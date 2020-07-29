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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС

Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил ситуація контрольована, хворих на COVID-19 немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це він повідомив президенту України Володимиру Зеленському на нараді в середу.

Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

"Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) обстріл (29128) перемир’я (994) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+18
Убитых и раненых нет или запретили о них сообщать?
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29.07.2020 15:06 Відповісти
+18
С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3972
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29.07.2020 15:14 Відповісти
+15
Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Источник: https://censor.net/n3210775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А що таке системне і несистемне порушення вогню?
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29.07.2020 15:07 Відповісти
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Очевидно Петрові перемир`я були більш мирні і патріотичні
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29.07.2020 15:08 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25373638.html Різниця є

С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 9218А тепер у зелених опініон, простигосподи, мейкерів збурилося цунамі - «А що ваш Порошенко кращим був?». Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.

Але, як то йдеться у одному відомому анекдоті, є нюанс.

Диви, продажний green cattle, яка *****:

1. Порох оголошував режим припинення вогню, знаючи, що росія (а він не боявся називати росію ворогом, на відміну від сцикливого артикля), не буде виконувати рівно *****. Це був дипломатичний жест для західної антипутінської коаліції - дивіться, Україна готова до мирної реінтеграції Донбасу, але, на жаль, агресор продовжує ескалацію.

2. Враховуючи фактор російської генетичної підлості, Порох лишав нашим військам право на вогонь у відповідь.

3. Права на розвідку і контр-снайперські операції взагалі ніхто не забирав. Наші коптери літали, наші хлопчики стріляли. І українські реби за спиною наших ніхто не ставив (*****, який тільки сюр).

4. Будь-який обстріл з боку окупантів припинявся дуже потужним вогнем зі сторони ЗСУ, про що я з насолодою читав на сепарських ресурсах - там таке виття і стогін стояли, що аж тиск вирівнювався.

Так от.

Те, що зараз творить режим зеленського - це не перемир'я. Це стриножування власної армії і відверта капітуляція. Уже не спідтишка, не поволеньки, а пряма і цілеспрямована.

На жаль. На превеликий жаль(((

https://www.facebook.com/umniyyar/posts/4054588747947078 Ярослав Матюшин
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29.07.2020 15:16 Відповісти
Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.



А також у 2014, 2016, 2017, 2018 та 2019.
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29.07.2020 16:49 Відповісти
Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 2620
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30.07.2020 06:27 Відповісти
С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 888
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29.07.2020 15:10 Відповісти
Убитых и раненых нет или запретили о них сообщать?
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29.07.2020 15:06 Відповісти
Треба ж приєднати Україну до росії, бо вже білий прапор видно.
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29.07.2020 15:42 Відповісти
"В Марьянке Донецкой области в результате обстрела получил ранение мирный житель. Это произошло через13 часов после объявленного всеобъемлющего режима прекращения огня."
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29.07.2020 15:55 Відповісти
Это неправильное освещение процесса перемирия.
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29.07.2020 16:01 Відповісти
Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Источник: https://censor.net/n3210775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А що таке системне і несистемне порушення вогню?
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29.07.2020 15:07 Відповісти
Ну типа одиночное или очередями
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29.07.2020 15:08 Відповісти
А это когда кого-то подстрелят, а он будет счастлив, что его подстрелили в рамках внесистемной стрельбы.
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29.07.2020 15:10 Відповісти
Це "пил в очі " українцям . Буцім то кацапня раніше , відкривала вогонь - по якійсь системі ! .
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29.07.2020 15:12 Відповісти
Ну это как десять раз в день по 100 грамм это единичные случаи, а литра за час, это системный запой.
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29.07.2020 15:13 Відповісти
Ему этого мало

Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 7118
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29.07.2020 15:28 Відповісти
а це коли 28-го було 12 обстрілів, а повідромили про три "несистемних".
От така "зелена статистика" від трускавецького університету.
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29.07.2020 15:51 Відповісти
Вот полный отчёт от ОБСЕ:

Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 1684
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30.07.2020 06:35 Відповісти
С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 1072
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29.07.2020 15:08 Відповісти
С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3972
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29.07.2020 15:14 Відповісти
...хомяк, если перенести передний край на правый берег - их вообще не будет, подскажи своему гавнокомандующему... Или это он тебе прикажет?
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29.07.2020 15:10 Відповісти
Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 1448
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29.07.2020 15:30 Відповісти
Його налякала Федина, треба яйцем викачувати.
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29.07.2020 15:45 Відповісти
Читайте подробности о чвк в Минске
https://www.belta.by/incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-chastnoj-*******-kompanii-400470-2020/
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29.07.2020 15:10 Відповісти
скільки ВОПів здали, не повідомляє?
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29.07.2020 15:11 Відповісти
https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad

Справа Громад

@SpravaHromad

·https://twitter.com/SpravaHromad/status/1288409708106256384 2 ч Скільки порушень за першу добу "всеосяжного" перемир'я нарахував Штаб ООС? ТРИ? А ОБСЄ - 111. Ще раз: СТО ОДИНАДЦЯТЬ.
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29.07.2020 15:13 Відповісти
Есть уже новая информация от ОБСЕ, весьма обнадёживающая:

Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 9163
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30.07.2020 06:44 Відповісти
Такие новости, как нож в сердце для немногочисленной части народа Украины.
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29.07.2020 15:14 Відповісти
Я радий, якщо нема вбитих і поранених. Але ти не спекулюй на цьому, бо ти ніхто для військових та нічого не зробив для нашої армії.
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29.07.2020 15:22 Відповісти
Ніж в серце, це коли помирає поранений на полі бою, а президент на лань полює.
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29.07.2020 15:18 Відповісти
Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 46
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29.07.2020 15:31 Відповісти
Убитых и раненых нет, потому что , просто, не попали, хотя очень старались?
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29.07.2020 15:15 Відповісти
ОБСЕ слышала 28-го лишь 10 взрывов между 9:27 и 14:05.

Обнадёживающая динамика: https://censor.net/comments/locate/3210775/019214d0-01e9-715b-b048-1c9c317ebe3c
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30.07.2020 06:52 Відповісти
Цим тварям немає віри . Потрібно чекати інфи від волонтерів . Або дзвонити знайомим , на передову . .
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29.07.2020 15:16 Відповісти
вчора: Піски повідомили про два зі стрілкотні, на промці теж було, на Горлівському напрямку - один. Але у зелених мильнотворців зовсім інша статистика..
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29.07.2020 15:54 Відповісти
На главу ВСУ генерала Хомчака подано заявление в Пентагон США за действия в Иловайске Июнь 17, 2019 - 19:33 На руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерала Руслана Хомчака подано заявление в Пентагон США за его действия во время боев за Иловайск в августе 2014 года. Заявление подал журналист Ростислав Шапошников, который является очевидцем событий в Иловайске и https://youtu.be/_YxTqC1-RYo автором фильма об Иловайской трагедии. Шапошников обвиняет Хомчака в том, что 29 августа 2014 года он сбежал с поля боя и бросил своих солдат без командования.

Напомним, что 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главой Генштаба ВСУ. Это назначение вызвало скандал в обществе. Дело в том, что еще 24 октября 2014 года журналист Ростислав Шапошников опубликовал расследование https://youtu.be/WPC0RId3wPQ "Предательство генерала Хомчака и комбата Березы" , которое набрало уже более 3 млн просмотров на YouTube. Хомчак является фигурантом уголовного расследования событий в Иловайске. Во время дебатов с Петром Порошенко, Владимир Зеленский спрашивал "почему никто не сидит за Иловайск?".

Однако, Зеленский назначил Хомчака руководить армией Украины, хотя есть объективные свидетельства того, что Хомчак отдавал преступные приказы во время Иловайских сражений и сам сбежал с поля боя. Находясь на должности главы ВСУ, Хомчак может оказывать давление на свидетелей из числа подчиненных солдат, которые выжили в Иловайске. Потому, журналист Ростислав Шапошников обратился в правительство США с просьбой посодействовать тому, чтобы Иловайская трагедия была расследована объективно с привлечением международных экспертов.
Заявления были отправлены в Департамент обороны США, Государственный департамент США, Департамент государственной безопасности США, Федеральное бюро расследований США и в Центральное разведовательное управление США, а также непосредственно главе департамента обороны США Патрику М. Шэнахэну. С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 871http://roadcontrol.org.ua/node/3216
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29.07.2020 15:16 Відповісти
Що за маячня? Яке відношення мають всі перечислені федеральні агенції США до дій якогось генерала в східній Європі?
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29.07.2020 15:21 Відповісти
Да , нехорошо получилось с Хомчаком. Сумел живьім вьійти из окружения , а ведь на мертвого можно бьіло бьі всех собак повесить и сделать виновником Иловайской трагедии. Не повезло Порошенко с Муженко и Гелетеем...
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29.07.2020 15:22 Відповісти
Про Хомчака солдати непогано відзиваються, азовці так точно.
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29.07.2020 15:34 Відповісти
Азовці не потисли руку Порошенко, поховали руки за спину, коли він приїжджав на передову. Нехай тепер радуються.
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29.07.2020 15:54 Відповісти
это инфо войны вброс с разных источников и разными мнениями для дестабилизации мнения
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29.07.2020 15:55 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1288447564665282562 3 мин

главнокомандующий Украины..... С*КА.... млеаааааать...... Как мне стыдно .... Как мне страшно за наших ребят на фронте.....

Дмитрий

@dmitriypaut

· 1 ч

Бессвязная речь умственно отсталого. Та сторона, зависящая от рассии, серьезные и не серьезные выстрелы,а ещё веселые и смешные выстрелы. Ну конченый ......

https://twitter.com/i/status/1288430970413219843
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29.07.2020 15:18 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 474

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

29 Июля 10:27 11

0
За добу штаб ООС фіксує 3 порушення тиші, а ОБСЄ - 111

Дивні речі ми дізнаємось зі звітів місії ОБСЄ. За добу, 27 липня, у зведеннях від Штабу ООС ми чуємо про 3 порушення тиші, а ОБСЄ чомусь фіксує 111 порушень.
"Починаючи з 00:01 27 липня, після досягнення домовленості на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 липня про додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі вони відбулися у Донецькій області (в тому числі 21 вибух і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення припинення вогню були зафіксовані між 09:45 11:35 27 липня", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Якщо ми бачимо такі цифри всього за один день, то що насправді відбувається на фронті за цей час, з 27 по 29 включно?
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29.07.2020 15:21 Відповісти
Так ОБСЕ считает нарушением каждый выстрел в очереди. Например, 60 выстрелов в очереди = 60 нарушений:

Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 6788

Обнадёживающая динамика:
Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 5957
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30.07.2020 07:15 Відповісти
пороховатна еліта негодує, зрада то яка, всі живі-здорові.
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29.07.2020 15:22 Відповісти
Чому ти радієш тварина зелена ? Нагадати Ярослава Журавля ? Чи він не рахується ?
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29.07.2020 15:39 Відповісти
я тобі пригадаю, хамка соєва, і iловайський парад, дебальцевську здачу, і багато іншого. але яким це боком до цього припинення вогню?
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29.07.2020 15:53 Відповісти
Тваринка зелена, саме за Іловайськ відповідати буде Хомчак з коломойшою , прийде час побачиш з запоребрека .
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29.07.2020 15:59 Відповісти
прикидайся дурепою і далі або розкажи мені, як Хомчак з Беней парад влаштовували та вивели 30у бригаду з Логвинове, залишивши наших пацанів на розстріл.
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29.07.2020 16:24 Відповісти
Коля позивний Майдан (Азов ) був тоді у розвідці , з відбитою почкою, з важкими пораненнями витягнув ще сімох з того пекла , двох витягували на простирадлах , три доби вибиралися . Він наш друг --ми знаємо всю правду про Хомчака з Бенєю.
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29.07.2020 16:34 Відповісти
Салтиковский , можна брехати по Г+Г , як вони то роблять, як ти то робиш але є ті , що пройшли Іловайськ , які знають хто винен в тій трагедії , от того ви на врахували . А їх багато.і вони не мовчать.
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29.07.2020 16:37 Відповісти
не тобі, пороховатнiй побрехушцi, розповідати мені про війну.
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29.07.2020 16:56 Відповісти
Так , тобі Тут пишуть як дописувачі --майданівці , волонтери, добробати, ветерани АТО _ООС , військові ООС , і я одна з них , і на Цензорі то знають. Все ,розмова закінчена, ваті пояснювати безглуздо.
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29.07.2020 17:12 Відповісти
ха-ха, та ладно, я на хворих не обіжаюсь.і не треба прикриватися добробатамі і волонтерами. вже я то знаю, як лицемірна соєва влада з нами поводилась.
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29.07.2020 17:21 Відповісти
О! еще одна мразь ************* тут нарисовалась. Тут кроме тебя хамов больше нет, вали отсюда, кремлевский манкурт.
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29.07.2020 17:46 Відповісти
Або інформація не розголошується.
Щоб верховного зебіла не надто кляли.
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29.07.2020 15:23 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZUciYjyPcnwPbnYN-InFs1DJo1XYuLt6lCsCTdGKbsM53FB1pnMFs1wN3zfUZ1nFexhlVDcDTCsSRXwghE-uDO3p-txi0i5n6ARjDh8GCTM6wiTk_T-gGXVoO2n5VyPcGY&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3485810778149644?__cft__[0]=AZUciYjyPcnwPbnYN-InFs1DJo1XYuLt6lCsCTdGKbsM53FB1pnMFs1wN3zfUZ1nFexhlVDcDTCsSRXwghE-uDO3p-txi0i5n6ARjDh8GCTM6wiTk_T-gGXVoO2n5VyPcGY&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

- 111 нарушений с момента объявления «тишины», зафиксировала ОБСЕ.

Что-то не вырисовывается у Владимира Саныча победа на местных выборах.

Зато Кремль красиво рисует ее своей пророссийской швали.

Думаю, Зеленского обвинят в срыве перемирия, ОБЗЖ и прочие взвоют синхронно.

Их задача - взять максимум в местных советах и начать качать регионы.

А весной эти местные советы еще и землю начнут распределять.

--

Зелёные построили стратегию, в которой главным пунктом успеха являлось ...соблюдение Кремлем своих обязательств. )

В течение полутора суток Кремль дважды вытер зелёным личико их же великой стратегией.

Потому, что у Кремля всегда есть своя.

Что я могу сказать...

- Вы там, в ОП, просто Макиавелли, парни...)
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29.07.2020 15:24 Відповісти
Я, честно говоря, не понимаю, кто идиот? Дело в том, что пока между позициями сохраняется дистанция, позволяющая вести огонь, то "ружья стреляют сами по себе". Это было, есть и будет (природу человека никто пока еще изменить не смог). Разведения нет (и слава богу: вы отойдете, лугандоновцы ваши позиции займут) и не будет.
Да, я понимаю, европейцы, в своих корыстных интересах, стремятся питать себя иллюзиями (или выдавать иллюзии за реальность), но вам какой в этом смысл?
Мало того, как человек видевший войну, я могу утверждать: такого рода перемирие (вот мы не стреляем, а они тоже не стреляют, ну, постреливают случайно, внесистемно, так сказать) ведет к падению воинской дисциплины и подрыву морального духа. Причем, стремительному. А восстановить его тяжело. Опять добровольцев придется на смерть посылать.
"Только что сообщили, что Тосно взято противником. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди - ничего не пойму." (Сталин И.В. Телеграмма В.М. Молотову и Г.М. Маленкову29 августа 1941 года).
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29.07.2020 15:25 Відповісти
Курви зелені , а "перемир'я з розведенням війск " обностороннє , це ж теж по вашому було перемир'я , то на той час поранені , та вбиті Воїни українські не рахуються ? За вбитих та поранених під час перемир'я першого з відведенням наших війск Хомчак готовий стати перед законом України як зрадник ? А за Іловайськ ? Хомчак, правду не сховати , ми все знаємо .Горіти вам в пеклі !
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29.07.2020 15:36 Відповісти
Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 5236
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29.07.2020 15:37 Відповісти
Брал бы пример с парашенок.... Они-то Родину на передовой грудьддддю прикрывали!
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29.07.2020 15:56 Відповісти
Хомчак Иловайский честно драпал по кустам и "честно" докладывает.
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29.07.2020 15:40 Відповісти
Сою курочит фраза "С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшегоИсточник: https://censor.net/n3210775".... По мониторам течёт желчь и яд!
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29.07.2020 15:55 Відповісти
Конечно хорошо, когда никого не убивают, но тут следует задуматься, а почему это перемирие должено состояться. Что путин так легко отказался от своих планов прводу Украины? Да конечно нет, значит это либо очередной фарс, который закончится через пару дней, либо часть какого то очередной новой подлости. Может они с беларусами сначала решили разобраться
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29.07.2020 16:19 Відповісти
Ну вот пока определится, фарс или не фарс, пусть украинские воины будут живые. Помню, когда Зеленский вернул украинских моряков после порошенковской провокации, мародерские каналы договорились до того, а почему они не погибли, почему попали в плен?
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29.07.2020 16:43 Відповісти
Порошенко и его партия срывают все попытки Зеленского решить конфликт на Донбассе - эксперт

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» срывает все попытки действующей власти решить конфликт на Донбассе.

«Партия «Европейская солидарность» стала классическим спойлером, то есть политической силой, которая срывает любые попытки не только решить конфликт или достичь компромисса, а также предпринять шаги в этом направлении. Все объявляется изменой, сразу начинается очень неприятная, по своему эмоциональному наполнению, критика. И все это идет вопреки тому, что советует теория в этом случае. Нужно уменьшать язык ненависти, поощрять язык конструктивного диалога - все здесь делается наоборот, со стороны ЕС, политической силы которая несет ответственность за конфликты, что происходили с 2014 по 2019 год, за все минские договоренности, за то как они выполнялись, за военные действия и тд», - сказал он.
Капитоненко считает, что эта позиция вписывается в классическую позицию спойлера - политической силы, которая получает политическую или экономическую пользу от затягивания конфликта и делает все, чтобы он продолжался.
«Что касается обвинений - это настолько непрофессиональные, голословные обвинения. Мы, конечно, привыкли к этому, к сожалению, стандарты в украинской политике не очень высокие. Но зачем это распространять, заниматься этим и ставить под сомнение свой авторитет - я не понимаю.
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29.07.2020 16:11 Відповісти
так кто у нас главнокомандующий...!? хомчак или зе-осёл..!?
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29.07.2020 17:36 Відповісти
Два говнокомандуючі--це перебор.
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29.07.2020 17:51 Відповісти
Як же в сої пердаки рвуться - українські солдати не гинуть...
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29.07.2020 20:27 Відповісти
28 июля погиб воин ООС
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/?refid=52&_ft_=qid.6855178681480385953%3Amf_story_key.-7000925793016058090%3Atop_level_post_id.3107955189292049%3Acontent_owner_id_new.1665655113522071%3Aoriginal_content_id.298680498003562%3Aoriginal_content_owner_id.100035848418169%3Apage_id.1665655113522071%3Asrc.22%3Aphoto_id.298680471336898%3Astory_location.5%3Aattached_story_attachment_style.photo%3Aview_time.1596094089%3Afilter.h_nor%3Atds_flgs.3%3Apage_insights.%7B%221665655113522071%22%3A%7B%22page_id%22%3A1665655113522071%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A1665655113522071%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A1%2C%22originalPostOwnerID%22%3A298680498003562%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1596090423%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B3107955189292049%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A5%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A1665655113522071%2C%22page_id%22%3A1665655113522071%2C%22post_id%22%3A3107955189292049%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R
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30.07.2020 10:56 Відповісти
 
 