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Самотні пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають 685 грн щомісячної допомоги, - Мінсоцполітики

Самотні пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають 685 грн щомісячної допомоги, - Мінсоцполітики

Пенсіонери старші за 80 років, які живуть одні і потребують постійного догляду, отримають 685 грн щомісячної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Рішенням Уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).

У Мінсоцполітики зазначають, що допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ запустили в Україні проєкт з підтримки дітей, яких у зв'язку з карантином повернули з інтернатів у сім'ї

Автор: 

пенсіонери (892) Міністерство соціальної політики (1273) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+6
Шоб вы мрази на старость так же получали нелюди
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29.07.2020 15:31 Відповісти
+3
...так вот под кого закон об игральном бизнесе создавали? Ну все, теперь клиент попрет
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29.07.2020 15:20 Відповісти
+3
Немного Фактов о жизни Польских пенсионеров.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
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29.07.2020 15:52 Відповісти
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..."в постороннем уходе" куда??
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29.07.2020 15:16 Відповісти
...так вот под кого закон об игральном бизнесе создавали? Ну все, теперь клиент попрет
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29.07.2020 15:20 Відповісти
то ли зелёные шулеры мутят, то ли журналист - школота! как можно "получат ежемесячные выпллаты"? можно либо "получат единоразовую помощь" либо "будут получать ежемесяцные выплаты"
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29.07.2020 15:20 Відповісти
Ну не *** сее, больше похоже на потусторонний уход, ну как в принципе всё у зебилов
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29.07.2020 15:23 Відповісти
Пацан сказал -пацан сделает! Чё тока не слышали ? 80-летним по ТЫЩЕ ! Та нет ,по полторы и 75 -летним тоже по пол-тыщи и прочие конхветки... Заканчивается скромнее. Тока одиноким и шоб никто не видел!
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29.07.2020 15:27 Відповісти
25 Долларов!!!!! Нифига себе сумма.
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29.07.2020 15:28 Відповісти
Шоб вы мрази на старость так же получали нелюди
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29.07.2020 15:31 Відповісти
если доживут
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29.07.2020 15:40 Відповісти
и будьте неладны - 685 грн!! охренеть как они заживут!
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29.07.2020 15:38 Відповісти
Це на хліб та воду чи на поховання?
О бл, ще й 20% на комуналку витрясуть.
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29.07.2020 15:40 Відповісти
Немного Фактов о жизни Польских пенсионеров.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
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29.07.2020 15:52 Відповісти
"...Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю..." - Начать нужно с Кравчукмана и Кучмана, вместе с их выкормышем - Овощманом.
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29.07.2020 16:34 Відповісти
Еще обещалкины обещали, кому исполнилось 80, коммунальные услуги даром.
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29.07.2020 15:56 Відповісти
А звідки гроші на це візьмуть? Діра в бюджеті вже зникла і є його профіцит? Чи знову з фонду боротьби з коронавірусом? За чий рахунок буде відбуватись фінансування?
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29.07.2020 16:00 Відповісти
бл*ди ...зельоные ...отмороженные
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29.07.2020 16:18 Відповісти
Интересно, кто за ними будет ухаживать за 685 гривен в месяц ?
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29.07.2020 16:22 Відповісти
Мало кто после 80 лет не нуждается в постороннем уходе. И мало кто в этом возрасте имеет пару, как правило лица после 80 - это одинокие женщины...
Недаром говорят, что "у старости - женское лицо"
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29.07.2020 16:43 Відповісти
Анекдот - судили дев"яносторічного цеховика...Дали йому п"ятнадцять років...В останньому слові він сказав - "спасібо за довєріє"...
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29.07.2020 16:55 Відповісти
 
 