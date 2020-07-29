Українців потрібно убезпечити від коронавірусу під час проведення місцевих виборів восени, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусу порушив питання підготовки до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Вочевидь, майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів", – сказав Зеленський.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто стежитиме за порядком під час проведення голосування, особливо після ухвалення законопроектів, які вимагатимуть більшої кількості правоохоронців на виборах.
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Бо там найрозумніші люди, які Вову послали.
Кто и как их проверит?
(то какая-то возня с "облегчением" голосования где хто возжелал,то вообще какие-то правки в закон о голосовании (а за 3 мес до... запрещено категорически что-то там вносить)))
шахер-махер короче артистическо-цирковой профессиональный)))
хіба... як з сараною))) - спочатку катком, тоді вогнеметом ))))