Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, в планах правительства - принятие решения по совершенствованию процесса инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации для того, чтобы составить объективную информацию о состоянии таких объектов.

