Відмова комісії з міжнародної торгівлі МЕРТ в підвищенні акцизу на дизпальне виправдана, - ЗМІ

Україна критично імпортозалежна в плані дизпального, запевняють експерти.

Додаткові витрати в 11 млрд грн через подорожчання дизпального внаслідок підвищення мит на імпорт нафтопродуктів непідйомні для економіки України. Про це повідомляє інтернет-видання "Хвиля" в матеріалі "Полювання на Качку: Коломойський пішов війною на уряд", передає Главком.

Видання зазначає, що Україна критично імпортозалежна в плані дизпального і це головний споживаний у нас нафтопродукт. У такій ситуації відмова Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку на чолі з Тарасом Качкою підвищити мита на імпортовані нафтопродукти, яких вимагали компанії з орбіти інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського, був цілком обґрунтованим.

"Економіка України просто не витримає додаткових витрат в 11 млрд грн на рік через подорожчання ДП, якщо введуть спецмито на його імпорт. Втрати "Укрзалізниці" становитимуть 353 млн грн. І будуть, зрозуміло, компенсовані подорожчанням квитків і вантажних перевезень. Втрати ГМК становитимуть 600 млн грн. Додаткові витрати збройних сил України з держбюджету становитимуть 82 млн грн. Найбільш серйозно постраждає сільське господарство, яке споживає за рік 1,5 млн тонн ДП", - повідомляє "Хвиля".

Зокрема, за оцінками експертів, якщо мито підвищать, та ще в період збиральної кампанії, додаткові витрати АПК становитимуть близько 1,7 млрд грн. Що стане смертельним ударом по конкурентоспроможності аграріїв на світових ринках, адже ця галузь забезпечує 40% українського експорту.

Нагадаємо, раніше "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" зверталися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства щодо фактів нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного пального і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит у розмірі 8,46%. Напередодні прийняття рішення Олександр Дубинський, близький до олігарха Ігоря Коломойського, назвав Качку "шпигуном", "лобістом російських виробників". Попри тиск, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидійного розслідування щодо імпорту в Україну дизпального і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито.

Після цього "Укртатнафта" звернулася до в.о. міністра енергетики Ольги Буславець із пропозицією ввести спеціальні мита на імпорт дизельного пального і скрапленого газу з Росії з 1 серпня 2020 на рівні 8,46%.