихся тот и выиграл ни кто не отменял.
29.07.2020 14:46 Відповісти
Живи быстро, умри молодым!
29.07.2020 14:54 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2020 14:55 Відповісти
29.07.2020 17:02 Відповісти
Ага. И все безсимптомные
29.07.2020 14:54 Відповісти
Это от секса, половым путем, факт.
Пусть чернож*пый гоменид Гейбреисус донесет до европейской молодежи, что маски одеты для того, чтобы не целовались, перчатки rезиновые надеты для того, чтобы не обнимались, а сексом лучше вообще не заниматься, а поступать, как Кива в Верховной Раде.

Одной из целей ношения масок является снижение рождаемости белой расы, а вы что думали?
Зачем европейцам плодиться, им африканцев завезут, их в Африке много, и нет заражения макароновирусом.
29.07.2020 14:55 Відповісти
А Зєлєнскій сказал што наабарот...
29.07.2020 15:01 Відповісти
Што - наабарот?
29.07.2020 15:20 Відповісти
А в этом шо-то есть: Африка - в зеленой зоне.
29.07.2020 15:24 Відповісти
Молодёжь расслабилась.
29.07.2020 15:17 Відповісти
в Европе зафиксирован рост числа инфицированных среди молодежи. Источник: https://censor.net/n3210768

Що мав на увазі цей клюге? Скільки хворих із молодих попали в лікарню? Скільки померло і які в померлих були аномалії? Без цих подробиць висер клюге - висер засранця із гівняної воз.
29.07.2020 15:24 Відповісти
 
 