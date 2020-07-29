Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, в планах правительства - принятие решения по совершенствованию процесса инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации для того, чтобы составить объективную информацию о состоянии таких объектов.
42 мин. ·

Очень плохие новости из Нацбанка.
Очень плохие новости из Нацбанка.
Не осталось никаких сомнений зачем Кирилл Шевченко пришел на должность главы НБУ - он там чтобы обслуживать интересы олигархов и коррупционеров.
Этому теперь есть самые серьезные подтверждения.
Помните, обосновывая недовольство НБУ и отставку Смолия, нам говорили всякую чушь - что НБУ должен кровь из носу обеспечить кредитование реального сектора, обеспечить снижение учетной ставки, обеспечить дополнительную эмиссиию, про то что НБУ должен обеспечить выведение экономики из коронавирусного кризиса. Бегали Страховы, Коваливы, Данилишины, Дубинские и прочие петрушки и рассказывали какую-то дичь.
ВСЕ
ЭТО
БЫЛО
ПОЛНОЙ
ТОТАЛЬНОЙ
ЧУШЬЮ
Это были сказки, херня и дичь придуманная только для того чтобы атаковать НБУ и добиться смены правления. Голову НБУ сменили и......
Чем занялся Кирилл Шевченко после назначения?
Может презентовал программу действий? Рассказал нам как будет кредитовать под 4% при инфляции в 11%? Сказал что там будет с учетнйо ставкой? Будет ли курс по 30%? Что там с программой 5-7-9 и как эту дичь выполнять? Может выкатил программу как монетарными способами коронакризис поббороть? Ой да прекратите, это херня была для наивных, ну серьезно, какое кредитование реального сектоар в кризис, вы что на приколе?
Конечно макрофинансы шевченко не интересуют.
Первым делом Шевченко снес безопасника НБУ. Судя по всему это произошло в первые дни. Тут расследование Трегубова по теме.
Тут расследование Трегубова по теме.
Причем там реально какой-то цирк на дроти. Сначала опубликовали вакансию с анонсом конкурса на нового главу департамента безопасности. Потом вакансию с сайта удалили. Совсем. без пояснения причин. До окончания даты даже приема заявок(!). Судя по всему своего безопасника Шевченко будет брать на работу без конкурса и огласка не нужна. А значит туда придет какой-то чорт или ручной "технократ" типа Гелетия, которого надо по тихому протащить.
Какие претензии к безопасности НБУ, спрашивает Трегубов? А и правда, какие? Совершенно трешовая ситуация вокруг Нацбанка была пройдена без всяких эксцессов. Дома горели только у тех, кто чью безопасность НБУ уже не обязан был обеспечивать. В обзем-то весьма достойный результат с учетом соперников от Бени до Бахматюка.
И вот как раз человека державшего периметр от Коломойского снесли ПЕРВЫМ ДЕЛОМ. Тупо со старту. Без повода, а нового возьмут без конкурса.
Но это не конец. В своей статье Трегубов правильно отмечает, что Коломоя в первую очередь интересует дела в Лондоне и преследование со стороны ФБР. Безопасника еще можно объяснить укреплением вертикали. Но что будет дальше?
И вот сегодня появляется информация, что Шевченко снес главного юриста НБУ. Опять же без особого повода. На фоне откровенной продажности наших судей, на фоне всех этих Вовков и Барышевских райсудов юристы НБУ норм справлялись. Опять таки очень достойный результат, старались бороться как могли.
И вот сегодня появляется информация, что Шевченко снес главного юриста НБУ. Опять же без особого повода. На фоне откровенной продажности наших судей, на фоне всех этих Вовков и Барышевских райсудов юристы НБУ норм справлялись. Опять таки очень достойный результат, старались бороться как могли.
Думаю на главу юрдепартамента НБУ тоже конкурса не будет. Не надо сюда честных людей. Надо правильных, своих.
А вывод из всего этого очень прост.
Если Кирилл Шевченко позволит отскочить Коломойскому по юридической части, то его надо после смены власти увольнять, арестовывать и судить. Очевидно что сделан реверанс в пользу коррупционеров будет по предварительному сговору, по плану и осознанно. А не ой, мы тут все суд случайно проиграли, дело пропало, аудиты не нашлись и вообще это все старая команда проиграла.
Это будет такой же чущь и дичью дял прикрытия.
После того что произошло делать вид что у нас тут технократ завелся уже нельзя.
Это не технократия. Это не про экономику.
Это про решалово.
Поздравляю. Снова зробили разом. Отдельные приветы тем кто поздравлял Шевченко и Гелетия в постах и каментах. Молодцы. Молодцы. Рад вашей дальновидности. В очередной раз.
ЦЕ Ж АЖ ПО 30 ДОЛЯРІВ НА УКРАЇНЦЯ.
ЇЖТЕ ХОЛОПИ НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ.
29.10.2019 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=2040 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной.
По информации «Зеркала недели», назначение Данилова на пост заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка в свое время пролоббировал Виталий Гайдук, бывший совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса".