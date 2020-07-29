УКР
Новини Санкции России против Украины
Россия планирует расширить перечень санкций против Украины

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает введение новых экономических ограничений в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.

Кроме того, на Центральный банк РФ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

+57
давайте-давайте! и сделайте уже наконец платные визы с очередями в посольство рф для нашей ваты, мы еще спасибо скажем!!!
29.07.2020 15:00 Відповісти
+32
Россия планирует расширить перечень санкций против Украины - Цензор.НЕТ 4566
29.07.2020 14:59 Відповісти
+26
Yes! Давно слід.

Пропоную повну блокаду, заборону на в'їзд та розрив дипстосунків.
29.07.2020 15:03 Відповісти
Россия планирует расширить перечень санкций против Украины - Цензор.НЕТ 4566
29.07.2020 14:59 Відповісти
давайте-давайте! и сделайте уже наконец платные визы с очередями в посольство рф для нашей ваты, мы еще спасибо скажем!!!
29.07.2020 15:00 Відповісти
Что же делать, что делать.... Надо вот что, запретить на передовой камуфляж. Что за мода "милитари", не наш метод. Надо что-то яркое, цветастое и молодежное. Веселые мирные цвета.
29.07.2020 15:01 Відповісти
розаває в самий раз...
29.07.2020 15:18 Відповісти
😱🤢🤡🎪«Янелох « - лох ! Путлер в очередной раз кинул
29.07.2020 15:02 Відповісти
Yes! Давно слід.

Пропоную повну блокаду, заборону на в'їзд та розрив дипстосунків.
29.07.2020 15:03 Відповісти
Вряд ли теперь мы выживем...
29.07.2020 15:05 Відповісти
це ти про що, російсько мовна щелепа ???
29.07.2020 15:34 Відповісти
Рагулёк западенский, жаль тебя, но научить понимать иронию невозможно.
29.07.2020 15:42 Відповісти
О боже, что теперь делать, как дальше жить?!!!))
29.07.2020 15:07 Відповісти
Россия планирует расширить перечень санкций против Украины - Цензор.НЕТ 9405
29.07.2020 15:09 Відповісти
Шеф дает Зе и его команде последнюю возможность реабилитироваться....
29.07.2020 15:21 Відповісти
жЫть...
29.07.2020 15:11 Відповісти
Не сдерживайте себя! Если наше говенное правительство не способно разорвать с вами фашистами отношения, то хоть так... Пусть вату порвет...
29.07.2020 15:14 Відповісти
таки да! давно пора, наш сраний уряд пять років звиздів - "остаточне прощавай"!
29.07.2020 15:21 Відповісти
установление запрета на прием платежным агентом денежных средств ?? Це вони кого карають, своїх громадян?
29.07.2020 15:15 Відповісти
Россия планирует расширить перечень санкций против Украины - Цензор.НЕТ 1661
29.07.2020 15:16 Відповісти
это предупреждение олигархам в Украине, что им в мордоре будут зажимать фаберже. чтобы они так же активнее давили на власть. ведь практически ВСЕ олигархи в Украине имеют в мордоре свой гешефт.
29.07.2020 15:17 Відповісти
Налякали бабу товстим членом.
29.07.2020 15:17 Відповісти
Хіба ж Путін товстий??
29.07.2020 15:19 Відповісти
тебе вже нічим не налякаєш!
29.07.2020 15:36 Відповісти
Коти, крім того, що паскудять в під'їздах, цим, звично, займаються і тут.
29.07.2020 16:46 Відповісти
Отделяйте Крым от Украины- перекопайте перешеек судоходным каналом.
29.07.2020 15:18 Відповісти
А это идея.Если что, потом мост построим.
29.07.2020 15:36 Відповісти
Нужно 3 млрд долларов и 100% россия будет идти на провокации и запугивания вплоть до военного захвата канала.
29.07.2020 17:40 Відповісти
От бл..., шо ж робити, а я планував відпочити і позагарати на білосніжних пляжах моря Лаптєвих...
29.07.2020 15:22 Відповісти
Ты вот не шути сгоряча. А то рамзанка дыров тебе в свой банк не возьмет твоих денех. Наплачешься потом бл*я.
29.07.2020 15:41 Відповісти
Повністю заборонити перевод коштів в Україну )(уйло не може.
Бо як же воно тоді буде спонсорувати своїх терористів в Україні.
29.07.2020 15:30 Відповісти
в них спільний кордон з лугандонією!
29.07.2020 15:35 Відповісти
За что мы ведь вроде с ними не воюем))))))
29.07.2020 15:35 Відповісти
Так это они проституткин фэйс делают на фоне позиции "там нас нет". Типа государство мокша является типа "третьей стороной". А мокшане/эрзя/мордва/водь/вепсы настолько тупы, что постоянно заблукивают через границу. Причем тувинцы еще и с танками.
29.07.2020 15:45 Відповісти
Что за страна эта росия? Захватили у нас Крым и еще против нас вводят санкции!
29.07.2020 15:50 Відповісти
Наши импотенты не смогли ввести санкции против мордора,так хоть орки введут с "той стороны".А нашим вечный позорище
29.07.2020 15:57 Відповісти
Со страной-агрессором РФ,виновной в убийстве десятков тысяч украинцев надо вводить строгий визовый режим, только тогда я поверю,что власть действительно проукраинская и заботится об интересах Украины, как государства.
29.07.2020 16:10 Відповісти
ЛЮБОЕ уменьшение сотрудничества с Расией - на пользу Украине!
29.07.2020 16:17 Відповісти
Кацапи ****.... в перекладі на англ. - No comments
29.07.2020 16:32 Відповісти
ну ура! еще границу закрыть не забудьте,чтобы не воняло
29.07.2020 16:44 Відповісти
Смішні якісь санкції-- Краще б платні візи ,закриття кордону на 100 років, припинення зв'язку і забути про Україну А так... то дитячі забавки
29.07.2020 17:57 Відповісти
Накрылся мой банковский счет в Урюпинске
29.07.2020 18:32 Відповісти
Потрібно адекватно реагувати на ці санкції - заборонити вільний обіг валюти країни-агресора на теренах України, бо вона неконтрольована ніким. Бо це вже повний пиз"ець, щоб рублі використовувалися як платіжний засіб в українських банках, це просто зрада державі і економічна диверсія..
29.07.2020 20:46 Відповісти
 
 