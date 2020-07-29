Арестованных и осужденных крымчан продолжают незаконно перемещать в Россию, - ООН

УКР
Власти РФ в оккупированном Крыму продолжают перевозить заключенных с полуострова в Россию во время досудебного расследования, на суд или для отбывания наказания, включая наказания, которые были присуждены украинскими судами до оккупации.

Об этом говорится в недавнем докладе генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Согласно сообщению, некоторых заключенных отправляют в тюрьмы и колонии в отдаленных районах России.

"Из-за дальнего расстояния и связанных с этим финансовых затрат родственники таких заключенных не могут их посещать или оплачивать проезд адвокатам. Это особенно касается заключенных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы - некоторые из них не видели свои семьи с момента перемещения", - отмечают представители мониторинговой миссии.

По информации представителей ООН, некоторые заключенные сообщили, что хотят вернуться из Крыма на материковую часть Украины, чтобы отбывать там наказание, однако с 2017 года никого из них не переместили.

"В то же время Россия не желает возвращать в Украину тех заключенных, которых она считает гражданами России", - добавили в ООН.

Нашій зевладі арештовані в Криму не цікаві. Нагадую, що жодного кримського татарина зевлада не обміняла.
