КПВВ в Счастье и Золотом планируют открыть до конца осени, - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины планируют до конца осени 2020 года открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в Счастье и Золотом Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заявление первого заместителя министра Ростислава Замлинского, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что украинская власть делает все, чтобы восстановить работу КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

"Новые КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье (Луганская область) планируется открыть в течение четырех месяцев", - заявили в министерстве.

Сообщается, что на подконтрольной правительству территории вблизи Золотого уже построили комплекс, сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. В Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

"Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию", - отметил Замлинский.

На КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий, открыть аптечный пункт, мобильный центр предоставления админуслуг и юридическую приемную.

