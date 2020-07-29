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Новини
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Кабмін схвалив план розвитку України в "постпандемічний період": зростання економіки з 2021 року, долар по 29 гривень

Кабмін схвалив план розвитку України в

Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови про прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 29 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, прогноз містить ґрунтовний аналіз економічних проблем попередніх років та очікування на наступні роки. Він наголосив, що великі очікування від приватизації.

Згідно з пояснювальною запискою, починаючи з 2021 року в Україні передбачається поступове прискорення економічного зростання та "формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку". Зазначається, що в постпандемічний період цьому мають сприяти реформи, а також держпідтримка бізнесу та виробництв.

Крім того, в документі зазначено, що мінімальна заробітна плата у 2021 році становитиме від 6000 до 6500 гривень, у 2022 році - 6700 гривень, у 2023 році - 7176 гривень.

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В уряді вважають, що у 2021 році зростання ВВП буде на рівні 4,6%, у 2022-му - на рівні 4,3%, у 2023-му - на рівні 4,7%. Орієнтовний курс очікується на рівні 29-29,8 гривні за долар.

Зазначається, що на ймовірність показників впливає те, чи буде друга хвиля коронавірусу та відповідного запровадження карантину.

Автор: 

Кабмін (14150) план (170) економіка (934) мінімальна зарплата (305)


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Топ коментарі
+9
зебильные животные сделали нас беднее
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29.07.2020 15:03 Відповісти
+5
Зеленскому и Шмыгалю надо объяснить, что рост экономики - увеличение объёма выпуска товаров и услуг, а не девальвация гривни.
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29.07.2020 15:08 Відповісти
+4
Шел 30-й год независимости Украины. И опять на повестке дня вопрос спасения економики Украины правительство решило что нужно что то еще продать (прихватизировать) государственное.
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29.07.2020 15:07 Відповісти
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Давай доллар по 35
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29.07.2020 15:02 Відповісти
ну тоді вже по 53!
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29.07.2020 15:57 Відповісти
А чего не с 2050го?
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30.07.2020 01:13 Відповісти
Крч всё ясно
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29.07.2020 15:03 Відповісти
зебильные животные сделали нас беднее
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29.07.2020 15:03 Відповісти
Ох как не ожидано ? Зе и компания это потерянное время для Украины, что тут не понятно ?
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29.07.2020 15:15 Відповісти
Экономическая политика сводится к примитивным вещам - ослабеваем гривну а там что будет
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29.07.2020 15:06 Відповісти
Шел 30-й год независимости Украины. И опять на повестке дня вопрос спасения економики Украины правительство решило что нужно что то еще продать (прихватизировать) государственное.
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29.07.2020 15:07 Відповісти
Зеленскому и Шмыгалю надо объяснить, что рост экономики - увеличение объёма выпуска товаров и услуг, а не девальвация гривни.
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29.07.2020 15:08 Відповісти
Как говорится в книге по экономике есть интенсивное развитие производства за счёт научных достижений а есть экстенсивное за счёт расширения производственных мощностей. Тоесть они не думают об увеличении производительности труда
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29.07.2020 15:12 Відповісти
у них проблема другая, кому угодить, Коломойскому или Ахметову, так глобально некогда мыслить
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29.07.2020 15:22 Відповісти
Зачем вообще дэбилу что-то объяснят ? В чем смысл ?
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29.07.2020 15:13 Відповісти
Доллар будет по 73 ! Сколько дэбилов , и по том и доллар
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29.07.2020 15:08 Відповісти
досягнення за 30 років промо жах - на вулицях Чикаго віддихає, до медицини не сунься без мішка з грішми, на кладовищі поховати - і то з торбою по світу підеш.....от 3,14-рі, а таке процвітання в 1990 році обітцяли...
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29.07.2020 15:10 Відповісти
Кто тебе обещал ? Так с них и спрашивай . Что именно ты сделал ? За обещалноков голосовал?
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29.07.2020 15:12 Відповісти
та ходили герої по площі Незалежності в м. Києві в 1990 та розказувала яка буде багатою Україна, за переваги капіталістичного життя ратували....попалися б мені вони зараз, в пику би заїхав добре....і мабуть не тільки я....
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29.07.2020 22:27 Відповісти
Чтобы Украина догнала хотя бы балтийские страны по уровню ВВП ей нужны не инвестиции в виде бабла а современные технологии
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29.07.2020 15:14 Відповісти
Но где их взять и кто будет ими управлять ? Надо с людей начинать и инвестировать в человеческий капитал
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29.07.2020 15:18 Відповісти
Украина должна заниматься промышленным шпионажем. Есть такая спецслужба - служба внешней разведки Украины
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29.07.2020 15:21 Відповісти
Кабмин одобрил план развития Украины в "постпандемический период": рост экономики с 2021 года, доллар по 29 гривен - Цензор.НЕТ 2616
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29.07.2020 15:19 Відповісти
з оранжевих ще з 1990 потрібно починати...довели 3,14-ри Україну до боргів, а народ до зубожіння
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29.07.2020 22:28 Відповісти
тебе лет сколько?
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29.07.2020 22:36 Відповісти
всі мої....
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29.07.2020 22:45 Відповісти
доллар 30, а к весне 100, пусть овцы, выбравшие клоуна на трон, радуются.
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29.07.2020 15:45 Відповісти
вівцями ми були ще в 1990, коли запроданців послухали....
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29.07.2020 22:29 Відповісти
не "мы" а "вы". причем как были вы овцами которым нужен поводырь в лице компартии так и остались
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29.07.2020 22:37 Відповісти
для "не вас" - 350 партій в Україні зареєстровано для овець, щоб від виборів до виборів міняти ті, які надоїли народу...однак толку від них як з цапа молока, хоча від молока цапа приплод є, а від цих тільки гнилі помідори...
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29.07.2020 22:44 Відповісти
ты совкодрочер что ли? коммуняка небось бывший? или наоборот из поколения пепси который в совке ни лня не жил но точно знает как там было зашибись?
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29.07.2020 22:46 Відповісти
а ти мабуть з нових українців, які поприхватизовували все що можна, та байки народу розказуєте...дивись, а то і подавитись можна....
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29.07.2020 22:53 Відповісти
я просто из украинцев. я родился и вырос до 18 лет в совке. и точно не жалею ни грамма о том что случилось в 1990-1991 годах.
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29.07.2020 23:16 Відповісти
я думаю....як то можна жаліти, при совку достатки від посади залежали, скинуть з посади - амба достаткам, а тут нині все до рук прилипло....своє власне, а народу - томас....хай бавиться....
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29.07.2020 23:18 Відповісти
та й до того ж, хоч достатки партбосів та директорів при совку від посад залежали, але рипатись від народу не можна було, а нині різниця між статками олігархів і їх прислугою, з одного боку, та, з другого, народу - це прірва....
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29.07.2020 23:29 Відповісти
Таки главный маяк - чем дороже доллар - тем дешевле жизнь!
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29.07.2020 16:14 Відповісти
та ваще зачем мелочиться давай долар по 129 грн пфф..зеленые берега и кисельные дома
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29.07.2020 17:35 Відповісти
Сволочи зеленые вы доживите до 2021 года тогда и говорите
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29.07.2020 23:31 Відповісти
 
 