Дело о прошлогоднем обвале дома в Дрогобыче, в результате которого погибли восемь человек, передано в суд, - полиция Львовщины

Завершено досудебное расследование по делу об обвале дома в Дрогобыче, который произошел в конце августа 2019 года. Перед судом предстанут двое коммунальщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"28 июля следователи Дрогобычского отдела полиции под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении двух работников местного коммунального предприятия направлен на рассмотрение суда. Подозреваемым - 58-летнему мужчине и 61-летней женщине - жителям города Дрогобыч (работники коммунального предприятия. - Ред.), грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В результате происшествия погибли восемь человек, еще семеро были травмированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разрушение средней несущей стены подвала стало причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче, - горсовет. ДОКУМЕНТ

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен. Полиция задержала двух работников ЖЭКа. Причиной обрушения дома назвали разрушение средней несущей стены подвала.