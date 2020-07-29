Россия планирует расширить перечень санкций против Украины
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает введение новых экономических ограничений в отношении Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.
Кроме того, на Центральный банк РФ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.
