Суд на Полтавщине оштрафовал мужчину на 17 тыс. за посещение супермаркета без маски

В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который зашел в супермаркет Кременчуга без средств индивидуальной защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд.

Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля. В 1:10 он находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.

Суд решил, что посетитель магазина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь мужчина должен заплатить 17 000 штрафа.

