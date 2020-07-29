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Новини Коронавірус і карантин
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Українців потрібно убезпечити від коронавірусу під час проведення місцевих виборів восени, - Зеленський

Українців потрібно убезпечити від коронавірусу під час проведення місцевих виборів восени, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусу порушив питання підготовки до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Вочевидь, майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів", – сказав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто стежитиме за порядком під час проведення голосування, особливо після ухвалення законопроектів, які вимагатимуть більшої кількості правоохоронців на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс утричі за два місяці літа: із 59,3 на 100 тис. населення до 161,4

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Зеленський Володимир (24332) карантин (18172) місцеві вибори (1366) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
хто б убезпечив українців від тебе....
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29.07.2020 15:31 Відповісти
+16
Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3520
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29.07.2020 15:38 Відповісти
+12
Классная вещь - вирус, шо хочешь, то и делаешь. Да, вова?
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29.07.2020 15:41 Відповісти
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хто б убезпечив українців від тебе....
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29.07.2020 15:31 Відповісти
с языка сняли ))
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29.07.2020 15:35 Відповісти
Какая забота. Поклон тебе преЗЕдент!!!
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29.07.2020 15:39 Відповісти
Вор радуцкий свою долю от проданных масок вернет?? Или ты свою???
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29.07.2020 15:32 Відповісти
Мишка кРадуцкий ворует а не возвращает.Он что Робин Гуд какой-то чтоб "лохам" добро возвращать?
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29.07.2020 15:48 Відповісти
Нужно ввести комендантский час
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29.07.2020 15:34 Відповісти
на сутки
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29.07.2020 15:36 Відповісти
Хіба що до Львіської області.
Бо там найрозумніші люди, які Вову послали.
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29.07.2020 15:38 Відповісти
Соціологія не радує, то потерпілий вирішив перейняти останній досвід *****?
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29.07.2020 15:36 Відповісти
Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3520
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29.07.2020 15:38 Відповісти
тільки окулярами махнулися недивлячись ))))
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29.07.2020 15:46 Відповісти
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29.07.2020 15:52 Відповісти
По смартфону предложит Зебил голосовать
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29.07.2020 15:38 Відповісти
И нарисуют что хотят.
Кто и как их проверит?
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29.07.2020 15:43 Відповісти
так такое впечатление что к этому и идет
(то какая-то возня с "облегчением" голосования где хто возжелал,то вообще какие-то правки в закон о голосовании (а за 3 мес до... запрещено категорически что-то там вносить)))
шахер-махер короче артистическо-цирковой профессиональный)))
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29.07.2020 15:49 Відповісти
Ну да,а вирус в их интересах рисовать по 1000 предлог голосовать безконтактно по смартфону или интернету как у обнуленного, мол чтоб меньше заразились,чтоб меньше на майдан выходили где в случаи чего скажут вспышка и закроют метро и транспорт ну и ес и сша подкинет денег на "борьбу" с этим вирусом,кому лишний из слуг лишний миллион
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29.07.2020 16:15 Відповісти
Якби не було, але народ поступово починає бачити до чого приводить вибір некомпетентних слуг народу.
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29.07.2020 15:39 Відповісти
а дорогу слід переходити на зелене світло
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29.07.2020 15:40 Відповісти
ага... ще скажіть їздити зі швидкістю 60 км по місту ))) і тверезими )))
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29.07.2020 15:50 Відповісти
Классная вещь - вирус, шо хочешь, то и делаешь. Да, вова?
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29.07.2020 15:41 Відповісти
классная вещь - война, да пеца?
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29.07.2020 15:43 Відповісти
пнт пнх
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29.07.2020 15:45 Відповісти
Классный ты мышебрат
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29.07.2020 15:58 Відповісти
Какие выборы, успокойтесь!
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29.07.2020 15:41 Відповісти
За ковидных не голосовать иначе бдем ездить и жить по пропускам.Геть ковидную секту.
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29.07.2020 15:44 Відповісти
Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5505
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29.07.2020 15:45 Відповісти
а як захистити Україну від зєзє-віруса?
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29.07.2020 15:46 Відповісти
думав сказти діхлофосом...але там токсикоман на наркомані - не підходе, ясна річ
хіба... як з сараною))) - спочатку катком, тоді вогнеметом ))))
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29.07.2020 15:53 Відповісти
згоден, але можна й навпаки: спочатку - вогнеметом, а потім те, що залишилося - катком))
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29.07.2020 15:58 Відповісти
В Україні дві проблеми - дураки й дороги. При чому друга походить від першої. Так що лише одна. Так що, Вовка, крім тебе - проблем не лишилось.
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29.07.2020 15:50 Відповісти
ИУДА
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29.07.2020 15:53 Відповісти
в широкому сенсі грає роль біблейського Іосіфа.
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29.07.2020 15:56 Відповісти
Чомусь модератор видалив мої коменти, що ображають триколорну тряпку! Цікаво, це що би запобігти міжнародному конфлікту?
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29.07.2020 15:54 Відповісти
Понятно. Вместо гречки в этом сезоне - маски и дезинфекторы.
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29.07.2020 15:58 Відповісти
А ми на вибори не підемо, що там вибирати.
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29.07.2020 15:59 Відповісти
Намекает на голосование через СМС. У х%йла получилось и этот захотел. Перенимает опыт старших товарищей.
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29.07.2020 16:00 Відповісти
глаза заклеить или напоить?
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29.07.2020 16:20 Відповісти
О...як гарно сфальшувати вибори допоможе шмарклі корона. Впровадять якесь інтернет-голосування і своя ЦВК в якості нового підрахуя гарно напише голоси слугам диявола.
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29.07.2020 17:10 Відповісти
также, как Вы, Зеленский, защитили жителей Украины от приезжих с Ковидом?
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02.10.2020 13:53 Відповісти
чем обезопасить вирус ,если ти половина дунег ,забрал на дороги ,а там их разворовали, а народ бросил боротся с ним сам на сам,
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06.10.2020 11:18 Відповісти
 
 