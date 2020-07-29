Самотні пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають 685 грн щомісячної допомоги, - Мінсоцполітики

Пенсіонери старші за 80 років, які живуть одні і потребують постійного догляду, отримають 685 грн щомісячної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Рішенням Уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).

У Мінсоцполітики зазначають, що допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року.

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