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Кабмін виділив 10,4 млн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабмін виділив 10,4 млн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабінет міністрів України виділив 10 млн 434 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військових і 14 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, членам родини загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 тис. 27 грн.

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Кабмін (14150) допомога (8442) Антитерористична операція (6637)


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помощи членам семей трех погибших военных и 14 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) - цитата

это даже не капля в море... это скупая слеза
нужно вспомнить всех...(вернее - не забыть никого!)
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29.07.2020 14:51 Відповісти
А чего только троим погибшим? По какому принципу отбирали? Денег мало? А ремонт президентской резиденции в Конче -Заспе обязательно было делать? А гонять самолёты за нашими туристами - это нормально? А оплачивать жильё депутатам - миллионерам деньги есть? Твари, не "слуги"....Чтоб вам поперёк горла стали все личные блага и привилегии за счёт воинов - героев....За счёт погибших,за счёт раненых, за счёт воюющих на передовой героев....
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29.07.2020 15:03 Відповісти
пиар перед выборами, а закон слабо принять, что бы бабло автоматично выдавалось, а не с пиаром цирка.
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29.07.2020 15:48 Відповісти
 
 