Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, в планах правительства - принятие решения по совершенствованию процесса инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации для того, чтобы составить объективную информацию о состоянии таких объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация топовых госпредприятий откладывается, - Шмыгаль

госбюджет (2503) приватизация (1720) Шмыгаль Денис (4819)
+3
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3626
29.07.2020 15:32
+2
Ну ніяк не заспокояться, аби вкрасти бодай щось.
29.07.2020 15:27
+2
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4621
29.07.2020 15:29
Ну ніяк не заспокояться, аби вкрасти бодай щось.
29.07.2020 15:27
о тааакк))) ваша приватизація точно принесе... вам мільярди і принесе, а про бюджет чомусь сумніваюсь(
29.07.2020 15:28
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3626
29.07.2020 15:32
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX2IFuXYkxINVGgurS8mt9FAxLGiyoCK-MBfetTL5jlpDD6zSOcZF37ePxrqJvnMb1q8-4wcLUqMg_nQlZV23if35G-SpcmoqAKuX9GbpO-f_cnQUMfcOCDXPgXWrE5WLc&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1123590008013303?__cft__[0]=AZX2IFuXYkxINVGgurS8mt9FAxLGiyoCK-MBfetTL5jlpDD6zSOcZF37ePxrqJvnMb1q8-4wcLUqMg_nQlZV23if35G-SpcmoqAKuX9GbpO-f_cnQUMfcOCDXPgXWrE5WLc&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

Очень плохие новости из Нацбанка.

Не осталось никаких сомнений зачем Кирилл Шевченко пришел на должность главы НБУ - он там чтобы обслуживать интересы олигархов и коррупционеров.

Этому теперь есть самые серьезные подтверждения.

Помните, обосновывая недовольство НБУ и отставку Смолия, нам говорили всякую чушь - что НБУ должен кровь из носу обеспечить кредитование реального сектора, обеспечить снижение учетной ставки, обеспечить дополнительную эмиссиию, про то что НБУ должен обеспечить выведение экономики из коронавирусного кризиса. Бегали Страховы, Коваливы, Данилишины, Дубинские и прочие петрушки и рассказывали какую-то дичь.

ВСЕ

ЭТО

БЫЛО

ПОЛНОЙ

ТОТАЛЬНОЙ

ЧУШЬЮ

Это были сказки, херня и дичь придуманная только для того чтобы атаковать НБУ и добиться смены правления. Голову НБУ сменили и......

Чем занялся Кирилл Шевченко после назначения?

Может презентовал программу действий? Рассказал нам как будет кредитовать под 4% при инфляции в 11%? Сказал что там будет с учетнйо ставкой? Будет ли курс по 30%? Что там с программой 5-7-9 и как эту дичь выполнять? Может выкатил программу как монетарными способами коронакризис поббороть? Ой да прекратите, это херня была для наивных, ну серьезно, какое кредитование реального сектоар в кризис, вы что на приколе?

Конечно макрофинансы шевченко не интересуют.

Первым делом Шевченко снес безопасника НБУ. Судя по всему это произошло в первые дни. Тут расследование Трегубова по теме.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffinance.liga.net%2Fbank%2Fopinion%2Ftrevojnyy-zvonochek-chem-otlichilsya-novyy-glava-nbu-za-pervye-10-dney-raboty%3Ffbclid%3DIwAR38810EySB7juMc0KjpdK2-MshAvEfHpl5abKTf1g7NChAHuqUdkBc_zX8&h=AT3ljAYvf8wnRCALeCNSQKCOOQyxc35f8wY_BzRS3CruKTnQ5A15jc25P2aK8Phlw9GOLZRqgmVkbDOhFo1RLri34wyJcJeZuRXEplLyhz66IMYCcuUdQnlOPoroyLbwE1Ud&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0jfmDueY8VAl6PYgin9ReLa8kkjQbCM5ztAcU9-r1l1HK9ObqIBXd_Yxv_TPuO0o9RnojxT4igqbE2O2fH_lGZ6Y4fJJxhV_rKZyy9uG--gZNvLDduqun0WXiGMZZmKhet8pNzPfIuqLv4LJFX https://finance.liga.net/bank/opinion/trevojnyy-zvonochek-chem-otlichilsya-novyy-glava-nbu-za-pervye-10-dney-raboty

Причем там реально какой-то цирк на дроти. Сначала опубликовали вакансию с анонсом конкурса на нового главу департамента безопасности. Потом вакансию с сайта удалили. Совсем. без пояснения причин. До окончания даты даже приема заявок(!). Судя по всему своего безопасника Шевченко будет брать на работу без конкурса и огласка не нужна. А значит туда придет какой-то чорт или ручной "технократ" типа Гелетия, которого надо по тихому протащить.

Какие претензии к безопасности НБУ, спрашивает Трегубов? А и правда, какие? Совершенно трешовая ситуация вокруг Нацбанка была пройдена без всяких эксцессов. Дома горели только у тех, кто чью безопасность НБУ уже не обязан был обеспечивать. В обзем-то весьма достойный результат с учетом соперников от Бени до Бахматюка.

И вот как раз человека державшего периметр от Коломойского снесли ПЕРВЫМ ДЕЛОМ. Тупо со старту. Без повода, а нового возьмут без конкурса.

Но это не конец. В своей статье Трегубов правильно отмечает, что Коломоя в первую очередь интересует дела в Лондоне и преследование со стороны ФБР. Безопасника еще можно объяснить укреплением вертикали. Но что будет дальше?

И вот сегодня появляется информация, что Шевченко снес главного юриста НБУ. Опять же без особого повода. На фоне откровенной продажности наших судей, на фоне всех этих Вовков и Барышевских райсудов юристы НБУ норм справлялись. Опять таки очень достойный результат, старались бороться как могли.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fbiz%2Ffinance%2Fkadrovi-perestanovki-v-nbu-zvilnyayut-golovu-yuridichnogo-departamentu-nacbanku-novini-ukrajini-50102857.html%3Ffbclid%3DIwAR1Vkkhdo1hS4biy754zbHbxO6fR8RUs83ttz9hlHTf-2t9i9fR9nODbXgQ&h=AT2m6XmwY9lrtTJb7bDoUbW-SUZ_OEc86hk2g7AbRC_CaNKVrIv-idIyFrpBf_VHoHyReKkK4yRUJRO57B0ksyBQ0nLtkSAzx4QHe1HBzL0Sg2gk49ezsSO-cH0Z7gGpwgvM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0jfmDueY8VAl6PYgin9ReLa8kkjQbCM5ztAcU9-r1l1HK9ObqIBXd_Yxv_TPuO0o9RnojxT4igqbE2O2fH_lGZ6Y4fJJxhV_rKZyy9uG--gZNvLDduqun0WXiGMZZmKhet8pNzPfIuqLv4LJFX https://nv.ua/ukr/biz/finance/kadrovi-perestanovki-v-nbu-zvilnyayut-golovu-yuridichnogo-departamentu-nacbanku-novini-ukrajini-50102857.html

Думаю на главу юрдепартамента НБУ тоже конкурса не будет. Не надо сюда честных людей. Надо правильных, своих.

А вывод из всего этого очень прост.

Если Кирилл Шевченко позволит отскочить Коломойскому по юридической части, то его надо после смены власти увольнять, арестовывать и судить. Очевидно что сделан реверанс в пользу коррупционеров будет по предварительному сговору, по плану и осознанно. А не ой, мы тут все суд случайно проиграли, дело пропало, аудиты не нашлись и вообще это все старая команда проиграла.

Это будет такой же чущь и дичью дял прикрытия.

После того что произошло делать вид что у нас тут технократ завелся уже нельзя.

Это не технократия. Это не про экономику.

Это про решалово.

Поздравляю. Снова зробили разом. Отдельные приветы тем кто поздравлял Шевченко и Гелетия в постах и каментах. Молодцы. Молодцы. Рад вашей дальновидности. В очередной раз.
29.07.2020 15:28
Большая стирка. Продолжительность игры: от 2 до 6 минут. Количество игроков: 15+ человек. 4+. Возрастные ограничения: 4 года и старше
29.07.2020 15:29
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4621
29.07.2020 15:29
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4092
29.07.2020 15:30
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 700
29.07.2020 15:35
ВАС ЖЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО ТУРБОРЕЖИМ !!!
29.07.2020 15:42
КРАЇНУ ПРОДАДУТЬ З МОЛОТКА І ВСЬОГО ЛЯРД ДАДУТЬ В БЮДЖЕТ УКРАЇНІ.
ЦЕ Ж АЖ ПО 30 ДОЛЯРІВ НА УКРАЇНЦЯ.
ЇЖТЕ ХОЛОПИ НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ.
29.07.2020 15:38
твари! государство должно было на все гос предприятия поставить хороших менеджеров и они бы принесли сотни миллиардов долларов, а вместо этого государство отдало национальное имущество олигархам и те получают с этих предприятий море денег и выводят в офшоры. Если раньше платили за коммуналку например государственным предприятиям и деньги шли в казну страны, то теперь за коммуналку платим олигархату, которые покупают себе замки за 200 000 000, как Ахметов во Франции самые дорогие и живут там вместе с русской мафией, которая облюбовала побережья Франции. И чем больше государство сдало им гос имущества, тем беднее государство стало! Они разбогатели, что захватили гос имущество на шару, а государство обнищало из за этого! Нужно не отдавать последние, что у государства, а наоборот национализировать захваченное олигархами и всеми этими бандами. Пусть строят новое что то, а не забирают у государства.
29.07.2020 15:52
А вынести?
29.07.2020 15:53
Афигеть цифры! Я думаю что реально бдет в 100 раз меньше! А продадут пол станы! И еще Криворожский ГМЗ продали Миталу почти 15 лет назад за 5 млрд!!!????
29.07.2020 15:55
оранжевые рулят

29.10.2019 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=2040 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной.
По информации «Зеркала недели», назначение Данилова на пост заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка в свое время пролоббировал Виталий Гайдук, бывший совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса".
29.07.2020 16:13
При барыге госсобственность воровали на междусобойчиках, при Зеленском отель Украина продали на открытых торгах в 14 раз дороже
29.07.2020 16:38
Единственное умное, что можно сделать - продать "Южмаш" Илону Маску за один доллар!
29.07.2020 16:39
И что еще у нас осталось? Реки, озера, земля, воздух?
29.07.2020 17:01
 
 