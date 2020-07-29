УКР
Суд на Полтавщине оштрафовал мужчину на 17 тыс. за посещение супермаркета без маски

Суд на Полтавщине оштрафовал мужчину на 17 тыс. за посещение супермаркета без маски

В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который зашел в супермаркет Кременчуга без средств индивидуальной защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд.

Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля. В 1:10 он находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.

Суд решил, что посетитель магазина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь мужчина должен заплатить 17 000 штрафа.

Вряд ли просто так его приняли. Скорее всего начал быковать и качать права. За что и был принят и препровожден в отделение.
Половина зеленых депутатов шастает по залу ВР без маски. Штрафуйте их. Штрафуйте, а не охраняйте сынка авакова вместе с охапкой харьк.-киевских скоробогатых мажоров за ночные гуляния в Гидропарке... Иначе получается "ВЕЛЮРОВЫЙ КАРАНТИН"... Сплошная ложь и лицемерие...
Це був випадок, коли не просто ходив, яле ще й пручався та качав права. Отримав своє
29.07.2020 15:52 Відповісти
ухуели
показати весь коментар
29.07.2020 15:59 Відповісти
Кто именно? Быдлан нарушил закон? Нарушил. Значит - правильно сделали, что оштрафовали.
показати весь коментар
29.07.2020 16:01 Відповісти
Какой закон нарушил? Юристы давно доказали никчемность постановления кабмина о штрафах, более того уже рассматриваются в судах иски к кабмину за это постановление.
показати весь коментар
29.07.2020 17:05 Відповісти
Чушь и бред.
Мы имеем конкретный пример того, что юристы В СУДЕ доказали то, что мудака, нарушающего нормы санитарной безопасности, оштрафовали по закону. А потому мнение своих упоротых и безграмотных рагулей-"юристов" можешь засунуть туда, где им место - в задницу.
показати весь коментар
29.07.2020 17:21 Відповісти
Чушь и бред. Никаких норм санитарной безопасности он не нарушал. Незаконное и безграмотное, с точки зрения требований к карантину, постановление кабмина - это демонстрация профнепригодности его авторов. А для того, чтобы увидеть настоящего упоротого и безграмотного рагуля, тебе нужно подойти к зеркалу.
показати весь коментар
29.07.2020 17:37 Відповісти
Постановление об обязательном ношении масок в общественных местах - достаточно грамотное с учетом менталитета подобных вам быдло-граждан, которых никакими силами невозможно заставить соблюдать необходимую социальную дистанцию в 2 метра. Маски - способ эту необходимую безопасную дистанцию несколько сократить.
Увы, в постановлении не прописаны требования к маске и способу ее ношения, потому особо отъявленные кретины носят маски из сеточки, другие - носят маски под подбородком и тд.
показати весь коментар
29.07.2020 19:02 Відповісти
А то, что он именно нарушил нормы санитарной безопасности подтвердил СУД. Ваше упоротое мнение при этом не имеет ровным счетом никакого значения.
показати весь коментар
29.07.2020 19:03 Відповісти
А если у него минимальная зарплата и малолетние дети, что тогда?
показати весь коментар
29.07.2020 15:56 Відповісти
тогда надо взять штраф и их пожалеть
показати весь коментар
29.07.2020 16:04 Відповісти
...заходил в Новус в Буче - туева хуча нариду заходит в маске, а в зале маски или сдвигаются под нос, или снимаются вообще, охране магазина пофигу...
показати весь коментар
29.07.2020 15:56 Відповісти
Под нос еще ладно, некоторые вообще на подбородок сдвигают - хотя казалось бы - чем она ему мешает на рту, если уже ниже носа сдвинул...плеваться мешает?
показати весь коментар
29.07.2020 16:03 Відповісти
Суды делают сноску если бы он сказал что небыло денег что б купить или забыл надеть она в кармане ледала и конечно покаяться и упасть на колени перед судом ...Или качать и приминять статьи Конституции против постанов и КМУ и Законов от дибило власти
показати весь коментар
29.07.2020 16:06 Відповісти
штрафувати і штрафувати народ.
лише так можна дійди до порядку
показати весь коментар
29.07.2020 16:08 Відповісти
Ууу, яка ти злюща. Такі колись з розстрілів починали.
показати весь коментар
29.07.2020 16:24 Відповісти
Різниця між Європою та Україною в тому, що там поважають закон.., а в нас ні. Тому так і живемо.
показати весь коментар
29.07.2020 16:34 Відповісти
Завтра вони скажуть, шо без скотчу на роті не можна пересуватись, і взагалі пересуватись... та то ж закон - треба виконувати.
показати весь коментар
29.07.2020 16:45 Відповісти
А судью привлечь к уголовной ответственности за злоупотреблением служебными полномочиями!
показати весь коментар
29.07.2020 16:11 Відповісти
это вымогалово на уровне державы. магазин неможет непродать продукты если есть деньги может ему таблетку запить надо. там и на магазин можно написать заяву . может он уронил маску куча причин может быть. но скорее всего он был просто бухой и на нем оторвались по полной
показати весь коментар
29.07.2020 16:13 Відповісти
Більшість судових рішень виносяться на користь неносіїв. Якщо у неносія при затриманні взяли тест на заразність і тест виявися позитивним, то штраф може бути справедливим. Але ж просто за неносіння маски не можна нікого наказувати в такому розмірі. Чотири мінімальних зарплати (чистої), близько десяти мінімальних пенсій!!!
показати весь коментар
29.07.2020 16:27 Відповісти
"17 тыс. за посещение супермаркета без маски"- а если человек безработный или у него минимальна заработная плата???
показати весь коментар
29.07.2020 16:30 Відповісти
Интересно , а на сколько суд оштрафует укрзализницю за ее фокусы с "карантинными" местами? И найдется ли адвокат который на этом сумеет заработать.
показати весь коментар
29.07.2020 16:34 Відповісти
У нас в городе маски стоят 20-30 грн., может быть у человека не было лишних денег в тот момент?
Медицинские маски ранее были проданы за границу нашим зебильным правительством (в т.ч. и в *********) за копейки...
В Рашку по 0,25 грн (могу ошибаться в точности, но примерно).
Вопрос на засыпку, кто должен платить этот штраф?
показати весь коментар
29.07.2020 17:47 Відповісти
 
 