Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил ситуація контрольована, хворих на COVID-19 немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це він повідомив президенту України Володимиру Зеленському на нараді в середу.

Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

"Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.