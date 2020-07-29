3 627 25
Суд на Полтавщине оштрафовал мужчину на 17 тыс. за посещение супермаркета без маски
В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который зашел в супермаркет Кременчуга без средств индивидуальной защиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд.
Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля. В 1:10 он находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.
Суд решил, что посетитель магазина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Теперь мужчина должен заплатить 17 000 штрафа.
Топ коментарі
+9 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар29.07.2020 15:51 Відповісти Посилання
+4 Юрій Шевченко #407476
показати весь коментар29.07.2020 16:10 Відповісти Посилання
+3 dfasf sdfsdfs
показати весь коментар29.07.2020 15:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мы имеем конкретный пример того, что юристы В СУДЕ доказали то, что мудака, нарушающего нормы санитарной безопасности, оштрафовали по закону. А потому мнение своих упоротых и безграмотных рагулей-"юристов" можешь засунуть туда, где им место - в задницу.
Увы, в постановлении не прописаны требования к маске и способу ее ношения, потому особо отъявленные кретины носят маски из сеточки, другие - носят маски под подбородком и тд.
лише так можна дійди до порядку
Медицинские маски ранее были проданы за границу нашим зебильным правительством (в т.ч. и в *********) за копейки...
В Рашку по 0,25 грн (могу ошибаться в точности, но примерно).
Вопрос на засыпку, кто должен платить этот штраф?