Россия планирует расширить перечень санкций против Украины

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает введение новых экономических ограничений в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.

Кроме того, на Центральный банк РФ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

