Кабмін схвалив план розвитку України в "постпандемічний період": зростання економіки з 2021 року, долар по 29 гривень

Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови про прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 29 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, прогноз містить ґрунтовний аналіз економічних проблем попередніх років та очікування на наступні роки. Він наголосив, що великі очікування від приватизації.

Згідно з пояснювальною запискою, починаючи з 2021 року в Україні передбачається поступове прискорення економічного зростання та "формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку". Зазначається, що в постпандемічний період цьому мають сприяти реформи, а також держпідтримка бізнесу та виробництв.

Крім того, в документі зазначено, що мінімальна заробітна плата у 2021 році становитиме від 6000 до 6500 гривень, у 2022 році - 6700 гривень, у 2023 році - 7176 гривень.

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В уряді вважають, що у 2021 році зростання ВВП буде на рівні 4,6%, у 2022-му - на рівні 4,3%, у 2023-му - на рівні 4,7%. Орієнтовний курс очікується на рівні 29-29,8 гривні за долар.

Зазначається, що на ймовірність показників впливає те, чи буде друга хвиля коронавірусу та відповідного запровадження карантину.