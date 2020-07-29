УКР
Правительство предлагает повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

Правительство предлагает повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

Кабинет министров Украины 29 июля поддержал разработанный Министерством здравоохранения и Государственной службой по лексредствам и контролю за наркотиками законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроектом предусматривается повышение штрафов за отпуск некачественных лексредств, не соответствующих госстандартам (от 300 до 800 необлагаемых минимумов), продажу лексредств без рецепта в запрещенных законодательством случаях (от 100 до 500 необлагаемых минимумов и от 500 до 700 - при повторном), за несоблюдение условий хранения лексредств (от 100 до 500 необлагаемых минимумов) и за невыполнение требований центрального органа власти в сфере контроля качества лексредств (от 200 до 500 необлагаемых минимумов).

В настоящее время максимальный размер штрафа по каждому пункту составляет соответственно 100, 70, 18 и 20 необлагаемых минимумов граждан.

+5
Коли вже податок на повітря, зелені мародери?
показати весь коментар
29.07.2020 15:42 Відповісти
+3
Твою ж мать, нет слов .Какие штрафы. Вот почему ни одному немцу или французу, ни придет в голову покупать лекарство без рецепта. Да все потому, что например антибиотик без рецепта, стоит 100 евро, а с рецептом 10 евро. Там страховая медицина и никакие штрафы не нужны при ней.
показати весь коментар
29.07.2020 15:50 Відповісти
+2
Аптека на аптеке аптекой погоняет...Насчитал 7 аптек на расстоянии от1 до 50м...
показати весь коментар
29.07.2020 15:48 Відповісти
